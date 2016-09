G20-johtajat kokoontuvat lähes autiossa kiinalaiskaupungissa – tehtaita suljettiin, katukaivoja sinetöitiin umpeen

Hangzhou

Neljä miestä läiskii korttia keskellä päivää kadun varressa asuinalueellaan Itä-Kiinan Hangzhoussa. Paikallisiin tehtaisiin muualta Kiinasta tulleilla vierastyöläisillä on näinä päivinä harvinainen loma.

”Suurin osa tehtaista pantiin kiinni elokuun 20. päivän paikkeilla”, kertoo yksi miehistä.

Tehtaat ovat tilapäisesti kiinni, jotta ilmanlaatu pysyisi hyvänä. Myös autoilua on rajoitettu.

Kiina ottaa vakavasti roolinsa maailman suurimpien talouksien G20-ryhmän huippukokouksen isäntämaana. Kokoukseen on valmistauduttu niin huolellisesti, että yhdeksän miljoonan asukkaan metropoli Hangzhou on muuttunut lähes aavekaupungiksi.

Kokous pidetään Hangzhoussa sunnuntaina ja maanantaina. Sinne tulevat esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Kokous on kaikkien aikojen suurin maailman johtajien tapaaminen Kiinan maaperällä. Kiinalle ja sen presidentille Xi Jinpingille kokous tuo tilaisuuden alleviivata Kiinan asemaa tärkeiden maiden kerhossa.

Hangzhoun kaduilla on ollut viime päivinä tilaa liikkua, koska ihmisiä on tavallista vähemmän. Kaupungin valtaväylillä näkyvät harvat autot liikkuvat sujuvasti, koska ruuhkat ovat poissa.

Kansa on pyritty lähettämään pois jaloista johtajien kokouksen ajaksi. Hangzhoussa on julkishallinnon työntekijöille annettu palkallinen viikon loma, ja viranomaiset ovat kehottaneet yksityisiä yrityksiä tekemään saman.

Lomalle on patisteltu myös pienten kauppojen ja ravintoloiden pitäjiä, vaikka heidän tulonsa lakkaavat, jos he eivät ole töissä.

”Asuinalueen toimisto kehotti sulkemaan kaupat. Ensimmäiset niistä sulkivat jo elokuun alkupuolella”, sanoo hangzhoulainen pienyrittäjä Huang Xuegui.

Mikko Paakkanen

Viranomaiset ovat houkutelleet asukkaita matkustamaan pois kaupungista. Hangzhoulaiset saavat kokouksen aikaan ilmaisen pääsyn moniin nähtävyyksiin kaupunkia ympäröivän Zhejiangin maakunnan alueella. Monet niistä, joilla on rahaa matkustella, näyttävät tarttuneen ylimääräisen syysloman tuomaan tilaisuuteen.

”Monet ovat matkustaneet. Jopa ulkomaille asti”, sanoo 76-vuotias rouva Qiao Wenlan, joka istuskelee kahden naapurinsa kanssa kadun varressa asuinalueella kaupungin keskustassa.

”Olen iloinen tästä kokouksesta, koska kaikki paikat on korjattu ja siivottu. Toivottavasti tämä siisteys saataisiin pidettyä kokouksen jälkeenkin”, Qiao sanoo.

Hangzhoulaisista monet vaikuttavat ylpeiltä siitä, että heidän kotikaupunkinsa on valittu kotimaan kannalta tärkeän kokouksen pitopaikaksi.

”Olen erittäin iloinen, että tämä kokous pidetään nyt eikä ensi vuonna, koska nyt saan olla mukana järjestelyissä”, sanoo Hangzhoun liikennelaitoksella esimiestehtävissä työskentelevä Ren Zheyang, 59. ”Ensi vuonna jään eläkkeelle.”

Ren istuu kadun varressa radiopuhelin vierellään ja punainen vapaaehtoisen nauha hihassaan siltä varalta, että bussiliikenteeseen tulee jokin ongelma, joka vaatii ripeää selvittämistä. Liikennelaitoksella ei hänen mukaansa kukaan ole vapaalla kokouksen aikana.

Mikko Paakkanen

Kokouksen järjestelyihin osallistuu Kiinan valtiollisen median mukaan miljoona vapaaehtoista. Liikenteenohjaus- ja vartiointitehtäviin sekä muihin vapaaehtoistöihin on pantu esimerkiksi opiskelijoita.

Joukko bussipysäkillä seisovia nuoria vapaaehtoisia vakuuttaa HS:lle, että he ovat mukana omasta halustaan, eikä heitä ole määrätty vapaaehtoisiksi kuten Kiinassa on toisinaan ollut tapana. He kertovat työskentelevänsä ruokapalkalla.

Maailmalla suuret huippukokoukset ovat toisinaan innoittaneet ihmisiä mielenosoituksiin ja mellakoihin. Suomessakin kahinoitiin esimerkiksi kymmenen vuoden takaisen Asem-huippukokouksen yhteydessä. G20-kokouksessa mellakoitiin esimerkiksi vuonna 2010 Torontossa.

Kiinassa näin ei tapahdu. Tietyissä osissa Hangzhouta seisoo kokouksen aikana vähintään yksi poliisi jokaisessa risteyksessä. Myös niissä risteyksissä, joissa katua ei ole suljettu turvajärjestelyjen takia.

Ilmeisesti terrori-iskujen varalta on katukaivoja sinetöity umpeen. Kaduilla poliisit pysäyttelevät ihmisiä ja kyselevät henkilöpapereita.

Mikko Paakkanen

Kommentti: Läpimurrot jäävät ehkä tulematta

Hangzhoun G20-kokous on paljolti talouskokous. Maailmantalouden elpyminen ei ole kunnolla lähtenyt käyntiin, ja kokous tarjoaa suurimpien talouksien johtajille mahdollisuuden keskustella siitä, miten asiaa voitaisiin edistää.

Kiina haluaisi Hangzhoun kokouksen tuovan sille mainetta maana, jonka johdolla maailmantalous saadaan kukoistamaan.

Kiinalla on kuitenkin ongelmia omankin taloutensa kanssa, eikä yksinkertaista ja kaikille kelpaavaa reseptiä maailmantalouden nousuun välttämättä ole.

Yhtenä taakkana Kiinalla on sen ärhäkkä ulkopolitiikka. Heinäkuussa kansainvälinen välitystuomioistuin Haagissa totesi, ettei Kiinan toiminta kiistellyllä Etelä-Kiinan merellä ole kansainvälisen merioikeuden mukaista. Kiina ilmoitti, ettei se aio noudattaa päätöstä.

Lännessä on pohdittu, kuinka pitäisi suhtautua maahan, jonka näyttää suhtautuvan kansainväliseen oikeuteen valikoivasti. Jos kansainvälisille pelisäännöille voi viitata kintaalla, jäljelle ei jää juuri muuta kuin voimapolitiikka.

Kiinan toiminta ei herätä länsimaissa luottamusta. Tämä voi haitata läpimurtojen tekemistä muissakin neuvotteluissa.