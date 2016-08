Delta Auton väki vaatii ”simuloimalla” vietyjä lomarahojaan

Yli sata Delta Auton huoltomiestä, varaosamyyjää, automaalaria ja -peltiseppää vaatii työnantajaltaan lomarahoja, jotka on viety heiltä ”simuloidulla oikeustoimella”. Noin 120 työntekijää on nostanut Espoon käräjäoikeudessa kanteen, jolla he vaativat autojen myynti- ja huoltoliikkeeltä yhteensä yli 180 000 euroa korkoineen.

Delta Auto vastaa kanteeseen syyskuun puoliväliin mennessä, eikä yhtiön toimitusjohtaja Mari Onkamo halunnut kommentoida vielä kesken olevaa oikeusriitaa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on ollut keväästä 2014 alkaen entinen Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä.

Tapahtumat käynnistyivät jo keväällä 2014, kun Delta Auto antoi henkilöstölleen tiedotteen heikosta taloudellisesta tilanteestaan. Yhtiön tulos vuodelta 2013 oli yli seitsemän miljoonaa euroa tappiollinen, ja tilanne oli edelleen huonontunut.

Delta Auto ehdotti koko henkilöstölleen lomarahoista luopumista kesälomien 2014 osalta, Delta Auton väki kertoo kanteessaan. Kanteen mukaan 46 prosenttia hyväksyi lomarahoista luopumisen, minkä jälkeen Delta Auto ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut.

Kun yt-neuvottelut päättyivät, Delta Auto ilmoitti intranetissä palkanalennuksesta, joka oli kesän 2014 lomarahojen suuruinen, työntekijät kertovat kanteessaan.

Delta Auto maksoi vuoden 2014 lomarahat normaalisti. Kantajien mukaan näin kävi kuitenkin vain muodollisesti, sillä saman kokoinen rahamäärä jäi pois myöhemmistä palkoista.

”Tällä toimenpiteellä on pyritty kiertämään sinällään selvää ja yksiselitteistä työehtosopimuksen määräystä lomarahan maksamisesta. Kyseessä on ns. simuloitu oikeustoimi”, 120 Delta Auton nykyistä tai entistä työntekijää katsoo kanteessa.

Kantajien mukaan Delta Auto peri rahat palkoista useassa erässä ja alensi näin heidän palkkaansa ilman lakiin perustuvaa oikeutta. Käräjillä takaisin vaaditut lomarahat vaihtelevat 250 eurosta noin 2 600 euroon työntekijältä.

Kantajat ovat Delta Auton työntekijöitä eri puolilta Suomea muun muassa Helsingistä, Jyväskylästä, Forssasta, Kuopiosta, Seinäjoelta ja Kajaanista. Delta Autolla on Suomessa yhteensä 26 toimipistettä, joissa se myy ja huoltaa muun muassa Kia-, Mitsubishi-, Mazda- ja Opel-autoja.

Delta Auton tulos nousi 2015 noin puoli miljoonaa euroa voitolliseksi raskaiden tappiovuosien jälkeen. Yhtiö on kuitenkin raskaasti velkainen, ja sen rasitteena on yrityskiinnityksiä noin 60 miljoonalla eurolla.