Pörssiyhtiöiden hallituksiin noussut vain kaksi alle 30-vuotiasta ilman suvun apua – Miten he pääsivät asemaansa?

Mikki Inkeroinen

Mikki Inkeroinen on norjalaisen Expert AS konsernin Pohjoismaisen verkkokaupan johtaja. Ennen johtotehtäviä hän on työskennellyt markkinoinnin ja myynnin parissa.

Suomessa Expert AS

konserniin kuuluvat kodinkoneketjut Power ja Expert.

Inkeroinen on 29-vuotias ja pörssiyhtiön hallituksen jäsenistä neljänneksi nuorin.

Hän on istunut Marimekon hallituksessa toukokuusta 2015 lähtien.

Henrietta Kekäläinen

Henrietta Kekäläinen on yrittäjä. Hänen yrityksensä Mehackit opettaa lukioissa teknologiataitoja.

Kekäläinen valmistui

Yhdysvaltojen Nasalla toimivasta Singularity University -koulutusohjelmasta 2013. Siellä syntyi myös Carbo Culture -biohiiliyritys.

Kekäläinen on 28-vuotias ja pörssiyhtiön hallituksen jäsenistä kolmanneksi

nuorin.

Hän on istunut huhtikuusta 2016 asti Yleiselektroniikan hallituksessa.