S-ryhmä tarjoaa sähköisiä kuitteja paperisten rinnalle

S-ryhmä alkaa tarjota syyskuussa sähköistä kassakuittipalvelua. Palvelu mahdollistaa sen, että asiakas voi luopua tulostettavista paperikuiteista kokonaan tai ottaa sähköiset kuitit käyttöön paperikuittien rinnalla, S-ryhmä kertoo tiedotteessaan.

Palvelu on ilmainen, sanoo asiakkuusjohtaja Pekka Malmirae HS:lle.

Sähköisiä kuitteja voi selata lähes heti oston jälkeen S-ryhmän S-mobiili-kännykkäsovelluksessa ja S-kanavan Oma S-kanava -osiossa.

Sähköinen kuittipalvelu on käytössä S-marketeissa, Prismoissa, Saleissa, Alepoissa, Sokoksissa, Kodin Terroissa, Emotioneissa sekä ABC-liikenneasemilla.

Sähköisen kassakuitin saa kaikista ostoksista, joista on kirjattu bonukset eli joiden yhteydessä on käytetty S-Etukorttia, S-ryhmä kertoo tiedotteesta.

Jos asiakas luopuu paperikuiteista ja siirtyy täysin sähköisiin kuitteihin, hänellä on oltava käytössään S-Etukortti Visa. Syy on siinä, että sähköisiä kuitteja käytettäessä kortin sirulle tallennetaan tieto, että kortinhaltija on siirtynyt paperittomiin kuitteihin, Pekka Malmirae kertoo.

Sähköisiä kuitteja ei säilytetä asiakkaan laitteilla vaan S-ryhmässä keskitetysti. Asiakas pääsee lukemaan kuittejaan järjestelmään kirjautumalla. Ne säilyvät näkyvissä kaksi vuotta. Jos asiakas haluaa säilyttää kuitit pidempään vaikkapa verottajan tai vakuutusyhtiön varalta, hänen on otettava kuitista paperituloste tai sähköinen tallenne.

Sähköisen kassakuittipalvelun saa käyttöön S-mobiili-kännykkäsovelluksessa tai kirjautumalla S-kanavan osioon. Kun asiakas haluaa siirtyä kokonaan paperittomaan kassa-asiointiin, hänen on käytävä S-ryhmän itsepalvelupisteessä ja päivitettävä siellä S-Etukorttinsa sirutieto S-Etukorttipäätteessä.