Obama: Lentokenttäsotkua ei pidä liioitella – vierastalolla syntyi melkein käsikähmä

Hangzhou

Yhdysvaltalaisten ja kiinalaisten välistä kahinaa lauantaina Kiinan Hangzhoun lentokentällä on turha liioitella, sanoi Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama sunnuntaina.

”En lähtisi liikaa vatvomaan sen merkitystä”, hän totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Obaman saapuminen Kiinassa pidettävään G20-ryhmän kokoukseen lauantaina herätti huomiota, koska se poikkesi normaalista. Presidentin vastaanotto oli kiinalaisilta sähläys, jota on epäilty jopa tahalliseksi.

Ensin Obama pantiin tulemaan ulos Air Force One -lentokoneestaan takaoven kautta.

Useat muut G20-johtajat kävelivät lentokoneistaan etuoven kautta pitkin korkeita portaita, joille oli levitetty punainen matto. Yleensä tällainen vastaanotto kuuluu protokollaan, kun valtiot vastaanottavat ulkomaisia johtajia.

Obaman koneen ovelle ei kuitenkaan portaita tuotu. Hän laskeutui asfaltille koneen alapuolella olevasta ovesta, jossa on omat portaat. Tätä ovea hän käyttää normaalisti vain maissa, joissa turvallisuustilanne on huono, esimerkiksi Afganistanissa, kertoo The New York Times -sanomalehti.

Ongelmat eivät rajoittuneet vain portaiden puuttumiseen. Kun Obaman mukana tullut toimittajajoukko oli menossa koneen siiven alle seuraamaan Obaman koneesta laskeutumista, kiinalainen vartija pysäytti heidät, kertoo The New York Times, jonka toimittaja oli mukana.

Kun Obaman hallinnon virkailija kehotti vartijaa päästämään toimittajat kulkemaan, tilanne kärjistyi huuteluksi.

”Tämä on meidän maamme. Tämä on meidän lentokenttämme”, karjui tummaan pukuun pukeutunut kiinalainen virkailija uutistoimisto AFP:n mukaan.

Sama virkailija yritti vielä estää Obaman turvallisuusneuvonantajaa Susan Ricea ja tämän avustajaa Ben Rhodesia lähestymästä Obamaa. AFP:n mukaan siitä kehkeytyi kiivas sananvaihto, jonka jälkeen Yhdysvaltojen salaisen palvelun virkailija puuttui tilanteeseen ja päästi Ricen sekä Rhodesin kulkemaan.

”He tekivät asioita, joita emme odottaneet”, sanoi Rice myöhemmin AFP:n mukaan.

Salaisen palvelun ja kiinalaisvirkailijoiden välille syntyi kinaa vielä myöhemmin valtion vierastalolla Hangzhoun keskustassa, missä Obama tapasi Kiinan presidentin Xi Jinpingin, kertoivat paikalla olleet tiedotusvälineet.

Lisäksi yhdysvaltalaisdelegaatiota avustaneen kiinalaisvirkailijan ja kiinalaisen turvamiehen välille kehkeytyi vierastalolla melkein käsikähmä, kertoi The Washington Post -sanomalehti.

Yhdysvaltalaisten kohtelu lentokentällä saattoi olla Kiinalta tahallinen yritys panna Obama noloon valoon, arvelivat sanomalehti The Guardianin haastattelemat asiantuntijat.

Kiina on valmistautunut Hangzhoun G20-kokoukseen äärimmäisen huolellisesti, muun muassa sulkemalla tehtaat ja lähettämällä kaupungin asukkaita lomalle. Tarkkailijat ovat pitäneet erikoisena sitä, että juuri Obaman kohdalla järjestelyt kaikesta huolimatta pettivät.

”Tällaiset asiat eivät tapahdu vahingossa. Eivät kiinalaisten kanssa”, sanoi The Guardianin haastattelema Meksikon entinen Kiinan-suurlähettiläs Jorge Guajardo.

Kiina edustajat eivät ole toistaiseksi kommentoineet Obaman seurueen kohtelua.