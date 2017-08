Sunnuntai

Rakkaat ystävät!

Kirjoitin viimeksi palstallani, että rahaa saa lähettää postissa vain kirjattuna. Sehän ei pitänyt paikkaansa, sillä rahaa ja arvopapereita voi lähettää vain postivakuutettuna kirjeenä. Kiitokset tarkkaavaisille lukijoille korjauksesta!Keskustelu seisaaltaan virstaamisesta jatkuu. Benkku http://www.hs.fi/haku/?query=benkku neuvoo: ”Minulla on yksinkertainen ehdotus: kun siivoaa omat jälkensä, niin vaimo pysyy tyytyväisenä. Jos siivous ottaa liikaa voimille, kannattaa toki istua pytylle, ei sitä kenellekään tarvitse kertoa.”Jotkut palstaani lukevat herrasmiehet kritisoivat hiukan nimimerkki Harria http://www.hs.fi/haku/?query=harria siitä, että tämä piti istualtaan pissimistä ”naismaisena” ja täten miehen arvolle sopimattomana. ”Olen kahdeksankymppinen, ja olen 50 viime vuotta pissinyt istualtani tuntematta, että en olisi oman elämäni hallitsija”, Eki http://www.hs.fi/haku/?query=eki kirjoittaa. Raimo http://www.hs.fi/haku/?query=raimo jatkaa: ”Olen vanheneva mies, 65 vuotta. Istumapissaamisen omaksuin jo noin 15 vuotta sitten. Käytännöllinen ja siisti tapa. Kotona teen näin aina ja mielellään tutuissa kyläpaikoissa myös, en yleisissä wc-tiloissa. Ei heikentyneen virtsasuihkun osumisongelmia eikä siivoustarvetta. Elämänhallintaa en tunne menettäneeni, pikemminkin päinvastoin! Käytännöllisyys kunniaan!” Ari-Jukka Martikainen http://www.hs.fi/haku/?query=ari-jukka+martikainen tuo kirjallisuuden tason mukaan keskusteluumme: ”Jos muistan oikein, niin Milan Kunderan http://www.hs.fi/haku/?query=milan+kunderan teoksessa Olemisen sietämätön keveys yksi päähenkilöistä, kirurgi Tomáš, virtsaa tšekkikirurgien vakiotavan mukaan lavuaariin. Koska tämä yksityiskohta toisi sinällään ehkä hieman banaaliin keskusteluun kulturellia silausta, sillä voisi olla merkitystä.”Kyllä sillä voisi olla! (Ja tosiaan muistikuva on oikea, Kunderan teoksessa päähenkilö virtsaa lavuaariin.)

– Ahti Terho, Ruokolahti

Sanonta on saanut alkunsa käytännöstä, jossa kissanpentu nostettiin kirjaimellisesti pöydälle ja käännettiin selälleen, jotta sen sukupuoli saatettiin selvittää. Nykyään se tarkoittaa sitä, että jokin vaikea asia otetaan käsittelyyn. (Minua viisaammat voivat kertoa, kuinka vaikeaa kissanpennun sukupuolen määrittely lopulta on.)

– Sukupuuta ravistelemassa

Lähtökohtaisesti potilasta koskevia tietoja luovutetaan vain potilaan luvalla. Jos henkilö on itse liian sairas, tietoja voidaan tarvittaessa antaa lähiomaisille (puoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset tai potilaan ilmoittama muu läheinen).Vainajan tietoja taas voidaan lain mukaan luovuttaa henkilölle, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi.HUS:n tietosuojavastaava Petri Hämäläinen http://www.hs.fi/haku/?query=petri+hamalainen kertoi minulle, että tuolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa vainajan testamentin pätevyyttä on syytä epäillä. Henkilökohtainen mielenkiinto sen sijaan ei ole tällainen etu tai oikeus.Sukututkimukseen (jollaiseksi oma hankkeesi luettaneen) potilastietoja voidaan luovuttaa vain silloin, kun vainajan kuolemasta on yli 50 vuotta.

– Leena Tengström