Irlanti on pieni valtio Euroopan reunalla etäällä tärkeimmistä markkina-alueista. Se kärsi vielä 1980-lopussa ja 1990-luvun alussa vaikeasta suurtyöttömyydestä. Työttömyysaste oli noin 15 prosenttia.

Valtio päätti ratkaista ongelman houkuttelemalla etenkin yhdysvaltalaisia suuryhtiöitä tarjoamalla niille erilaisia veroetuja vastineeksi uusille työpaikoille. Houkuttelu onnistui.

Irlannin talous kasvoi voimakkaasti ja työttömyys väheni vauhdikkaasti 1990-luvulla. Vuonna 2001 työttömyysaste oli Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin mukaan 3,9 prosenttia. Pienestä valtiosta alettiin käyttää nimitystä kelttiläinen tiikeri. Viime vuonna Irlannin liikevaihdolla mitattuna kymmenestä suurimmasta yrityksestä seitsemän oli yhdysvaltalaisia.

Irlannin ulkomaisille yrityksille tarjoamat veroedut ovat olleet komission tiedossa jo vuosikausia. Toisin sanoen komissio on pitkään hyväksynyt sen, että Irlanti on houkutellut suuryhtiöitä veroeduilla.

Komission näkemys muuttui pari vuotta sitten. Se alkoi entistä tarmokkaammin puuttua yritysten verosuunnitteluun. Sittemmin komissio on tulkinnut monien valtioiden yrityksille valikoidusti tarjoamat veroedut kielletyksi valtiontueksi.

Yksi Irlannin houkuttelemista yrityksistä on matkapuhelimia ja tietokoneita valmistava Apple. Vuonna 1991 se teki Irlannin verottajan kanssa sopimuksia siitä, miten sen verotus järjestetään. Sopimuksilla hyväksyttiin komission mielestä käytäntö, jossa kaksi Applen Irlannissa rekisteröityä tytäryhtiötä määritti verotettavan tulonsa keinotekoisesti.

Komission mielestä yhtiöt kirjasivat lähes koko myyntivoittonsa sisäisesti päätoimipaikoilleen, joita ei ollut olemassa kuin paperilla. Irlannin verolainsäädännön silloisten erityissäännösten mukaan voitot eivät olleet veronalaisia missään valtiossa.

Tiistaina Euroopan komissio määräsi Applen palauttamaan 13 miljardia euroa Irlannin valtion sille myöntämiä valtiontukia. Irlanti ja Apple aikovat valittaa päätöksestä Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Oikeusvaltiossa julkisen vallan käyttö perustuu lakiin. Apple ei ole ilmeisesti rikkonut Irlannin lainsäädäntöä, sillä verottaja on hyväksynyt yhtiön verosuunnittelun. Verosuunnittelu sinänsä on hyväksyttyä, kunhan se ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Komission mielestä laitonta on ollut se, että Irlanti on hyväksynyt Applen verosuunnittelun.

Kohdennettujen veroetujen tarjoaminen valikoiduille yrityksille sisältää monia taloudellisia ja oikeudellisia ongelmia. Oikeusvaltiossa lähtökohtana on, että kaikkia verovelvollisia kohdellaan yhdenvertaisesti. Irlanti on ilmeisesti asettanut verovelvolliset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Valikoiduille yrityksille tarjottaviin veroetuihin perustuva talouspolitiikka voi tuskin pitkällä aikavälillä olla järkevää. Kun veroetuihin perustuvat keinot on käytetty, valtio voi joutua turvautumaan työvoima- tai palkkaverojen keventämiseen pitääkseen kiinni veroeduilla hankituista työpaikoista. Se taas heikentäisi hyvinvointia eikä olisi valtion etujen mukaista.

Verotuksen perimmäinen tarkoitus on kannustaa yrityksiä ja ihmisiä toimimaan toivotulla tavalla. Irlanti sai mitä se halusi: runsaasti lisää työpaikkoja. Tosin keinot ovat kyseenalaisia.

Pitkällä aikavälillä talouskasvu perustuu työn tuottavuuden paranemiseen, ei valikoiduille yrityksille tarjottaviin veroetuihin. Valtioiden välisen verokilpailun kiristyminen äärimmilleen voisi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa, että yritykset eivät maksaisi lainkaan veroja valtioiden kilpaillessa työpaikoista ja investoinneista. Siksi tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä.

Euroopan unionissa jokainen valtio päättää verotuksestaan itsenäisesti. Applen tapauksessa kyse on siis yhtiölle erikseen räätälöidyistä veroeduista, jolla ei ole mitään tekemistä varsinaisen yhteisöveron kanssa.

Suomessa yhteisöverotusta kevennettiin 20 prosenttiin vuonna 2014. Verotusta keventämällä Suomi pyrkii Irlannin tavoin houkuttelemaan verosuunnittelijoita, koska Suomessa on pulaa investoinneista. Mittaluokka on kuitenkin aivan eri kuin Irlannissa.

Irlannissa yhteisöveroaste on 12,5 prosenttia, minkä lisäksi valtio on siis tarjonnut valikoiduille yrityksille veroetuja.

Komission laskelmien mukaan Applen tosiasiallinen veroaste EU-valtioissa oli vuonna 2014 vain 0,005 prosenttia tuloksesta Irlannin hyväksymien veroetujen takia.

Yhdysvalloissa yritysten verotus on progressiivista. Se tarkoittaa, että verotus kiristyy verotettavan tulon kasvaessa. Siksi monet yhdysvaltalaiset yhtiöt eivät ”kotiuta” voittojaan kotimaahansa vaan pitävät ne ulkomailla. Se aiheuttaa Irlannin talouskasvua mittaavaan bruttokansantuotteeseen harhan.

Taloutta kasvattaa ”keinotekoisesti” suuryhtiöiden Irlantiin ”parkkeeraamat” voitot, jotka todellisuudessa eivät kuulu Irlantiin vaan yhtiöiden ulkomailla oleville osakkeenomistajille.

Vuonna 2009 kelttiläinen tiikeri uupui. Irlannissa puhkesi asuntojen hintakupla, pankkikriisi halvautti talouden, työttömyys lisääntyi ja valtio turvautui hätärahoitukseen.

Sitten tiikeri virkosi. Viime vuonna Irlannin talous kasvoi maan tilastokeskuksen mukaan peräti 7,8 prosenttia ja työttömyys väheni. Eri asia on, onko valikoitujen yritysten veroeduilla vauhditettu talouskasvu vakaalla perustalla.