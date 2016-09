Woltin Miki Kuusi Taloudenpuolustuskurssilla: ”Patoteoria ohjaa digikehitystä”

Wolt-yhtiön toimitusjohtajan Miki Kuusen mielestä teknologian kehitys noudattaa niin sanottua patoteoriaa.

”Voi olla pitkiä jaksoja, jolloin valtaosalla ihmisistä ei elämä muutu juuri miksikään, mutta kun padon toisella puolella vesi jatkuvasti nousee, se lopulta murtaa padon ja kaikki muuttuu kertaheitolla.”

Kuusi oli keskiviikkona puhumassa Helsingin Sanomien ja Aalto University Executive Educationin järjestämällä Taloudenpuolustuskurssilla, jossa pohdittiin teknologiaa, digitalisaatiota ja työelämän muutosta. HSTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä.

Kuusen mukaan patoteorian mukaista kehitystä on ollut nähtävissä esimerkiksi Suomen media-alalla.

”Pitkään alalla oltiin hyvin luottavaisia, että kaikki jatkuu suunnilleen entiseen malliin, kunnes muutos tuli vyörynä päälle.”

Kuusen johtama Wolt on ruokalähettipalvelu, joka saattaa näyttää perinteiseltä toimialalta, mutta Kuusen mukaan se on ennen muuta uuden teknologian yritys, joka perustuu uusiin alustoihin ja tilaamisen digitalisaatioon. Vanhaa on vain ruuan fyysinen kuljettaminen.

Kuusi on viettänyt paljon aikaansa Yhdysvalloissa Kalifornian Piilaaksossa. Hän sanoo pitävänsä paikasta siksi, että siellä ajatellaan asioista omaperäisesti, ja mitä tylsimmät toimialat voivat muuttua perusteellisesti tämän seurauksena.

”Otetaan esimerkiksi taksit. Se ei vaikuta kovin jännittävältä toimialalta, mutta piilaaksokäsittelyn jälkeen sen murroksessa.”

Uuden teknologian yritysten synnyn keskittymisen Yhdysvaltoihin Kuusi katsoo johtuvan pitkälti etumatkasta, joka siellä on riskipääoman saannissa. Viime vuosina tosin Euroopassa ja Kiinassa on alettu ottaa etumatkaa kiinni.

Tuoreen HS-gallupin mukaan työelämässä olevat suomalaiset ovat hyvin luottavaisia siihen, että teknologisesta murroksesta huolimatta omat työpaikat ja tehtävät säilyvät tulevaisuudessa pitkälti entisellään. Tätä mieltä on 74 prosenttia haastatelluista.

Aalto-yliopiston tietojärjestelmätieteen professori Matti Rossi sanoi tulosten viittaavan siihen, että ihmiset ovat liian toiveikkaita.

”Muutos saattaa olla suuri etenkin niin sanotuissa valkokaulustöissä, eli töissä, joissa on koulutettua väkeä ja joista maksetaan melko mukavasti.”

