Kiristynyt ilmapiiri huolestuttaa yrityksiä – ”Brexit avasi silmät”

Kuka? Richard I. Lesser 1963 syntynyt Lesser opiskeli University of Michiganissa ja Harvard Business Schoolissa. Palkattiin 1988 konsultiksi BCG:hen ja nimitettiin osakkaaksi vajaa kymmenen vuotta myöhemmin. Johti vuosina 2000–2006 New Yorkin toimistoa. Osin Lesserin ansiona pidetään, että BCG pystyi kasvattamaan liiketoimiaan 2008 kriisin aikana ja jälkeen. Aloitti pääjohtajana vuoden 2013 alussa.

Yhteiskunnallinen ilmapiiri kehittyneissä maissa on kiristynyt, ja jatkuessaan tämä saattaa uhata yritysten toimintaedellytyksiä.

Poliittiset riskit nousevat entistä selvemmin johtokuntien pöydälle, ja niistä on tulossa yritysten merkittävimpiä liiketoimintariskejä myös niissä maissa, joissa on totuttu melko ennakoitaviin ja vakaisiin säädösympäristöihin.

Näin sanoo pääjohtaja Richard I. Lesser, joka johtaa maailman suurimpiin kuuluvaa yritysjohdon konsultointia tarjoavaa yhdysvaltaista Boston Consulting Groupia.

Lesser oli kuluneella viikolla vierailemassa Suomessa tapaamassa asiakkaitaan, joihin kuuluu useita suuryrityksiä. Vastaavia yritysjohdon tapaamisia hänellä on ympäri maailmaa.

Lesser sanoo, että yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristyminen ja polarisaatio eli jakautuminen on asia, joka on tullut esiin tämän vuoden tapaamisissa. Varsinkin Britannian EU-eroon johtaneen Brexit-äänestyksen jälkeen huolet ovat lisääntyneet.

”Brexit oli yllätys monille ja avasi silmät sille, miten syvää jakautuminen on jo monissa vanhoissa kehittyneissä teollisuusmaissa. Vastaavaa on nähtävissä useissa muissakin EU-maissa ja myös Yhdysvalloissa, kuten on havaittu presidentinvaalien kampanjassa.”

”Yritysjohdossa ollaan huolestuneita, koska kiristyvä sääntely voi uhata kaupankäyntiä, työvoiman palkkaamista, investointeja ja teknologista kehitystä. Kysytään, mitä pitäisi tehdä.”

Lesserin vastaus on, että kansainvälisten suuryritysten pitää alkaa ottaa uudenlaista ja laajempaa yhteiskunnallista vastuuta, jossa yhteisöjen hyvinvointi nähdään olennaisena osana yritysten menestymistä.

”Globalisaatio ja huima teknologinen kehitys parin viime vuosikymmenen aikana ovat tuoneet paljon hyvää ja auttaneet monia, mutta toisaalta on paljon tyytymättömiä, jotka tuntevat jääneensä sivuun. Tämä on taustalla myös Britannian äänestystuloksessa.”

Lesserin mukaan yritykset voivat syyttää myös itseään. Esimerkiksi globalisaatiota on harjoitettu osin melko rujolla tavalla siirtämällä tuotantoa halpamaihin miettimättä seurauksia yhteisöille, jotka yhtäkkiä jäävät tyhjän päälle.

Lesser ryhmineen on tehnyt seitsemänkohtaisen ”yhteiskuntavastuun ohjelman”.

Yhteisöllisyys on ohjelmassa avainsana. Lesserin mukaan globalisaation seuraava vaihe pitäisi tehdä huolehtimalla menettävän paikkakunnan työllisyydestä ja luomalla alihankkijoina toimivien pk-yritysten kanssa paikallisia ekosysteemejä.

Työvoiman koulutus ja jatkuva mahdollisuuksien tarjoaminen ovat nekin ohjelman keskiössä.

Haastattelupäivänä Euroopan unionin komissio määräsi Irlannin valtion vaatimaan Applelta maksamattomia veroja takaisin 13 miljardin euron arvosta. Osoittaako Applen toiminta EU:n veroreikien hyväksikäytössä yhteiskuntavastuuttomuutta?

Lesser ei suostu moittimaan Applea.

”He ovat noudattaneet lakeja ja sopimuksista on pidettävä kiinni. Ongelmana tässä ovat EU:n verosäädökset, joista puuttuu johdonmukaisuus. Toivon, että he saavat sen järjestykseen. Epävarmuus on investointien suurin vihollinen.”