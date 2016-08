Suomalainen SRV sai valmiiksi pitkäaikaisen jättihankkeensa Pietarissa – uusi kauppakeskus on harvinaisuus talouskriisistä kärsivällä Venäjällä

Fakta Kymmenen vuoden jättihanke SRV kaavaili ensin Ohta- ja Nevajokien yhtymäkohtaan toimistoja, mutta Gazprom nappasi paikan pilvenpiirtäjälleen. Sitä ei paikalle lopulta koskaan noussut. Toimistojen sijaan SRV rakensi kauppakeskuksen. Vuokrattavaa tilaa on 78 000 neliömetriä. Investoinnin arvo on noin 200 miljoonaa euroa. Ruplan kurssin heikentyminen vähensi kustannuksia. SRV omistaa kauppakeskuksesta 45 prosenttia. Kiinteistösijoitusyhtiö Russia Invest omistaa loput 55 prosenttia. Yhtiössä ovat mukana Ilmarinen, Sponda, Etera ja Onvest. SRV omistaa 27 prosenttia Russia Investistä.

Pietari

Kilpailu venäläisten kuluttajien hupenevista ruplista on kovaa peliä.

Se näkyi suomalaisen rakennusyhtiö SRV:n vuosia kestäneen suurhankkeen eli kauppakeskus Ohta Mallin avajaisissa Pietarissa lauantaina.

Avajaishuumaa nostattamaan oli tuotu puujaloilla harppovia sirkustaiteilijoita, nuoret ravintolayrittäjät tarjoilivat nyhtöpossua auton lavalta. Karaoke raikui, ja kauppakeskuksen seiniä vuorasivat kopiot Eremitaasin taideaarteista.

Paljon hehkutusta sai osakseen moderni kirjasto, joka on Pietarissa ensimmäinen julkinen kirjasto ostoskeskuksessa.

Ponnistelut tuottivat tulosta. Vaikka SRV:n vuokralaisista vasta neljäsosa on avannut ovensa, ja suurin osa tiloista oli avajaispäivänä kiinni, asiakkaita parveili käytävillä.

”Kun kaikki tyhjät tilat ovat täynnä kauppoja, paikka ehkä houkuttelee käymään, vaikka lähellä on muitakin ostoskeskuksia”, sanoi varastotyöntekijä Jekaterina Andrejeva, joka seurasi avajaisia tyttäriensä Varvaran ja Valerijan kanssa.

Pietarin keskustasta itään Ohtajoen lähelle kohonnut kauppakeskus on heikossa taloustilanteessa harvinaisuus – etenkin ulkomaisen sijoittajan rakentamana. Jättihanke saatiin kunnolla käyntiin vuonna 2013. Edellisestä talouskriisistä oli jotenkuten toivuttu, ja toiveikkuus orasti.

Alas tultiin lujaa heti seuraavana vuonna öljyn hinnan halpenemisen, ruplan kurssin heikentymisen, Ukrainan sodan ja Euroopan unionin Venäjälle asettamien pakotteiden myötä.

Kesko on pohtinut supermarkettiensa myymistä Venäjällä. S-ryhmän markettien rakentaminen on toistaiseksi jäissä. Stockmannkin luopui tavaratalotoiminnasta Venäjällä, vaikka jättikin Pietarin Nevski Tsentr -kiinteistön itselleen.

Edessä näyttää olevan pitkä jähmeän talouskasvun aika. Miten SRV aikoo pärjätä kauppakeskusten pyörittämisestä?

”Venäläiset viettävät paljon aikaa kotimaassa ulkomaanmatkojen sijaan. Kertaostos on pienempi kuin Suomessa, mutta kävijöitä on paljon. He viettävät merkittävästi enemmän aikaa kauppakeskuksessa kuin suomalaiset”, SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala sanoi HS:lle.

Vuokralaisille on myönnetty alennuksia, eikä kiiltelevässä kauppakeskuksessa näy kalliita luksusmerkkejä. Yksi suurimmista vuokralaisista on huokea hypermarkettien ketju Lenta.

”Lentalla on kova kasvuvauhti, ja se saa suuret asiakasmassat liikkeelle”, Ojala uskoi.

Edullisen ruuan takia kauppakeskuksessa aikoo käydä duunariksi esittäytyvä Vitali Žavoronkov. ”Pidin rakennuksen tyylistä”, hän kehui.

Kauppakeskus on 1,5 kilometrin päässä metrosta. Moni asiantuntija on pitänyt pitkää etäisyyttä heikkoutena. SRV kuitenkin laskee, että kymmenen minuutin ajomatkan päässä asuu 200 000 pietarilaista. Uusia asuntoja lähistölle ovat rakentamassa sekä YIT että NCC.

Alun perin SRV suunnitteli, että sen rakentamat kauppakeskukset Venäjälle tuottavat 3–4 vuoden kuluttua niin hyvin, että kiinteistöt voi myydä. Nyt suunnitelmia on pitänyt lykätä. Vuokrasopimuksia on solmittu kaikkiaan 65 prosenttiin tiloista.

SRV:llä on tonttimaata alueella yli viisi hehtaaria, mutta tulevista suunnitelmista ei ole vielä tietoa. Ympärille voi tulla asuntoja.

EU:n ja Venäjän välirikosta huolimatta SRV:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila uskoo, että Pietarin ja Helsingin yhteistyö jatkuu, ”tapahtui mitä tahansa”.

”Yhteys on säilynyt vuosisatoja ja jatkuu vuosisatojen ajan.”

”Kaikki osapuolet haluavat hakea liennytystä ja ratkaisuja, jotta saadaan ongelmien suma purettua. Suomelle se on erityisen tärkeää”, Kokkila sanoi.

EU:n talouspakotteista Kokkila ei suostunut kertomaan näkemystään. ”Emme ole poliitikkoja, enkä ota kantaa yksittäisiin asioihin. Pakotteet ovat monimutkainen asia, joten toivotaan herroille viisautta.”

Pietarin vilkkaassa katukuvassa on vaikea hahmottaa, moniko on joutunut tinkimään elintasostaan taloustilanteen takia. Ohta Mallinkin parkkipaikka on täynnä citymaastureita. Toisaalta yksikään HS:n haastattelemista asiakkaista ei ollut ostanut mitään eikä aikonutkaan.