Apple saamassa miljardimätkyt verosuunnittelusta – komissio ilmoittaa päätöksestään tänään

Teknologiayhtiö Applen aggressiivinen verosuunnittelu Irlannissa on saamassa kiusallisen ja kalliin lopun. Euroopan komissio määrää mediatietojen mukaan Irlannin perimään Applelta jäännösveroja ainakin miljardin euron edestä.

Arviot jäännösverojen koosta vaihtelevat suuresti. Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan summa olisi tasan miljardi euroa. Talouslehti Financial Times ja uutistoimisto Bloomberg ovat kertoneet, että virkamieslähteiden mukaan mätkyt olisivat ennätyssuuret.

Viime kesänä komissio määräsi Ranskan karhuamaan ranskalaiselta elektroniikkayhtiöltä EDF:ltä veroetuja takaisin 1,4 miljardin euron edestä. EDF:n veromätkyt ovat toistaiseksi suurimmat komission määräämät.

Komission pitäisi ilmoittaa päätöksestään tiistain aikana.

Suurimman arvion sakoista on esittänyt JP Morgan Chase -pankin analyytikko, jonka mukaan pahimmassa tapauksessa Apple saattaisi joutua palauttamaan veroetuja jopa 17 miljardin euron edestä.

Useiden miljardien eurojen sakoilla olisi todennäköisesti jo merkitystä yhtiön osakekurssiin. Komission sanktiot myös vaikeuttaisivat yhtiön verosuunnittelua jatkossa. Applella on kuitenkin varaa myös suuriin mätkyihin.

Bloombergin mukaan yhtiöllä oli viime kuussa kassavaroja 232 miljardin dollarin eli 208 miljardin euron edestä. Valtaosa rahoista on ulkomailla säilössä Yhdysvaltojen kireän yritysverotuksen vuoksi.

Komission päätöksellä voi olla huomattavia vaikutuksia Euroopan unionin jäsenmaiden yritysverotukseen ja suuryritysten mahdollisuuksiin minimoida EU:n alueella verojaan.

Lisäksi suuret sakot voivat aiheuttaa ryppyjä Yhdysvaltojen ja EU:n suhteisiin.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö on kritisoinut EU:ta voimakkaasti yhdysvaltalaisten yritysten vainoamisesta. Ministeriö on lähettänyt komissiolle kirjeen, jossa se varoittaa harkitsevansa vastatoimia, jos komissio toimii ylikansallisen veroviranomaisen tavoin ja määrää Applelle kohtuuttomia maksuja.

Komission päätös koskisi tosin vain Applen toimia EU-maa Irlannissa, jossa yhtiö pitää Euroopan pääkonttoriaan.

Irlannin yhteisövero on 12,5 prosenttia, mikä on sekin merkittävästi EU:n keskiarvon alapuolella. Esimerkiksi Suomessa yhteisövero on 20 prosenttia, ja se silti eurooppalaisittain huokea.

Apple on kuitenkin maksanut veroja Irlannissa vielä huomattavasti virallista yhteisöveroastetta vähemmän erilaisten veroetujen vuoksi. Komission tutkimusten mukaan Applen veroaste on ollut alle prosentin yhtiön Euroopan myynnistä.

Komissio on aiemmin määrännyt esimerkiksi Hollannin karhuamaan kahvilaketju Starbucksilta 20–30 miljoonaa euroa laittomia veroetuja takaisin. Luxemburg on joutunut tekemään samoin autoyhtiö Fiat Chryslerille.

Tammikuussa komissio käski myös Belgiaa perimään maailman suurimmalle panimoyhtiölle Anheuser-Busch InBeville myönnettyjä verohuojennuksia kaikkiaan 700 miljoonan euron edestä.

Aggressiivisen verosuunnittelun vastaista kampanjaa johtaa tanskalainen kilpailukomissaari Margrethe Vestager. Hän sai viime tammikuussa vieraakseen Applen toimitusjohtajan Tim Cookin, joka yritti saada komissaaria höllentämään otettaan kansainvälisistä jättiyrityksistä.

Vestager on kuitenkin pitänyt tiukan linjansa liian pitkälle viedyn verosuunnittelun kitkemisessä.

Apple kuitenkin todennäköisesti valittaa veromätkyistä. Myös Irlannin valtiovarainministeriö on jo ilmoittanut Financial Timesin mukaan valittavansa komission päätöksestä.

Verosuunnittelu on sinänsä normaalia yritysten toimintaa, kunhan yritykset noudattavat lakia.

Globaalien suuryritysten tavat minimoida veroja ovat kuitenkin hyvin monimutkaisia ja monesti vähintään lain henkeä rikkovia. Lisäksi komissio yrittää puuttua yksittäisten EU:n jäsenmaiden verojen välttelyn mahdollistamiin porsaanreikiin.

Esimerkiksi Irlanti on houkutellut lukuisia rahoitus- ja teknologia-alan yrityksiä maahan alhaisen verotuksen perässä. Applen lisäksi muun muassa Amazonilla ja Googlella on runsaasti toimintoja Irlannissa.

Apple työllistää Irlannissa 5 500 ihmistä ja on Corkin kaupungin suurin yksityisen sektorin työllistäjä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan joka kymmenes irlantilainen työntekijä on monikansallisen ulkomaisen yrityksen leivissä.