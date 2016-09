Työn tuottavuuden parantaminen on Suomen talouden ydinkysymys – mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Tuottavuus on yksi talouden keskeisistä käsitteistä. Siksi siitä puhutaan paljon.

Tuottavuus tarkoittaa tuotoksen suhdetta panokseen. Panoksia ovat raaka-aineet, työvoima ja pääoma. Tuotoksia ovat myytävät tuotteet ja palvelut.

Leipomossa tuotos on valmis leipä ja panoksia yhden leivän valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet, työtunnit ja tuotantovälineet (pääoma).

Kun poliitikot puhuvat tuottavuudesta, he tarkoittavat yleensä työn tuottavuutta. Se tarkoittaa tuotosta työpanosta kohti eli tuotosta, joka työllä saadaan aikaan.

Leipomossa työn tuottavuus kertoo yksinkertaistettuna sen, kuinka monta leipää valmistetaan yhdellä työtunnilla. Käytännössä leipien määrän sijasta tuotosta mitataan leivän myynnistä saatavilla tuloilla eli leipomon liikevaihdolla.

Kansantaloudessa työn tuottavuus lasketaan jakamalla bruttokansantuotteen määrä tehdyillä työtunneilla.

Sama asia leipomossa tarkoittaisi, että työn tuottavuus lasketaan poistamalla raaka-aineiden eli välituotteiden osuus myyntitulosta. Leivän liikevaihdosta vähennetään siis sen valmistukseen käytettävien raaka-aineiden arvo, joka sitten suhteutetaan työn määrään.

Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen eli myytävien tuotteiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa. Toisin sanoen se mittaa arvonlisäystä.

Suomen talouden keskeisiä ongelmia on työn tuottavuuden kasvun pysähtyminen. Käytännössä työn tuottavuus ei ole kasvanut kymmeneen vuoteen. Pitkän ajan kuluessa talouskasvu ja hyvinvoinnin lisääntyminen perustuvat nimenomaan työn tuottavuuden paranemiseen.

Kun työn tuottavuus on riittävän hyvä, yrityksillä on varaa maksaa hyviä palkkoja työntekijöilleen ja säilyttää silti kannattavuutensa. Kannattavalla yrityksellä on myös varaa maksaa osinkoja osakkeenomistajilleen. Osinko tarkoittaa yrityksen osakkeenomistajille kuuluvaa voitto-osuutta yrityksen tuloksesta.

Työn tuottavuutta voidaan parantaa yrityksissä kehittämällä uusia tuotteita tai valmistamalla nykyisiä tuotteita entistä tehokkaammin.

Leipomossa innovaatio tarkoittaisi leipurin kehittämää salaista reseptiä, jolla valmistetaan kuluttajien himoitsemaa uutta leipää. Mitä enemmän uuden leivän kysyntä kasvaa, sitä suuremman hinnan eli arvon leipomo siitä saa.

Työn tuottavuutta voidaan parantaa myös muuttamalla työtapoja. Teollisuudessa liukuhihnatyö oli aikoinaan innovaatio, joka paransi merkittävästi työn tuottavuutta. Leipomossa taikinan sekoittaminen koneellisesti on lisännyt työn tuottavuutta.

Työn tuottavuus on siis taloudellista arvonlisäystä, joka työllä saadaan aikaan. Se on talouskasvun lähteistä tärkein, sillä työn tuottavuus voi kasvaa periaatteessa rajattomasti.