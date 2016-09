Selvitys: Helsinki-Vantaa on noussut Euroopan tärkeimpien lentoliikenteen solmukohtien joukkoon

Helsinki-Vantaan lentoasema on noussut Euroopan tärkeimpien lentoliikenteen solmukohtien joukkoon, kertoo lentoasemien etujärjestön ACI Europen tuore selvitys. Vaihtoyhteyksien määrällä mitattuna se ohittaa kaikkien muiden Pohjoismaiden päälentoasemat.

ACI:n selvityksen mukaan Helsinki-Vantaa on Euroopan 12. suurin vaihtolentoasema eli hubi, kun mittarina käytetään vaihtoyhteyksiä, jotka asiakas voi ostaa lentoyhtiöltä yhtenä lippuna. Tällaisia yhteyksiä Helsinki-Vantaalla on tarjolla noin 8 500.

Kymmenessä vuodessa yhteyksien määrä Helsinki-Vantaalla on kasvanut 76 prosenttia.

Kasvun ansiosta Helsinki-Vantaalta on jo enemmän yhteyksiä kuin muilta Pohjoismaisilta päälentokentiltä. Kööpenhamina on listalla sijalla 14, Oslo sijalla 17 ja Tukholma sijalla 22.

Yhteyksien määrällä mitattuna Helsinki-Vantaa jää kuitenkin kauas Euroopan pääkentistä. Euroopan lentoliikenteen tärkein solmukohta on Frankfurtin kenttä, jonka kautta kulkee lähes 69 000 vaihtoyhteyttä.

Helsinki-Vantaan lentoasemaa hallinnoiva Finavia selittää hyvää sijoitusta ennen kaikkea lisääntyneillä Aasian-yhteyksillä. Helsingistä on tarjolla Japanin-yhteyksiä enemmän kuin yhdeltäkään toiselta eurooppalaiselta kentältä. Kiinan-lentoja on tarjolla selvästi enemmän kuin muilta pohjoismaisilta kentiltä.

Helsinki-Vantaalla on parhaillaan käynnissä laajennustyöt, joiden jälkeen kenttä pystyy palvelemaan 20 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Finavian toimitusjohtajan Kari Savolaisen mukaan kentällä on tilaa kasvaa tämänkin jälkeen.

”Hyvän maantieteellisen sijainnin ja kilpailukykyisten palveluiden lisäksi Helsinki-Vantaan etuna on, että lentoasemalla on tilaa kasvaa. Terminaaleja on mahdollista laajentaa ja kiitotiekapasiteetti riittää kasvavalle liikenteelle. Lisäksi lentokonemelun vaikutusalueella asuvien määrä on pieni verrattuna moniin eurooppalaisiin lentoasemiin”, Savolainen toteaa yhtiön tiedotteessa.