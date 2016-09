Applen uusi iPhone 7: Jotain uutta, paljon vanhaa

Washington

”Tämä on hassu tilaisuus, koska kaikessa siinä, mitä me tiedämme uudesta iPhonesta, ei ole paljon uutta.”

Näin tiivisti The New York Times -lehden toimittaja Farhad Manjoo Applen uudet puhelinmallit iPhone 7:n ja iPhone 7 Plussan, joka julkistettiin myöhään keskiviikkona Suomen aikaa San Franciscossa.

Applen puhelimien julkistustilaisuus saa valtavasti huomiota, koska Apple on maailman arvokkain yhtiö.

Sen puhelimia on myyty Applen omien tietojen mukaan heinäkuuhun 2016 mennessä miljardi kappaletta.

Apple ei tehnyt uuteen malliin suuria muutoksia tällä kertaa. Enemmän on ilmeisesti odotettavissa vuonna 2017, kun iPhone täyttää kymmenen vuotta. Silloin markkinoille tulee juhlavuoden kunniaksi iPhone 8, joka pyöristettyine reunoineen näyttää erilaiselta kuin nykyiset mallit.

Uuden iPhone 7 -puhelimen suurin muutos on se, mitä siitä puuttuu: kännykän alareunasta poistuu kuulokereikä, minkä seurauksena puhelimesta tulee vedenkestävä. Uudessa mallissa latausreikä toimii myös kuulokkeiden reikänä.

Muutoksen seurauksena Apple rohkaisee käyttäjiään siirtymään langattomiin kuulokkeisiin. Toinen vaihtoehto on ostaa uudenlaiset kuulokkeet, joiden johto sopii latausreikään, tai käyttää adapteriliitintä puhelimen ja vanhojen kuulokkeiden välillä.

Apple perustelee muutosta sillä, että äänen laatu kohenee ja puhelimesta tulee kevyempi.

Mikä sitten paranee?

Vedenkestävyyden ja äänen laadun lisäksi puhelimen Plus-mallissa on The New York Times -lehden mukaan kaksilinssinen kamera, jolla voi ottaa entistä parempia kuvia.

iPhonen pyöreä Koti-näppäin muuttuu värähteleväksi ja suorittaa eri toimintoja riippuen siitä, kuinka kovaa sitä painaa.

Lisäksi Apple Music- ja iWork-sovelluksiin tulee päivityksiä.

Apple julkaisi keskiviikkona myös uuden Apple Watch -kellon, johon on lisätty karttapalvelu GPS. Kellolla voi pelata Pokémon Go -hittipeliä.

Applen toimitusjohtajan Tim Cookin mukaan Applen kello on nyt maailman toiseksi myydyin kello.

Uudella mallilla Apple koettaa lisätä puhelimien myyntiä, joka on hidastunut kilpailun kiristymisen ja kuluttajien muuttuneen käytöksen vuoksi.

Kuluttajat pitävät samaa puhelinta entistä pidemmän aikaa.

Jos iPhone 7 ei ole kovin erilainen kuin aiemmat mallit, innostus puhelimen päivittämiseen voi kuitenkin olla laimea – etenkin, jos tiedossa on suurempia muutoksia ensi vuoden aikana.

The Forbes -lehden mukaan Apple keskittyy puhelimiensa tekniseen hienosäätöön, vaikka Fluent-nimisen yrityksen Yhdysvalloissa tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan puhelimen ostajille tärkeintä olisivat yksinkertaisemmat asiat: enemmän muistia, pidempään kestävä akku ja nopeus.

Vasta näiden ominaisuuksien jälkeen kuluttajat arvostivat esimerkiksi puhelimen ohuutta ja parempaa kameraa.

Heinäkuussa Applen osakkeet, kuten myös puhelinten myynti, laskivat jo toisella vuosineljänneksellä peräkkäin.

Kolmannes yhtiön tuloista tulee nyt palveluista, ei puhelimista.