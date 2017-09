Sunnuntai

Ensin jauhis, sitten suklis, kohta ehkä karjiksia muniksella? ”Is-pääte” elää nyt uutta kultakauttaan

kahvilan vitriinissä seisoo sukliskakku. Lidlin kylmälaarissa makaa Mahtistuutti. Dronningholmin mainoksessa komeilee Täyttis, ”uudenlainen leivontatäyte”, jolla perinteisen tylsästä kääretortusta tulee #kääris.Lähikaupan hyllyltä löytyy Vispis, joka ei kuitenkaan ole vispipuuroa vaan ”vaahdotettu välipala”.Nyhtökauran lempinimi on nyhtis ja härkäpapuvalmisteen ihan virallinen nimi Härkis.Suomen kielessä jo pitkään elänyt -is-johdin juhlii uutta kultakauttaan.Taviskuluttajalle erilaiset modernit -is-päätteiset tuotteet eivät välttämättä ole itsestäänselviä.Erityisesti jauhis voi aiheuttaa hämmennystä. Onko se päivitetty versio jauhelihasta? (HK:n jauhis on.) Onko se jauhelihaa matkiva kasvisvalmiste? (Huhtahyvien jauhis on.) Onko se epämääräinen vegaanituote? (Apetitin jauhis on.)jos -is-pääte on nyt pinnalla, kannattaahan siitä ottaa kaikki irti. Turha puhua muistakaan leivonnaisista tai ruokalajeista niiden vanhoilla, vakiintuneilla nimillä, kun voi surffata kielitrendien aallonharjalla.Miksette tarjoaisi syksyn sukujuhlissanne tai kissanristiäisissänne karjiksia muniksella? Lämpimänä ruokana toimii paahtis tai loimis kermiksien kera. Kasvissyöjien vaihtoehto on luonnollisesti härkiksestä tai nyhtiksestä tehty bolis. Makeiksi sopivat pikkikset ja kakkikset, korvikset ja muut pullikset sekä kuivis. Palan painikkeeksi tarjoillaan tietysti kahvis ja konjis.Jos juhlinta jatkuu pikkutunneille asti, seurauksena voi olla vanha tuttu morkkis.