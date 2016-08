Britannian kesäkuinen Euroopan unionista lähtöä puoltava äänestystulos rasittaa kansalaisten uskoa talouteen. Vain rakennusalan näkymät paranivat entisestään elokuussa.

Kuluttajien ja yrittäjien yhteenlaskettu talousluottamus liukui elokuussa koko EU:ssa 103,8 pisteeseen heinäkuun 104,7 pisteestä.

Euroalueella luottamus heikkeni 103,5 pisteeseen 104,5 pisteestä. Heinäkuun indeksilukemaa korjattiin pisteen kymmenyksellä alaspäin.

Talousluottamus vajosi voimakkaammin kuin analyytikot ennakoivat uutistoimisto Reutersin kyselyssä.

Euroopan komission ylläpitämän indeksin keskiarvo on sata pistettä, joten luottamus on yhä hieman tavallista vankempaa. Indeksiä on koottu nykymuodossaan vuodesta 1990.

Kansalaisten ja yritysten huoli talouskasvun kestävyydestä on perusteltu. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ilmoitti jo viime kuussa leikkaavansa maailmantalouden kasvuennusteen ensi vuodelle 3,4 prosenttiin.

Järjestön mukaan ennuste olisi ollut 0,1 prosenttiyksikköä suurempi ilman brexitin tuomaa epävarmuutta.

IMF höyläsi heinäkuussa myös Britannian ja euroalueen kasvuennusteita ensi vuodelle. Euroopan keskuspankki julkaisee omat kasvuennusteensa ensi viikolla.

Euroalueen teollisuuden luottamus valahti elokuussa matalimmilleen 18 kuukauteen. Myös kuluttajien, vähittäiskaupan ja palvelusektorin luottamus talouteen heikkeni.

Ainoa sektori, jonka näkymät jatkoivat kirkastumistaan, oli rakennusala.

Rakentamisen luottamus on euroalueella korkeimmillaan kahdeksaan vuoteen. Ainakin rakennusyhtiöt ovat siis pääosin jättäneet finanssikriisin ja eurokriisin aiheuttamat huolet taakseen.