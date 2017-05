Älykäs, kunnianhimoinen, näsäviisas ja peluri – Ylen Atte Jääskeläinen on jääräpää, joka haluaa kertoa, miten asiat oikeasti ovat

Sunnuntai

Älykäs, kunnianhimoinen, näsäviisas ja peluri – Ylen Atte Jääskeläinen on jääräpää, joka haluaa kertoa, miten

Totuus on Atte Jääskeläisellä. Hän on tullut kertomaan sen Forssaan. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys on kutsunut Jääskeläisen puhumaan siitä, miltä media­pomosta tuntuu olla mediakohun kohteena. Mutta mediapomo aikoo puhua muustakin.