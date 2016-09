Matti Pohjola vetosi taloudenpuolustuskurssilla kansanedustajiin: ”Suomi on jäänyt koulutuksessa verrokkimaista jälkeen”

Suomella ei ole varaa koulutusleikkauksiin, koska jo nykyisellään suomalaiset ovat keskeisiin kilpailijamaihin verraten jäljessä, kun lasketaan kansalaisten koulutuksen käyttämiä vuosia.

Tämä oli professori Matti Pohjolan keskeisiä viestejä päättäjille, kun hän esitelmöi työn tuotavuuden kehityksestä ja elintasosta ja Suomea uhkaavasta jälkeenjäämisestä keskiviikkona Helsingissä Finlandia-talossa talouden puolustuskurssilla.

Tilaisuudessa oli paljon mukana kansanedustajia, joille Pohjola suuntasi sanansa. ”Te olette mukana päättämässä näistäkin asioista. Mitä enemmän koulutuksesta leikataan, sitä syvemmäksi kasvaa Suomen takamatka.”

Pohjola on erityisesti perehtynyt työn tuottavuuden problematiikkaan, ja koulutus ja osaamisen lisääminen on olennaista Suomen tapaisille jo pitkälle kehittyneille maille. Nyt Suomi on jo jäänyt koulutusvuosilla mitattuna jälkeen Yhdydsvalloille, Ruotsille ja Saksalle, joihin Suomea on totuttu näissä asioissa vertaamaan.

Digitalisaatio, eli tietokoneiden ja tietotekniikan käyttö yrityksissä ja julkisella sektorilla, on alue, joka vie nykyisin kehtiystä eteenpäin ja lisää työn tuottavuutta. Tässäkin on nähtävissä, että Suomi ei ole täysin pysynyt mukaan verrokkimaiden menoissa.

Pohjola sanoi, että vielä noin 20 vuotta sitten Suomi oli Yhdysvaltain tasolla tietoteknisessä osaamisessa, mutta nyt on nähtävissä, että Yhdysvallat on mennyt edelle ja pystynyt hyödyntämään uusinta teknologiaa paremmin.

”Kyse ei ole siitä, etteivätkö suomalaiset ja Suomen yritykset osasisi käyttää nykyisiä laitteita yhtä hyvin kuin amerikkalaiset, vaan siitä, että elinkeinoelämässä on Suomessa vähemmän sellaisia toimialoja ja yrityksiä, joissa uusinta teknologiaa voidaan hyödyntää ja tuottavuutta nostaa.”

”Tämä aiheuttaa jälkeenjääneisyyttä kansantalouden tasolla. Tarvittaisiin paljon puhuttua rakennemuutoista, jossa pienemmän tuottavuuden aloja korvautuisi paremmin tuottavilla”, Pohjola sanoi.

Teollisuuden rakenteen ongelmia kuvaa Pohjolan mukaan se, että Suomen viennissä korkean teknologan tuotteiden vienti on heikentynyt. EU:ssa on enää kuusi maata, joissa tämän sektorin vienti on Suomea pienempi.

”Olemme tavallaan ajautuneet väärään seuraan. Seuraus on, että kun on menetty korkean teknologian vientiä, niin pitää alkaa kilpailla hinnoilla, mikä merkitsee kotimaassa palkkojen alentamista”, Pohjola sanoi.

Koulutuksen supistumisen lisäksi Pohjola oli huolestunut tutkimukseen ja tuotekehitykseen käytettyjen varojen supistumisesta.

Yritykset ovat hänen mukaansa supistaneet tähän käytettyjä varoja kymmenessä vuodessa noin 30 prosenttia. Hämmästyttävänä hän piti sitä, että leikkauksia on tehty myös julkisella puolella. Pohjola vetosi paikalla oleviin poliitikkoihin asian korjaamiseksi.

Valtion ja kuntien yrityksille myöntämistä tuista Pohjola sanoi, että yleisiä ytitystukia, joilla julkinen valta ottaa kantaakseen yritysten liiketoimintariskiä, ei pitäisi myöntää lainkaan. Sen sijaan aloittelevien yritysten auttamisjärjestelmät ovat hänestä perusteltuja.