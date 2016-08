Yksityinen kulutus piristää Yhdysvaltojen taloutta

Yksityinen kulutus lisääntyi Yhdysvalloissa heinäkuussa 0,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta, ilmenee kauppaministeriön maanantaina julkaisemasta tilastosta.

Yksityisen kulutuksen lisääntyminen puoltaa näkemystä, jonka mukaan maailman suurimman kansantalouden talouskasvu on jatkunut verraten vakaana. Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta yli kaksi kolmannesta muodostuu yksityisestä kulutuksesta.

Uutistoimisto Reutersin mukaan yksityisen kulutuksen lisääntyminen 0,3 prosentilla heinäkuussa vastasi ekonomistien odotuksia ja sitä lisäsi etenkin ajoneuvojen vahva kysyntä. Kesäkuussa yksityinen kulutus kasvoi 0,5 prosenttia. Yhteensä se on kasvanut neljä kuukautta peräkkäin.

Vakaa talouskasvu lisää todennäköisyyttä, että Yhdysvaltojen keskuspankki kiristäsi rahapolitiikkaansa tänä vuonna. Keväällä ennusteet talouskasvusta olivat tilapäisesti synkempiä heikon työllisyyskehityksen takia.

Keskuspankin pääjohtaja Janet Yellen arvioi perjantaina keskuspankkiirien vuosittaisesta tapaamisessa Jackson Holessa, että edellytykset rahapolitiikan kiristämiselle ovat lisääntyneet työmarkkinoiden vahvistumisen ja kohtalaisen vakaiden talouskasvuodotusten takia.

Sitä vastoin inflaatiovauhti eli yleisen hintatason kallistuminen on yhä etäällä keskuspankin kahden prosentin tavoitteesta. Heinäkuussa inflaatiovauhti oli vuositasolla 0,8 prosenttia.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus koko maailmantalouteen. Yhdysvallat on myös monille suomalaisille yrityksille tärkeä markkina-alue.

Jos talous Yhdysvalloissa kasvaa vakaasti, tarkoittaa se todennäköisesti ajan mittaan suomalaisten yritysten valmistamien tavaroiden ja palvelujen kysynnän lisääntymistä.