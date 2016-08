Kuolinisku TTIP:lle? Ranskalaisministeri vaatii kauppaneuvottelujen lopettamista USA:n kanssa

Bryssel

Ranska vaatii Euroopan unionia lopettamaan Yhdysvaltain kanssa käytävät neuvottelut laajasta TTIP-vapaakauppasopimuksesta, kertoo Ranskan kauppaministeri Matthias Fekl RMC Radio -aseman haastattelussa.

Feklin ilmoitus tulee vain päivä sen jälkeen, kun EU-komissio vakuutti, että TTIP-neuvotteluja jatketaan normaalisti ja niillä on kaikkien EU-maiden tuki.

TTIP-lyhenne tulee sanoista Transatlantic Trade and Investment Partnership eli transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus. Sopimuksella pyritään vapauttamaan Yhdysvaltain ja EU:n välistä kauppaa muun muassa tulleja laskemalla ja tuotestandardeja yhtenäistämällä.

Feklin mukaan neuvotteluilla ei ole ranskalaisten tukea. Hän syyttää umpikujasta Yhdysvaltoja, joka olisi antanut EU:lle vain laihoja myönnytyksiä.

”Amerikkalaiset eivät anna mitään tai sitten vain murusia [– –] Ei liittolaisten välillä voi neuvotella näin. Tämä on totuuden hetki, päätöksen hetki”, Fekl sanoi.

”Ollakseni aivan selvä, pysäyttäminen tarkoittaa loppua [– –] Ranska pyytää puhdasta, yksinkertaista ja lopullista päättämistä näille neuvotteluille”.

Hän aikoo esittää toiveensa neuvottelujen lopettamisesta muiden EU-maiden ministereille syyskuun lopussa Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa.

”[Neuvottelut] pitäisi lopettaa selkeästi, jotta voimme aloittaa ne paremmalta pohjalta”, Fekl totesi .

Feklin mukaan uusissa keskusteluissa pitäisi huomioida paremmin ainakin ”ympäristö, ekologia, sosiaaliset kysymykset ja pienet ja keskisuuret yritykset”.

Komission maanantaiset vakuuttelut neuvotteluiden jatkumisesta olivat seurausta Saksan kauppaministerin Sigmar Gabrielin sunnuntaisesta arviosta, jonka mukaan ”neuvottelut Yhdysvaltain kanssa ovat käytännöllisesti katsoen epäonnistuneet”.

Yhdysvaltain pääneuvottelija Michael Froman ilmoitti, että neuvottelut etenevät.

Lausuntojen sekamelska kielii vähimmillään siitä, että tärkeimmissä EU-maissa usko neuvottelujen onnistumiseen on hyvin vähäistä ja hajaannus on suurta. Kielteiset lausunnot voivat olla myös tapa kalastella äänestäjien suosiota, sillä TTIP-sovun vastustus on laajaa sekä Saksassa että Ranskassa, joissa molemmissa valmistaudutaan ensi vuoden vaaleihin.

Ranskan pääministeri Manuel Valls totesi jo kesäkuun lopulla, että maailman kattavimmasta kahdenvälisestä kauppasopimuksesta haaveilun voi lopettaa kokonaan.

”Kerronpa suoraan, että transatlanttista kauppasopimusta ei voi saada aikaan. Sopimus ei ole raiteillaan”, Valls totesi.

Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok) on rauhoitellut neuvotteluista noussutta paniikkia. Mykkänen huomauttaa, että Ranskan ja Saksan ministerit ovat kritisoineet TTIP:tä aiemminkin.

”#TTIP tie haastava mutta tarpeen. Ranskan&Saksan ministereiltä kuultu samaa aiemminkin, ei uutta”, Mykkänen viestitti pikaviestipalvelu Twitterissä.

Vapaakauppasopimimusten vastainen ilmapiiri on jyrkkää myös Yhdysvalloissa, jossa pidetään presidentinvaalit marraskuussa. Pian väistyvä presidentti Barack Obama on yrittänyt saada TTIP-sovun valmiiksi ennen kautensa loppua ensi tammikuussa.

TTIP:tä vastustavien kansalaisjärjestöjen mukaan kauppasopimus tapahtuu suuryritysten ehdoilla ja sopu voisi heikentää esimerkiksi kuluttajasuojaa ja ympäristönormeja.

Sopimuksen puolustajien mukaan pelot ovat turhia ja TTIP auttaisi EU-maiden talouksia kasvamaan, minkä lisäksi EU:lla olisi suurempi valta globaalien normien luomisessa.

EU-komission päätiedottaja Margaritis Schinas tyrmäsi maanantaina väitteet TTIP-neuvottelujen halvaantumisesta.

“Vaikka kauppaneuvottelut ottavat aikansa, pallo pyörii yhä ja komissio saavuttaa edistystä”, Schinas sanoi tiedotustilaisuudessa.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tiedottaja totesi myös maanantaina, että neuvottelut jatkuvat.