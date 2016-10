Taloustieteilijä Holmström: Suomessa ei ole ymmärretty, kuinka huonossa kunnossa talous on

Juttu on julkaistu alun perin 19.8.2015.

Yhdysvaltalaisen huippuyliopiston MIT:n taloustieteen professori Bengt Holmström sanoo sen suoraan: Suomen talouden suuriin vaikeuksiin ei ole nopeaa lääkettä.

"Olennainen kysymys on se, mikä on Suomen talouden tila 10 vuoden kuluttua. Ongelmat nimittäin kestävät pitkään."

Hänen mielestään Suomessa ei ole välttämättä ymmärretty, kuinka huonossa kunnossa talous on. Holmströmin mukaan harhaanjohtavaa uskomusta saattavat pönkittää erilaiset kansainväliset vertailut, joissa Suomi on maailman innovatiivisin ja parhaiten koulutettu valtio.

"Miten meillä voi olla moni asia niin hyvässä kunnossa samalla kun työn tuottavuus on romahtanut ja talouden tulokset ovat huonoja. Ilmeistä, on että talouden rakenteissa on vikaa."

Kaksi tärkeintä lääkettä Suomen talouden ongelmiin ovat Holmströmin mukaan työmarkkinoiden uudistaminen ja nuorista huolehtiminen. Palkkamaltilla voidaan parantaa yritysten kustannuskilpailukykyä, mikä on lyhyen aikavälin lääke. Se ei kuitenkaan yksinään riitä.

Talouskasvu ja hyvinvointi perustuvat pitkälti työn tuottavuuden paranemiseen. Työn tuottavuus tarkoittaa bruttokansantuotteen määrää jaettuna tehdyillä työtunneilla.

Pääasiassa elektroniikkateollisuuden romahduksen seurauksena työn tuottavuus Suomessa on heikentynyt poikkeuksellisen voimakkaasti, eikä sen parantaminen ole helppoa.

Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin viime viikolla julkaisemien tilastojen mukaan Suomi oli huhti–kesäkuussa ainoa eurovaltio, jossa bruttokansantuote supistui. Suomen teollisuustuotanto ja tavaraviennin arvo ovat supistuneet koko kevään, vaikka euroalueella talouskasvu on hiljalleen vakautumassa.

Jostain syystä suomalaisen teollisuuden valmistamilla tavaroilla ja palveluilla ei ole kysyntää, vaikka kokonaiskysyntä euroalueella on kasvanut.

"En kuulu niihin, joiden mielestä Suomi voisi elvyttää itsensä ulos taantumasta. Suomi tuottaa eniten teollisuuden tarvitsemia tuotteita ja palveluita. Kun investoinnit ovat vähäisiä kaikkialla maailmassa, en oikein ymmärrä, miten kotimaista kysyntää lisäämällä voitaisiin lievittää kansantaloudelle erittäin tärkeän vientiteollisuuden ongelmia."

Muutokset kansainvälisessä taloudessa ja etenkin työmarkkinoilla ovat tekniikan kehittymisen takia suuria. Mallia pitäisi Holmströmin mukaan ottaa Ruotsista.

Nokian huippuvuosina 15 vuotta sitten Ruotsin ennustettiin olevan suurissa vaikeuksissa. Kaikessa hiljaisuudessa useat hallitukset Ruotsissa tekivät työmarkkinoilla ja eläkejärjestelmässä Holmströmin mukaan erittäin tärkeitä uudistuksia. Nyt Ruotsi pärjää verraten hyvin.

Kuka Suomen merkittävin taloustieteilijä Bengt Holmström, 66, väitteli kansantaloustieteestä tohtoriksi Stanfordin yliopistossa vuonna 1978. Hän on tehnyt lähes koko tieteellisen uransa Yhdysvalloissa. Hän on Suomen kansanvälisesti merkittävin taloustieteilijä, jonka tutkimuksia on julkaistu kaikissa maailman merkittävimmissä kansantaloustieteellisissä julkaisuissa. Holmström hoitaa kuuluisassa Massachusetts Institute of Technologyssa (MIT) yhden 1900-luvun merkittävimmän kansantaloustieteilijän Paul A. Samuelsonin nimikkoprofessuuria. Viime vuonna Holmström kirjoitti valtioneuvoston talousneuvostolle professori Matti Pohjolan ja professori Sixten Korkmanin kanssa selvityksen Suomen talouskriisin luonteesta ja talouskasvun edellytyksistä. Holmström oli vuosina 1999–2012 Nokian hallituksessa. Nykyisin hän on Aalto-yliopiston säätiön ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan hallituksissa.

"Suomessa ensimmäinen keino parantaa työn tuottavuutta on huolehtia, että työvoima kohdennetaan oikeille aloille. Tutkimusten mukaan työmarkkinoiden uusilla pelisäännöillä voi olla hyvin myönteinen vaikutus talouskasvuun. "

Käytännössä Holmströmin vaatimat uudistukset tarkoittaisivat, että yleissitovista palkkaratkaisuista pitäisi luopua ja paikallista sopimista työntekijöiden ja työnantajien välillä lisätä. Työmarkkinoiden jäykkyyksiä pitäisi purkaa sääntelyä vähentämällä. Holmström ottaa esimerkin rakennusalalta, jossa on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä.

"Miksi ne työpaikat eivät kelpaa suomalaisille tai mikä on järjestelmässä oleva syy, että suomalaisia ei palkata? Jos rakennusteollisuudessa on todellista rakenteellista työttömyyttä, ihmisiä pitää voida siirtää helposti sinne, missä työvoimalle on kysyntää."

Työmarkkinoiden uudistaminen on välttämätöntä, koska työn luonne muuttuu tulevaisuudessa.

Kun Kiina liittyi vuonna 2001 maailman kauppajärjestöön WTO:hon, kansainväliseen työnjakoon tuli miljardi kiinalaista työntekijää.

Teollisuus alkoi siirtyä halpojen tuotantokustannusten takia Euroopasta ja Yhdysvalloista Aasiaan. Viime vuosina internetin kehittyminen, liiketoimintojen digitalisoituminen ja automaatiotekniikka ovat vähentäneet työvoiman tarvetta entisestään monissa perinteisissä ammateissa.

Holmströmin mukaan Suomelle on elintärkeää ymmärtää maailmantalouden muutokset, jotka tapahtuvat nimenomaan työmarkkinoilla.

"Internet, robotit ja liiketoiminnan digitalisoituminen ovat kuin luonnonlakeja. Ei niiden kehittymistä voi estää. Mitä enemmän kiellämme uusia liiketoimintamalleja, sitä enemmän jäämme jälkeen".

Yhtenä esimerkkinä hän mainitsee taksimatkoja tarjoava Uberin.

"Monista meistä tulee yhä enemmän yksityisyrittäjiä tai freelancereita. Sitä vastaan voi taistella, mutta se maksaa suomalaisille nuorille paljon."

Muutos ei silti tarkoita, että kaikki perinteiset ammatit katoavat. Niiden määrä vain vähenee. Juuri siksi maailmantalouden muutoksiin pitäisi suhtautua Suomessa ennakkoluulottomasti.

"Suomalaiset ovat varmaan maailman turvallisuushakuisimpia. Suomalaiset ajattelevat, että palkkojen pitäisi olla kaikille suunnilleen samat. Erilaisia epäterveitä tukiaisia on vaikka kuinka paljon ja epäonnistumista pelätään. Suomessa ei ole ymmärretty, että epäonnistuminen on oppimista."

Väestön vanhenemisen, teollisuuden vähenemisen ja hitaan talouskasvun takia Suomessa pitäisi kiinnittää yhä enemmän huomiota nuoriin. Holmström pitää hämmentävinä hallituksen suunnitelmia karsia tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta ja yliopistojen rahoitusta.

"Jos Suomessa ei ole fiksuja nuoria, jotka tekevät tuottavaa työtä, ei kukaan pysty maksamaan ikääntyvän väestön eläkkeitä", hän sanoo.

"Kun varat loppuvat, etuisuuksia on pakko leikata. Juuri siksi on välttämätöntä pitää huolta siitä, että nuoret eivät siirry Suomesta ulkomaille."

Holmströmin mukaan pienillä yrityksillä ei ole niinkään pulaa pääomasta, vaan ongelmana on yritystoiminnan halvaannuttava sääntely.

"Teknologinen muutos on niin nopea, että itse asiassa vain nuoret ovat pysyneet siinä mukana. Nuoret ovat tosiasiassa vanhoja viisaampia, mikä on ainutlaatuista historiassa. Nuorten pitäisi oikeastaan opettaa vanhempia."

"Uusia liiketoimintamalleja on hyvin vaikea kehittää ilman nuorten osaamista, jonka hyödyntämisessä koulutuksen uudistaminen ja työmarkkinoiden jäykkyyksien poistaminen ovat keskeisessä asemassa."

Esimerkkejä riittää alkaen ohjelmistoyhtiö Facebookista, jonka kehittivät Harvardin yliopiston opiskelijat. Holmströmin mukaan työtapojen muuttuminen on tavallaan paluuta pitkälle menneisyyteen.

"Osasta työntekijöistä tulee enemmänkin yksityisyrittäjiä tai freelanceita, jotka muistuttavat entisten aikojen metsästäjiä. Riistaa täytyy etsiä uusista paikoista muille jaettavaksi."

"Voi olla, että edessä on Adam Smithistä alkanut työtehtävien erikoistumisen päättyminen. Meidän on varauduttava käyttämään osaamistamme hyvin erilaisissa tehtävissä."

Muutoksen keskipisteessä on internet.

"Se on aivan keskeistä ydinosaamista, koska se muuttaa työskentely- ja liiketoimintamalleja. Juuri nuoret osaavat hyödyntää internetin valtavaa tietomassaa kaikessa toiminnassa. Suomen on pidettävä huoli, että internetin hyödyntämisessä olemme maailmaan huippuja."

Toivoa kuitenkin on myös Suomessa. Holmströmin mukaan pienet ohjelmistoyritykset, peliala ja Slush-tapahtuma ovat rohkaisevia esimerkkejä.

"Ne ovat erittäin tärkeää aluskasvillisuutta, vaikka ne eivät ole miljardien eurojen liiketoimintaa. Lisäksi on todella iloista, että monet alan konkarit ja yritysjohtajat ovat auttamassa nuoria yrityksiä."