Vuokrataloyhtiö VVO maksaa jättiosingon ammattiliitoille ja työeläkeyhtiöille – jakavat yli sata miljoonaa euroa tänä vuonna

Työntekijöiden suurimmat ammattiliitot ja työeläkeyhtiöt vaurastuvat, kun Suomen isoimpiin vuokrataloyhtiöihin kuuluva VVO jakaa omistajilleen tuntuvan ylimääräisen osingon.

VVO:n hallitus on kutsunut syyskuun puolivälissä koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka ainoa tehtävä on päättää lisäosingon maksusta, joka on suuruudeltaan yhteensä 67 miljoonaa euroa.

VVO:n yhtiökokous päätti keväällä maksaa omistajille viime vuoden tuloksesta osinkoa yhteensä 37 miljoonaa euroa. Kun se ja tulossa oleva lisäosinko lasketaan yhteen, omistajat jakavat osinkoja tänä vuonna yhteensä huippusumman, 104 miljoonaa euroa.

Tähän mennessä suurin maksettu osinkosumma on ollut 22 miljoonaa, joka jaettiin vuoden 2014 tuloksen perusteella.

VVO:n suurimmat ammattiliitto-omistajat ovat Metallityöväen liitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Rakennusliitto, Palvelualojen liitto PAM, Ammattiliitto Pro, Opetusalan ammattijärjestä OAJ ja Teollisuusalojen ammattiliitto TEAM. Kukin niistä omistaa yhtiötä 6–10 prosenttia ja yhteensä niiden osuus on 56 prosenttia.

Suurimmat omistajat ovat työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma, jotka omistavat VVO:sta yhteensä 35 prosenttia.

Asuntojen kovan rahan markkinaehtoinen vuokraaminen on ollut viime vuosina Suomessa parhaimmin kannattavia liiketoimintoja, mikä perustuu kovaan vuokra-asuntojen kysyntään kasvukeskuksissa. Yhtiöt ovat pystyneet nostamaan vuosi vuodelta tasaisesti vuokriaan, tulokset ovat parantuneet ja omistajien saamien osinkojen määrä on noussut.

Reilu osingonjako on ollut kiusallista liittojohtajille, koska monet liittojen jäsenet asuvat VVO:n taloissa. Johtajat ovat joutuneet selittelemään, miksi hyviä tuloksia ei käytetä esimerkiksi vuokrien nousujen kohtuullistamiseen.

Tällä kertaa osinkoesityksestä ei saa VVO:n hallituksen ay-jäseniltä juuri minkäänlaista kommenttia ennen yhtiökokousta.

Mikko Stig / LEHTIKUVA

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen sanoo hyvään hallitustapaan kuuluvan, että vain puheenjohtaja tai toimitusjohtaja voivat vastata kysymyksiin. Hän ei halua avata sitä, esiintyikö hallituksessa asian tiimoilta soraääniä.

Jukka Gröndahl / HS

PAM:n puheenjohtaja Ann Selin kieltäytyy myöskin osakeyhtiölakiin vedoten kertomasta mahdollisista mielipide-eroista hallituksessa.

”Haluan, että keskustelu käydään tulevassa yhtiökokouksessa. Henkilökohtaista mielipidettäni en halua tässä vaiheessa ilmaista.”

Selin sanoo liiton johtoryhmän päättävän kuka edustaa liittoa yhtiökokouksessa. Yleensä se on ollut talousjohtaja, mutta hallituksen jäsenillä on luonnollisesti osallistumisoikeus.

VVO:n hallituksen puheenjohtaja, Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo ylimääräisen osingonjaon perustuvan suurkauppaan, jossa VVO myi Y-Säätiölle kerralla yli 8 000 vuokrasäänneltyä asuntoa.

”Kyseessä on pääomanpalautus, jossa näihin kohteisiin vuosikymmenten aikaan sitoutuneet pääomat palautetaan omistajille osinkoina”, Mursula sanoo.

Ammattiliitot luetaan yleishyödyllisiin yhteisöihin eivätkä ne maksa yleensä osingoista veroja. Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri teki asiasta kirjallisen kysymyksen tiistaina eduskunnassa.