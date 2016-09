Putinin tuontikielto oli Valiolle iso isku – nyt Venäjän-tuotanto on siirtynyt rajan yli ja myynti kaksinkertaistunut

Putinin vastapakotteiden tavoite on kotimaisen tuotannon elvyttäminen. Valion mukaan juuri tämä on tapahtumassa, ja yhtiö on parhaillaan kasvattamassa tuotantoaan itänaapurissa.