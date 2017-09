Reportaasi: Miksi niin moni marokkolaismies radikalisoituu Euroopassa? Yksi selitys on juurettomuus – ”Isät jättävät poikansa moskeijaan tai kadulle” Euroopassa asuu yli neljä miljoonaa marokkolaista. Espanjassa heitä on jo 750 000. Varsinkin nuoret miehet pakenevat Marokosta köyhyyttä, työttömyyttä ja näköalattomuutta. Euroopassa he joutuvat usein pettymään.