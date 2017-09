Sunnuntai

Kun Suomessa tilaa netistä, seurauksena on neuvosto­tyylinen kaaos ja elämää suurempi projekti

Tein Tein

Paikallinen

Yhteiskuntatieteilijät

sijoituksen ja ostin 56 neliön omakotitalon Porvoon Gammel­backasta. Elementtilähiön maine on saman tyyppinen kuin Helsingin Jakomäellä – sillä erotuksella, että vanhalle omakotialueelle ei ole keksitty omaa nimeä, jota olisi mukavampi käyttää asuntoilmoituksissa.Sinänsä outoa, sillä keittiön ja kamarin väliseinän pinkopahvin alta paljastui timpurin lyijykynämerkintä, jonka mukaan alue oli vielä 1960-luvulla nimeltään Alkrog II. No, nyt se on puhujasta riippuen Gamppula tai Kamppula. Aion muuttaa sinne vuoden päästä.Talossa oli hieman laittoa, joten vietin kesälomani haalareissa. Kaikki ei mennyt aivan kuin suunnittelin: timpuri jäi vielä kolmeksi viikoksi uurastamaan, kun itse palasin Moskovaan. Lopulta päästiin loppusuoralle: tilasin uuden hellan ja pakastimen.kodinkoneliike tilasikin haluamani tuiki tavallisen hellan jo viikko sitten jostain, mutta lähetti sen jonnekin toiselle puolelle Suomea. Tätä kirjoittaessani se tiettävästi on jo Porvoossa. Mutta kun talossa on vinossa sekä katto, lattia että seinät, niin jonkun luovan henkilön pitäisi asentaa hella ympäröivien kalusteiden muodostamaan kolmiulotteiseen tilaan, jossa maapallon vetovoima on vain yksi muuttuja. Saapa nähdä.Haluamaani arkkupakastinmallia ei löytynyt mistään kaupasta, joten tilasin sen virolaiselta Direkt123-yritykseltä. He lähettivät laitteen ainakin omien puheidensa mukaan sikäläisellä kuriirilla kohti Porvoota.Viime tiistaina kuriiriyhtiön kuski soitti, että teille on pieni paketti. Olin hieman hämmästynyt, koska arkkupakastin ei mielestäni ole pieni, mutta pyysin jättämään lähetyksen talon ulko-oven eteen, koska itse olin jo Moskovassa.Useiden puheluiden ja sukulais­avun jälkeen selvisi, että paketin oikea vastaanottaja oli Suomen koripallomaajoukkueen fysioterapeutti eikä kyseessä ollut ainakaan pakastin. Tapaus sai sikäli onnellisen lopun, että pääsin väärästä lähetyksestä eroon jo keskiviikkona. Pakastinkin saapui lopulta oikeaan osoitteeseen torstai-iltana.puhuivat vielä 1980-luvulla niin sanotusta konvergenssiteoriasta. Sen mukaan kapitalistinen ja sosialistinen maailma olisivat kehittyneet yhteisten lainalaisuuksien vuoksi samaan suuntaan siten, ettei niillä lopulta olisi ollut mitään eroa.Nythän tähän on päästy, vaikka sosialistileiri on Euroopan kartalta kadonnutkin. Kun ostokset tehdään netissä ja tavarat tilataan Aasiasta, on seurauksena neuvostotyylinen kaaos, jossa tavallisten asioiden hoitamisesta tulee elämää suurempia projekteja. Kaupoissa tavaraa on aina vain vähemmän, aivan kuin reaalisosialismin kultaisina päivinä.Itse asiassa Venäjän nykykapitalismi saattaa toimia suomalaista paremmin. Verkkotilaukset Venäjällä eivät nimittäin ole aiheuttaneet minulle minkäänlaista päänvaivaa. Ehkä Suomesta onkin tullut venäläisempi kuin Venäjä itse.Perusongelma on joka tapauksessa historiallinen vaihe, jota elämme: pääoma ja tavara liikkuvat vapaasti, toisin kuin työvoima, joka ei liiku vapaasti. Niinpä oletus on, että kun rahat ovat lennähtäneet jonnekin bittiavaruudessa ja pakastin lähtee liikkeelle, niin tilaaja on paikallaan Porvoon Gammelbackassa.Näinhän tämä ei voi jatkua, sillä historia ei lopu.