Digitalisaation huippututkija varoittaa teknologian vallankumouksesta: ”Vanhanaikaisia töitä ei voi pelastaa”

Kuka? Erik Brynjolfsson Syntynyt vuonna 1962 Yhdysvalloissa. Tanskalaiset ja islantilaiset sukujuuret. Valmistunut maisteriksi Harvardin yliopistosta pääaineenaan sovellettu matematiikka, tohtorin tutkinto MIT-yliopistosta. Palkittu johtamisen professori MIT:ssä, opettanut myös Harvardissa ja Stanfordissa. Johtaa MIT:n digitaalisen talouden tutkimusohjelmaa. Tutkii, kuinka teknologian kehittyminen kasvattaa tuottavuutta ja muokkaa maailmantaloutta.

Donald Trumpin presidenttiehdokkuus ja brittien äänestyspäätös erota Euroopan unionista ovat oireita teknologian huimasta kehityksestä, väittää yhdysvaltalaisen MIT-huippuyliopiston professori Erik Brynjolfsson.

”Työläiset ja keskiluokka turhautuvat, koska he eivät hyödy talouskasvusta. Päätöksenteko on lukossa, ja poliitikot lietsovat vihaa virheellisesti maahanmuuttoa kohtaan tai tarjoavat ratkaisuksi protektionismia.”

Mediaanitulot ovat polkeneet paikoillaan monessa länsimaassa jo pitkään. Yhdysvalloissa kotitalouksien reaaliset mediaanitulot ovat ostovoimakorjattuina kutistuneet vuoden 1999 jälkeen, vaikka maan talous onkin kasvanut. Yhteiskunnat rikastuvat, mutta vauraus keskittyy jo ennestään rikkaille.

Brynjolfssonin mukaan näin käy, koska yhteiskuntarakenteet eivät ole kehittyneet samaa tahtia teknologian kanssa. Hän on kirjoittanut yhdessä kollegansa Andrew McAfeen kanssa kaksi digitalisaation merkkiteosta: Race Against The Machine (2011) ja The Second Machine Age (2014).

Katkeroituneet kansalaiset syyttävät ongelmistaan maahanmuuttajia, vapaakauppaa tai halpatyömaita.

Kiinassa tehdastyöläisten määrä on kuitenkin vähentynyt huippuvuoden 1996 jälkeen, vaikka väestö on samanaikaisesti kasvanut. Globalisaatio ei siis yksin selitä tehdastyöpaikkojen katoamista. Automaatio vie töitä myös kiinalaisilta.

Brynjolfsson ei luota sokeasti teknologiaan, mutta ei myöskään kuulu teknopessimisteihin.

”Molemmat ryhmät olettavat, että teknologia määrittelee ihmiskunnan tulevaisuuden. Tosiasiassa teknologia on ihmiskunnan historian voimakkain työkalu, jonka käyttötavoista voimme päättää itse. Tätä työkalua pitäisi käyttää niin, että kaikki hyötyisivät vaurastumisesta.”

Brynjolfsson kiertää lähipäivinä Helsingissä ja Tukholmassa puhumassa päättäjille digitalisaation murroksesta. Hänen mukaansa elämme parhaillaan uutta teknologista vallankumousta – koneiden toista tulemista.

Teollinen vallankumous vapautti 1700- ja 1800-luvuilla miljoonat ihmiset fyysisestä työstä höyrykoneiden ja sähkön ansiosta. Koneet korvasivat ihmislihakset ja hevoset monin verroin tehokkaammin, ja tuottavuus alkoi kasvaa räjähdysmäisesti.

Brynjolfssonin mukaan ennen pitkää tietokoneiden johtama uusi vallankumous korvaa myös ison osan aivotyöstä.

Suomi on heräämässä muutokseen. Vaikka työttömyysaste on loivassa laskussa, pitkäaikaistyöttömyys yleistyy hälyttävästi. Yli vuoden vailla töitä olleiden määrä on kasvanut vuodessa 14 000:lla 127 200 ihmiseen.

Yhä useamman suomalaisen taidot eivät riitä täyttämään työnantajien tarpeita. Siksi pitkäaikaistyöttömyys ei vähene, vaikka avoimien työpaikkojen määrä kasvaa.

”Uusi talous vaatii uusia taitoja. Meidän ei missään tapauksessa pidä jarrutella teknologian kehitystä, vaan yhdistää se uudentyyppiseen koulutukseen, työllisyyspolitiikkaan ja yrityskulttuuriin. Oikein toteutettuna rikkaat, keskiluokka ja köyhät voivat kaikki vaurastua.”

Kun automaatio vie työt paperitehtaan työntekijältä tai pankkivirkailijalta, hän jää liian usein pölyttymään kortistoon. Ihanneyhteiskunnassa työttömän taidot kartoitetaan heti, ja ne päivitetään heti avoimia työpaikkoja vastaaviksi.

”Courseran ja Udacityn kaltaiset netin koulutusohjelmat voivat tarjota parin kuukauden ’nanotutkintoja’, jotka tekevät työttömistä taas työllistettäviä”, Brynjolfsson sanoo.

Valtioiden pitäisi tukea uutta yrittäjyyttä, kuten jakamistaloutta tai robottiautoja.

”Päättäjien tehtävänä on suojella tulevaisuutta menneisyydeltä, ei päinvastoin. Vanhanaikaisia työpaikkoja ei voi pelastaa.”

Päättäjien pitäisi myös harkita muutoksia sosiaaliturvaan. Esimerkiksi Suomen perustulokokeilu on Brynjolfssonin mielestä positiivinen hanke. Lisäksi hän kehottaa investoimaan vaikkapa tieverkostoon ja yliopistoihin.

”Kun taloudella menee heikosti, poliitikoilla on houkutus leikata infrastruktuurista, tutkimuksesta ja koulutuksesta, vaikka investoinnit näihin kohteisiin ruokkivat talouskasvua. Suomi ei ole ainutlaatuinen tapaus. Monessa maassa poliitikot tekevät päinvastoin, kuin mitä valtaosa ekonomisteista suosittelee.”

Vuosikymmenten aikajänteellä yhteiskuntien pitäisi varautua perinteisen palkkatyön katoamiseen. Se tarkoittaisi valtavaa taloudellista ja kulttuurista muutosta.

”Työ on iso osa ihmisten identiteettiä. Suosinkin sellaista sosiaaliturvaa, joka täydentäisi ihmisten työtuloja. Asteittain sosiaaliturva voisi muuttua kaikille maksettavaksi perustuloksi, jos koneet alkavat tehdä valtaosan työstä. Silloin palkkatyö ei voi enää olla elämän tarkoitus.”