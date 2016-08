Verkkokauppajätti Amazonista on pian tulossa viimeisin kisaaja musiikin suoratoistopalveluissa, kertoo talouslehti Financial Times. Lehden mukaan Amazon neuvottelee suuren levy-yhtiön kanssa sopimuksesta, joka mahdollistaisi uuden suoratoistopalvelun julkaisun jo syyskuussa.

Amazonilla on jo nyt Prime-jäsenyyteen sidottu musiikin suoratoistopalvelu, mutta se on hyvin suppea ja toimii lähinnä videopalvelun lisukkeena. Prime on Amazonin jäsenyysohjelma, joka sisältää etuja myös muun muassa verkkokaupan käyttäjille.

Myös nettiradio Pandora aikoo julkaista uuden suoratoistopalvelun. Amazon ja Pandora aikovat FT:n tietojen mukaan hinnoitella palvelunsa toimialan vakiintuneen käytännön mukaan noin kymmeneen euroon kuussa.

Hintakilpailua alalla ei ole juuri lainkaan. Osa yhtiöistä tosin tarjoaa lisämaksusta erityisominaisuuksia, kuten parempaa äänenlaatua.

Musiikista onkin tulossa pelkkä sisäänheittotuote, jonka avulla myydään muita palveluita ja tavaroita. Palvelut eivät erotu toisistaan merkittävästi muuten kuin käyttöliittymän perusteella.

Kuluttaja kärsii, kun musiikkisovellukset kisaavat eksklusiivisella materiaalilla. Samasta paikasta ei saa kattavaa musiikkikirjastoa.

Esimerkiksi poptähti Taylor Swiftin aiemmat albumit ovat kuunneltavissa Tidal-musiikkipalvelussa, mutta hänen uusin hittialbuminsa 1989 oli ainakin jonkin aikaa saatavilla suoratoistomuodossa vain Apple Musicista.

Suoratoistopalvelut taistelevat etenkin megatähtien levyjulkaisuista, koska ne voivat ratkaista sen, maksaako kuluttaja lopulta Tidalin, Apple Musicin, Google Play Musicin, Deezerin vai Spotifyn kuukausimaksun.

Etenkin Tidal ja Apple ovat yrittäneet taivutella artisteja julkaisemaan musiikkia vain heidän palveluissaan.

Toistaiseksi suoratoistopalvelut eivät ole olleet rahasampo artisteille tai edes palveluita tuottaville yhtiöille. Esimerkiksi Spotify teki viime vuonna noin kaksi miljardia euroa liikevaihtoa, mutta yli 170 miljoonaa euroa tappiota.

Spotify on suoratoistopalveluista suosituin noin 30 miljoonan tilaajalla. Viime kesänä aloittanut Apple Music on nopeassa tahdissa kasvattanut käyttäjämääränsä noin 15 miljoonaan.

Musiikin suoratoisto saattaa palvella parhaiten Applen, Googlen ja Amazonin kaltaisia monipuolisia teknologiayrityksiä, jotka rakentavat laajaa ekosysteemiä. Päämääränä on tarjota kuluttajille palvelupakettia, johon myös musiikki kuuluu.

Lisäksi oma musiikkipalvelu toimii brändin rakentajana yrityksille, joiden pääbisnes on muualla.

Esimerkiksi Amazon voi lopulta kaupata asiakkaalle samasta paikasta ruoan, pilvipalvelut, vaatteet, elektroniikan, musiikin, elokuvat ja arjen käyttötavarat.