Ekonomistit uskovat EKP:n pidättyvän uusista poikkeustoimista

Useat ekonomistit arvioivat, että euroalueen talouskasvun jouduttaminen edellyttää lisää rahapoliittista elvystä Euroopan keskuspankilta (EKP).

Sen sijaan lähes kaikki uutistoimisto Reutersin haastattelemat analyytikot uskovat keskuspankin pidättäytyvän rahapoliittisen elvytyksen lisäämisestä tänään.

EKP:n neuvosto ilmoittaa rahapoliittiista päätöksistään kello 14.45 Suomen aikaa, minkä jälkeen pääjohtaja Mario Draghi pitää lehdistötilaisuuden.

Yksi syy uusien toimien lykkäämiselle voi olla sekin, että keskuspankki odottaa vielä Britannian kansanäänestyksen vaikutuksia euroalueen talouteen. Kesäkuun lopussa järjestetty kansanäänestyksessä enemmistö äänestäjistä puolsi Britannian eroamisesta Euroopan unionista. Eroamisen ennustettiin aiheuttavan suurta epävakautta euroalueen talouteen, mutta ainakin toistaiseksi vaikutukset ovat olleet ennustettua vähäisemmät.

Euroalueen talouskasvu on yhä verraten hidasta ja inflaatiovauhti eli hintojen kallistuminen kaukana EKP:n hintavakaustavoitteesta. EKP:n tavoitteena on pitää inflaatiovauhti hieman alle kahdessa prosentissa. Elokuussa inflaatiovauhti oli Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia. Inflaatiovauhti on ollut alle prosentin lokakuusta 2013 lähtien.

Analyytikot pitävät todennäköisenä, että EKP lisää rahapoliittista elvystystään myöhemmin tänä vuonna. Rahan tarjontaa lisäämällä keskuspankki pyrkii siihen, että yritykset ja kotitaloudet lisäisivät lainanottoaan tehdäkseen uusia investointeja. Pyrkimystään EKP on tehostanut sillä, että pankkien talletuskorko on -0,40 prosenttia.

Kesäkuun alussa EKP aloitti ensimmäisen neljästä rahoitusoperaatiosta, jolla se tarjoaa liikepankeille neljäksi vuodeksi lainaa poikkeuksellisen edullisilla ehdoilla.

Jos pankit lisäävät riittävästi lainanantoaan yrityksille ja kotitalouksille, rahoitusoperaatioiden korko voi olla sama kuin talletuskorko eli -0,40 prosenttia. Siinä tapauksessa keskuspankki maksaisi liikepankille lainanotosta.