EU:n investointipankin pääjohtaja perää Eurooppaan johtajuutta – ”Ihmiset aistivat, että myös poliittiset päättäjät ovat hämillään”

Kuka? Werner Hoyer Syntyi Länsi-Saksan Wuppertalissa vuonna 1951. Taloustieteen tohtori. Pitkä poliitikon ura keskustaoikeistolaisen FDP:n jäsenenä. Toiminut Euroopan investointipankin EIB:n pääjohtajana vuodesta 2012 lähtien.

Euroopan unioni kaipaa kipeästi suuntaa, sanoo Euroopan investointipankin EIP:n pääjohtaja Werner Hoyer.

EU ei ole onnistunut talouskasvun kiihdyttämisessä eikä pakolaiskriisin hoidossa. Populismi valtaa alaa. Britannian päätös lähteä EU:sta oli Hoyerin mukaan herätyshuuto: unioni ei saa menettää kansalaisten luottamusta.

”Brexitin jälkeen ilmassa on paljon epätietoisuutta. Ihmiset aistivat, että myös poliittiset päättäjät ovat hämillään. Euroopassa on vakava puute johtajuudesta”, Hoyer sanoo.

”Jos muut maat tekisivät saman historiallisen virheen kuin Britannia, se olisi täydellinen katastrofi. Siksi EU:n on parannettava juoksuaan välittömästi.”

Viesti on kuulunut kirkkaana ympäri Eurooppaa, tosin se on tulkittu eri maissa eri tavalla. Kahden viikon päästä Slovakian Bratislavassa EU:n päämiehet yrittävät löytää yhteistä suuntaa unionin tulevaisuudelle.

Sen takia Hoyer, joka kiertää kaikki jäsenvaltiot ennen huippukokousta, on saapunut myös Helsinkiin. Tiistaina EU:n johtava pankkiiri keskusteli Euroopan tilanteesta pääministeri Juha Sipilän (kesk) kanssa. Ohjelmassa oli lisäksi tapaaminen valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok) sekä elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk) kanssa.

Tulevan Bratislavan huippukokouksen lisäksi Hoyer ja Sipilä keskustelivat myös EIP:n roolista Suomessa.

”Oli erittäin mielenkiintoista huomata, että Suomen hallitus haluaa EU:n pankin olevan täällä entistä aktiivisempi. Rahoitamme jo nyt joka vuosi noin 1,5 miljardin euron arvosta hankkeita Suomessa, yli EU-keskiarvon.”

Harva suomalainen tietää, miten merkittävä toimija 64-vuotiaan saksalaisekonomistin johtama EU-pankki on.

Pelkästään Suomessa EIP on rahoittanut viiden viime vuoden aikana 5,5 miljardin euron arvosta projekteja koulutuksesta terveyteen ja maatalouteen. Tiistaina Hoyer allekirjoitti yhdessä pankin varapääjohtajan Jan Vapaavuoren (kok) kanssa ensimmäisen, 100 miljoonan euron lainan yhteensä 450 miljoonan euron rahoituksesta Länsimetron jatkorakentamiselle.

Alla oleva grafiikka näyttää Euroopan investointipankin Suomea koskevia toimia:

EIP on yli kaksi ja puoli kertaa isompi kuin Maailmanpankki ja lähes yhtä suuri kuin kaikki valtioiden omistamat julkiset rahoituslaitokset yhteensä. Luxemburgissa toimiva laitos lainoittaa joka vuosi hankkeita Euroopassa yli 80 miljardilla eurolla.

Werner Hoyerin mukaan koko tämä tulivoima tulee tarpeeseen, mikäli EU aikoo torjua populismin nousevan aallon ja vastata kansalaistensa huoliin.

Jäsenvaltiot eivät tällä hetkellä investoi lähimainkaan riittävästi esimerkiksi infrastruktuuriin, koulutukseen ja tieteeseen.

”Tutkimustemme perusteella luvut ovat hirvittäviä. Euroopassa on lähes 700 miljardin euron investointivaje joka vuosi. Jäämme jatkuvasti jälkeen.”

Suurista hankkeista esimerkiksi digitaaliset sisämarkkinat ovat vain kaukainen haave. Hoyerin mukaan unioni on hälyttävän kaukana vuonna 2000 hyväksytystä Lissabonin suunnitelmasta, jonka mukaan EU:n pitää olla maailman kilpailukykyisin alue.

”Sillä ei ole väliä, onko Suomi edellä Portugalia, mutta sillä on, miten kaukana Etelä-Korea on molemmista maista. EU:n tärkein tehtävä on eurooppalaisten aseman säilyttäminen globalisaation myllätessä.”

Koska jäsenvaltiot eivät voi kattaa kuin pienen osan suuresta investointivajeesta, on yksityisen rahan liikkeelle saaminen EIP:n tärkeimpiä tehtäviä, Hoyer sanoo. Se on entistä tärkeämpää tilanteessa, jossa rahapolitiikka ei näytä enää tepsivän.

Yhdessä Euroopan komission kanssa EIP pyörittää komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin investointiohjelmaa, jonka on tarkoitus saada liikkeelle pääasiassa yksityisiä investointeja yhteensä 315 miljardin euron arvosta kolmen vuoden aikana.

Ohjelman toteutuksesta vastaa komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok) ja ensimmäinen vuosi on Hoyerin mukaan edennyt hyvin.

”Olemme saaneet liikkeelle lähes 110 miljardin euron arvosta rahoitusta. Nyt on aika keskittyä riskipitoisempiin hankkeisiin.”

Investointeja haittaavan sääntelyn purkamisessa tosin ollaan jääty tavoitteesta jälkeen, Hoyer sanoo, ja patistaa siinä EU-valtioita toimiin.

Hoyer tietää, että vaikka EU:n pankki hoitaisi tehtävänsä täydellisesti, se ei vielä riitä palauttamaan ihmisten uskoa yhteiseen eurooppalaisen integraation projektiin.

Britannian EU-kansanäänestyksen jälkeen jäsenvaltioiden eripura ja linjaerot ovat nousseet entistä vahvemmin pintaan.

Tuoreimpana esimerkkinä on Yhdysvaltain ja EU:n välinen vapaakauppasopimus TTIP, jota Ranskan ja Saksan johtavat vasemmistopoliitikot ovat jo kiirehtineet hautaamaan.

Silti Hoyer on toiveikas.

”Ihmisten täytyy nähdä, että EU kykenee tekemään päätöksiä. Kun tapaan unionin johtajia, on selvä, että he ymmärtävät tämän.”