Tunnetun talousprofessorin arvio suomalaisista: Ylikoulutettuja alisuorittajia

Professori Bengt Holmström luettelee kolme Suomen talouden solmua: yliopistokoulutus, uusien tuotantoreseptien puute ja pääomaköyhyys.

Kuka Bengt Holmström Bengt Holmström, 64, väitteli kansantaloustieteestä tohtoriksi Stanfordin yliopistossa vuonna 1978. Holmström hoitaa Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT) yhden 1900-luvun merkittävimmän kansantaloustieteilijän Paul A. Samuelsonin nimikkoprofessuuria. Yksi hänen erikoisaloistaan on sopimusteoria. Holmström on tutkinut paljon sitä, miten erilaisilla sopimuksilla voidaan vaikuttaa osapuolten käyttäytymiseen, jotta saataisiin aikaan taloudellisesti yleishyödyllisiä lopputuloksia.

"Suomeen tarvittaisiin enemmän sellaisia kuin Antti Herlin ja Björn Wahlroos ", sanoo Holmström.

Suomen vähäiset pääomat ovat hajautuneet ja niiden kerääminen järkevään talouskasvua luovaan investointitoimintaan on vaikeaa.

Menneisyydessä pankit sijoittivat aktiivisesti yrityksiin, mutta eivät enää. Yksi syy siihen on Holmströmin mukaan sääntelyn lisääntyminen. Muutoksen takia valtio voi joutua ottamaan aktiivisen roolin investointien ohjaajana ja omistajana. Holmström pitää ajatusta huolestuttuvana.

"Kun sijoittaa omaa pääomaa, sen tekee aina vastuullisemmin kuin silloin, jos sijoittaa jonkun toisen pääomaa. Etenkin valtion omistamissa yhtiöissä veronmaksajien etu jää helposti poliittisten paineiden varjoon."

Yhdysvaltalaisen huippuyliopiston MIT:n kansantaloustieteen professori Holmström on asunut ja työskennellyt Yhdysvalloissa 40 vuotta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu kaikissa maailman tärkeimmissä kansantaloustieteellisissä julkaisuissa.

Tiedemiehenä Holmström pitää opetusta tärkeimpänä tehtävänään, ja juuri siksi hän on huolissaan suomalaisesta korkeakoulutuksesta. Suomalaista peruskoulua ja lukiota hän kehuu vuolaasti.

"Suomessa lukiolaiset ovat keskimäärin samanikäisiä yhdysvaltalaisia lukiolaisia edellä, mutta etumatka menetetään yliopistoissa. Opiskelijoista ei pidetä riittävästi huolta eikä heiltä vaadita tarpeeksi."

Talouskasvu perustuu työn tuottavuuden paranemiseen, joka versoo osaamisesta ja uusista innovaatioista – myös perinteisillä toimialoilla.

"Nuoret ihmiset pitäisi saada nopeammin työelämään. Opinnot voisi monien osalta päättää kandidaatin tutkintoon ja pro gradu -tutkielmasta pitäisi luopua."

Yhdysvalloissa opiskelijat valmistuvat kandidaateiksi 21–22-vuotiaina. Tiedeuralle haluavat kirjoittavat väitöskirjan viiden vuoden jälkeen 26–27-vuotiaina.

Opiskelu on koulumaisempaa ja tehokkaampaa, mutta samanaikaisesti valinnanvapautta on paljon enemmän kuin Suomessa.

"Kaikki opiskelijat tulevat samasta ovesta sisään. Pääaineet valitaan vasta toisena tai kolmantena opintovuotena. Opiskelijasta, joka kuvitteli haluavansa insinööriksi, voi tulla biologi tai taloustieteilijä. Opintojen eteneminen on pääasiassa professoreiden eikä opintotoimistojen vastuulla."

Holmströmin vastuulla on MIT:ssa 20 kandidaatiksi opiskelevaa, joiden kanssa hän keskustelee kurssivalinnoista jokaisen lukukauden alussa ja varmistaa, että valinnat johtavat neljässä vuodessa loppututkintoon. Jos opiskelu kangertelee, professorin tehtävänä on järjestää apua tai ehdottaa opinto-ohjelmaan muutoksia.

MIT:n tenteissä noin 95 prosenttia opiskelijoista suorittaa ne hyväksytysti. Tenttejä ei voi uusia muuta kuin painavasta syystä.

"Opiskelijoista on välitettävä samalla tavalla kuin kauppa välittää asiakkaistaan. Eihän kauppa voi syyttää heikosta myynnistään huonoja asiakkaitaan."

Jos opetus ei ole korkeatasoista, parhaat opiskelijat valitsevat toisen yliopiston. Parhaiden opiskelijoiden perässä lähtevät parhaat professorit.

Kilpailu opiskelijoista on Holmströmin mukaan perimmäinen syy siihen, miksi yhdysvaltalaiset yliopistot ovat maailman parhaita.

"Euroopassa opiskelijoille annetaan kaikenlaisia muodollisia oikeuksia, mutta tärkein oikeus, mahdollisuus valita yliopistojen monipuolisesta tarjonnasta oma ala, puuttuu ja sen myötä todellinen vaikutusvalta."

Yhdysvalloissa on noin 2 700 yliopistoa ja oppilaitosta, jotka tarjoavat perinteisen nelivuotisen kandidaatin tutkinnon. Vain pienessä osassa niistä voi suorittaa maisterin tutkinnon tai väitellä tohtoriksi.

"Monet kandidaatin tutkintoon erikoistuneet pienet yliopistot syrjäseuduilla ovat huipputasoa. Niistä siirrytään vaikkapa Harvardin tai MIT:n tohtoriohjelmaan. Euroopalle ja Suomelle olisi eduksi vastaavasta kilpailua lisäävästä järjestelmästä."

Hänen mielestään myös Suomessa yliopistot pitäisi erottaa toisistaan: osassa suoritetaan vain kandidaatin tutkinto työelämää varten ja varsinaisissa tiedeyliopistoissa opiskellaan maisteriksi tai tohtoriksi.

Perustutkinnon suorittamista varten pitäisi pienillä paikkakunnilla olla paljon pieniä yliopistoja, joiden parhaista jatko-opiskelijoista tiedeyliopistot sitten kilpailisivat.

Talouskasvuun tarvitaan innovaatioita eli reseptejä. Lisäksi pitää olla koulutettua työvoimaa, joka osaa soveltaa reseptejä.

"Voi sanoa, että Suomi on tällä hetkellä ylikoulutettujen alisuorittajien maa. On raaka-aineita ja kokkeja, mutta arvokkain resepti, huipputekniikka, on vanhentunut."

Holmström on silti varma, että Suomi selviytyy nykyisestä teollisuuden rakenneongelmastaan. Se vain vie aikaa – vuosia.

"Talouskriisien aikana on perustettu enemmän menestyviä yrityksiä kuin hyvinä aikoina. Uusia innovaatioita keksitään silloin, kun se on välttämätöntä. Innovaatiot eivät synny pelkästään rahalla. Liiallisesta rahasta on usein suoranaista haittaa."

On siis kysymys ideoiden ja pääoman tasapainosta. Rahoitusta pitää olla sopivan niukasti, jotta vältetään tarkoitushakuiset käyttäytymisvaikutukset.

Etenkin julkinen rahoitus muuttaa yritysten ja ihmisten käyttäytymistä. Jos valtio tarjoaa runsaasti rahoitusta esimerkiksi ympäristötekniikan kehittämiseen, monet ryhtyvät kehittämään helpon rahoituksen toivossa ympäristötekniikkaa. Vaarana on innovaatioiden sammuminen muilla aloilla. Holmströmin mukaan valtiolla on tärkeä tehtävä infrastruktuurin luomisessa, mutta suurta roolia pääomasijoittajana sillä ei pitäisi olla.

Ratkaisevaa on saada tiedonjanoiset ja innostuneet tutkijat ja yrittäjät samaan paikkaan. Esimerkkinä hän mainitsee Euroopan hiukkastutkimuskeskuksen Cernin ja Chicagon yliopiston maailman parhaan tietokannan rahoitusmarkkinoista. Molemmat ovat imeneet kuin magneetit puoleensa tutkijoita.

"Cernin toistaiseksi merkittävin keksintö on todennäköisesti internet, joka osoittaa miten ennustamatonta tutkimus voi olla. Tietokannan ansiosta Chicagossa kehitettiin optioiden teoria, joka mullisti rahoitusalan, ja jonka myönteinen yhteiskunnallinen vaikutus on ollut tuhansia miljardeja euroja."

Mullistavia keksintöjä voi siis syntyä jonkin suuren tutkimuksen sivutuotteena. Siksi on vaarallista edes yrittää ennustaa, mistä tutkimus- tai liikeideoista menestystarinoita syntyy.

"On sijoitettava lahjakkaisiin ihmisiin pikemmin kuin hyvin laadittuihin projektisuunnitelmiin. Tutkijoiden arvoa ja taitoja ei lopulta voi mitata millään tarkalla mittarilla. Ei julkaisujen eikä viittausten määrällä. Vain kilpailu erottaa tutkijoista ja ideoista parhaat."

Lahjakkaita ihmisiä on kaikkialla maailmassa. Suurin kysymys on, miten heitä kannustetaan kehittämään itseään, ja miten yhteiskunta onnistuu heidän kykyjään hyödyntämään.

"Suomessa tärkeä yliopistouudistus on lisännyt kilpailua ja yliopistojen välistä yhteistyötä. Silti tarvitaan ennakkoluulottomia muutoksia, jotka tarjoavat opiskelijoille ja opettajille suuremmat valinnan mahdollisuudet ja terveet kannustimet opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen."

Osaaminen on taitoa ja tietoa, mikä syntyy kouluissa, yliopistoissa ja yrityksissä. Lisäksi tarvitaan vainua sijoittaa pääomaa sinne, missä siitä on yhteiskunnalle eniten hyötyä.

Yksityisen pääoman puute on yksi suuri ero Ruotsin ja Suomen välillä. Siksi Holmström haluaisi Suomeen lisää herlinejä ja wahlrooseja.

"Heille on vain yksi ohjenuora: liiketoiminnan pitää olla kannattavaa. Suurten pääomiensa ja kokemustensa takia heillä on oikeus päättää, millaisia tavaroita ja palveluja Suomessa valmistetaan. Seurauksena on työpaikkoja ja hyvinvointia. Se on kansantalouden kannalta paljon tehokkaampaa ja terveempää kuin se, että pienistä puroista julkista pääomaa kerätään johonkin jaettavaksi tehottomasti."

Myös henkinen pääoma on saatava tehokkaaseen käyttöön.