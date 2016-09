Osaatko jo uudet, monimutkaisemmat jätteiden lajitteluohjeet? Muovipakkaukset saivat omat astiat

Mihin heitän kuivuneen kynsilakkapullon, käytetyn halogeenilampun tai kasvovoidepurkin?

Kun jätteiden lajittelu ja hyötykäyttö lisääntyvät, kuluttajan on välillä vaikea pysyä kärryillä, mihin yksittäiset jätteet kuuluisi panna.

Artikkeliin liittyvät Kommentti: Lajitteluohjeet saavat pään sekaisin 2:00

Pääkaupunkiseudulla tietoa jakaa Helsingin seudun ympäristökeskus (HSY) esimerkiksi internetsivuillaan. HSY:n lajitteluoppaasta voi hakea tuotekohtaisesti vastauksen, mihin kukin jäte pitäisi lajitella.

Jätteiden kierrätyksen suuret linjat on päätetty EU-maiden kesken jätedirektiivissä. Suomen jätelainsäädäntö noudattaa näitä linjauksia.

Yhdyskuntajätteiden lajittelusta ja kierrätyksestä vastaavat kunnat, jotka ovat siirtäneet tehtävän omille jätelaitoksilleen tai kuntayhtymille HSY:n tapaan.

Monilla tuotteilla on lisäksi tuottajavastuu. Sen mukaan tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on velvollisuus järjestää jätehuolto omalla kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä.

Vastuu koskee henkilöautoja, autonrenkaita, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja, akkuja, paperia sekä kaikkia pakkauksia.

Tänä vuonna tuottajavastuun keräysverkosto laajeni muovipakkauksiin. Jätemuovi viedään Riihimäelle Ekokemin Muovijalostamoon, joka aloitti jätemuovin jalostuksen teollisuuden raaka-aineeksi kesällä.

Pakkausmateriaalien aluekeräyspisteistä vastaa kaupan ja teollisuuden omistama Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Pakkausmuovia kerätään vasta noin joka neljännessä aluekeräyspisteessä, yhteensä 500 paikassa. Pääkaupunkiseudulla muovipakkausten keräys on noin sadassa pisteessä mutta esimerkiksi Vantaalla vasta kuudessa.

Sekajätettä ei viedä enää kaatopaikalle, vaan se poltetaan energiaksi. Helsingin seudulla tehtävää hoitaa Vantaan Energian polttolaitos, joka tuottaa puolet Vantaan kaukolämmöstä ja 30 prosenttia sähköstä.

Jätteiden polttoa on arvosteltu siitä, ettei toiminta kannusta ihmisiä kierrättämään ja vähentämään jätteiden määrää. EU:ssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ensisijainen pyrkimys olisi vähentää jätteiden syntymistä. Toissijainen tavoite olisi kierrätys ja kolmas tavoite poltto.

”Suomi on jo saavuttanut kaatopaikkajätteen vähentämisen tavoitteet, mutta jätteiden kierrättämisessä olemme jäljessä. Tarvitaan uusia ideoita, miten jätteiden raaka-aineita voisi hyödyntää”, sanoo ylitarkastaja Sirje Stén ympäristöministeriöstä.

Kolmasosa poltettavaksi menevästä sekajätteestä on biojätettä. Vantaan Energian mukaan biojäte toki palaa muun jätteen seassa mutta oikea osoite olisi Ämmässuon jätteenkäsittelylaitos. Myöskään lasi tai metalli ei pieninä erinä häiritse palamista. Palamatta jääneet aineet erotellaan lopusta kuonasta.

Ämmässuon kompostointi- ja mädätyslaitos on alkuongelmiensa jälkeen toiminut jo vuosia täysillä. Se voisi käsitellä nykyistä enemmän biojätettä, sillä biokaasulaitos toimii nyt 80 prosentin teholla. Biojätteestä valmistunut komposti on jo yli kymmenen vuotta myyty kokonaan mullaksi.

Jätteiden lajittelua koskevat nykyään monimutkaiset ohjeet. Seuraavassa on ohjeita jätteiden oikeaoppiseen lajitteluun. Lisätietoa saa oman kunnan jätelaitokselta.

Juhani Niiranen / HS

Sekajäte

Sekajätteeseen voi panna jätteet, joille ei ole muuta paikkaa.

Sekajätteeseen kuuluvat esimerkiksi halogeenilamput, koska niissä ei ole ympäristölle vaarallisia aineita. Sekajätettä ovat myös styroksi sekä tekstiilit, jos ne eivät ole enää käyttökelpoisia.

Juhani Niiranen / HS

Biojäte

Kaikki orgaaninen jäte, kuten ruoantähteet, hedelmien kuoret, teepussit ja kahvin suodatinpussit sekä puutarhajäte.

Biojäte kompostoidaan, jolloin siitä tulee multaa. Se voidaan myös mädättää, jolloin siitä saadaan biokaasua sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.

Lasipakkaukset

Vain pakkauslasi, kuten elintarviketölkit ja -purkit, mehupullot, ruokaöljypullot ja salaattikastikepullot. Kannet ja korkit pitää irrottaa, mutta kaulusrenkaat voi jättää paikoilleen. Huuhtele kevyesti, ei tarvitse jynssätä puhtaaksi. Kirkasta ja värillistä lasia ei tarvitse erotella.

Juomalasit ja muut lasiastiat kuten posliini, uuninkestävät lasivuoat sekä peililasi kuuluvat sekajätteeseen, samoin mattapintainen kosmetiikkalasi, maitolasi ja opaalilasi. Pantilliset lasipullot kuuluvat pullonkeräykseen.

Uusien lasipakkausten valmistukseen kelpaa vain pakkauslasi. Muuta keräyslasia voi käyttää lasivillan ja vaahtolasin raaka-aineena.

Kimmo Taskinen / HS

Metalli

Tyhjät, puhtaat ja kuivat metallipakkaukset, kuten säilykepurkit, alumiinifoliot, alumiinirasiat ja pantittomat alumiinitölkit. Myös alumiiniset tuikkukynttilän kuoret, kattilat ja paistinpannut, aterimet, sakset ja metalliset käsityökalut sekä naulat, ruuvit ja helat.

Metallijätettä ovat lisäksi tyhjät maalipurkit ja aerosolipullot. Maalipurkin pinnalla saisi olla kuivunutta maalia vain ohuen siveltimenvedon verran.

Kahvi- ja sipsipussit kuuluvat sekajätteeseen tai muovipakkausten keräykseen, koska niiden materiaalista suurin osa on muovia. Metalliset kahvikapselit sen sijaan kuuluvat metallinkeräykseen.

Keräysastian aukosta mahtuvat esineet pienmetallin keräykseen, isommat Sortti-asemalle. Keräysmetallia käytetään metallipakkausten ja polkupyörien runkojen valmistuksessa.

Miikka Pirinen / HS

Muovipakkaukset

Muovipakkaukset, kuten elintarvikerasiat, jogurtti- ja viilipurkit, sekä kosmetiikkapakkaukset, kuten muoviset sampoopullot ja muoviset kosmetiikkapurkit. Kuplamuovikin on muovipakkaus. Myös leviterasiat, jos ne ovat suurimmaksi osaksi muovia. Muovikassit, -pussit ja -kääreet.

Muovipakkauksen materiaali on merkitty numeroilla 1–7. Numero on nuolista muodostetun kolmion sisällä. Numero 3 tarkoittaa pvc-muovia, joka ei kelpaa kierrätykseen. Kaikki muut kelpaavat. Pvc-muovia käytetään pakkauksissa vähän, mutta sitä on esimerkiksi muovileluissa. Jos pvc-muovia päätyy vahingossa kierrätyslaitokseen, se poistetaan siellä.

Muovipakkaukset pannaan keräykseen korkit ja kannet irrotettuina, koska ne ovat usein eri muovilajia kuin itse pakkaus. Muoveja ei saa pakata sisäkkäin, jollei ole varma, että ne ovat kaikki samaa muovilaatua.

Muovilaadut tunnistetaan kierrätysprosessissa optisella lukulaitteella ja erotellaan toisistaan. Jos esimerkiksi vuoka ja kansikalvo ovat eri muovia ja kiinni toisissaan, lukulaite tunnistaa vain toisen. Osa pakkauksesta joutuu väärään ryhmään, mikä haittaa kierrätystä.

Pakkauksissa ei saa olla ruokajäämiä tai muita ainejäämiä. Valuta pakkaukset kuiviksi. Hyvin likaisia tai vaikeasti puhdistettavia pakkauksia ei kannata pestä. Jos puhdistukseen tarvitaan lämmintä vettä tai pesuaineita, voi olla ympäristön kannalta parempi panna pakkaus sekajätteeseen.

Jos pakkaus ei ole tyhjä, pane se sekajätteeseen. Vaaralliset aineet, kuten kemikaalit, kuuluvat vaarallisten aineiden kierrätykseen.

Esimerkiksi muovisen jogurttipurkin metallinen kansi kuuluisi metallinkeräykseen, purkin ympärillä mahdollisesti oleva pahvikuori pahvinkeräykseen.

Muovipakkauksia kerätään eri puolilla maata noin 500 kierrätyspisteessä. HSY kokeilee muovipakkausten keräystä myös joidenkin kiinteistöjen jätepisteissä.

Vaaralliset aineet

Jätteiden lajittelukeskukseen, pääkaupunkiseudulla Sortti-asemat. Maalit, tärpätit, konetiskiaine, desinfiointiaineet ja pihisevä tai hölskyvä aerosolipullo.

Nestemäisessä muodossa oleva kynsilakka sisältää liuotinta ja on vaarallista jätettä. Tyhjä tai täysin kuivunut pullo on sekajätettä.

Myös kännykän akku on vaarallista jätettä sähkövarauksen vuoksi. Vanhentuneet lääkkeetkin ovat vaarallista jätettä, mutta ne voi viedä apteekkiin.

Paristot voi viedä kaupan keräyspisteeseen, koska paristojen kierrätystä koskee tuottajavastuu.

Energiansäästölamppu ja neonvalot sisältävät elohopeaa ja kuuluvat vaarallisten aineiden kierrätykseen. Lamput voi myös palauttaa niitä myyviin kauppoihin.

Uudenvuodentina on pääasiassa lyijyä ja siten vaarallista jätettä.

Sähkölaitteet

Kun ostaa uuden kodinkoneen, kaupalla on velvollisuus ottaa vanha kierrätykseen. Muuten sähkölaitteet viedään itse Sortti-asemalle.

Myös led-lamput, kännykkä ja digitaalinen kuumemittari kuuluvat sähkölaitteiden kierrätykseen.

Päivä Heiskanen / HS

Kartonkipakkaukset

Muun muassa kartonkipakkaukset, kuten juomatölkit, aaltopahvi, pitsalaatikot, munakennot, paperipussit ja -kassit.

Puhdista esimerkiksi ruoantähteet niin hyvin kuin voit. Valuta maito tölkistä, huuhtaise kylmällä vedellä ja anna pakkauksen kuivahtaa. Sitten litistä se tai asettele pakkaukset sisäkkäin. Maitotölkin korkin voi jättää pakkaukseen tai heittää muovipakkausten keräysastiaan.

Kartonginkeräykseen voi panna myös putkilomaisen, metallipohjaisen sipsipurkin. Sen muovikannen voi heittää muovinkeräykseen. Kirjan kovia kansia ei voi panna kartonginkeräykseen.

Lahjapaperit sisältävät paljon väriaineita ja muovia. Ne kuuluvat sekajätteeseen.