Analyytikko: Uusi iPhone 7 pitää Applen mukana puhelinkisassa

Yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö Applen keskiviikkona julkistamissa uusissa puhelinmalleissa iPhone 7 ja iPhone 7 Plus on kiinnitetty huomiota siihen, ettei niissä tunnu olevan radikaalisti uutta. Tämä on saanut kysymään, pystyykö puhelimissa pitkään suunnannäyttäjänä toiminut yhtiö säilyttämään asemansa markkinoilla.

Huhti–kesäkuussa Apple myi 40,5 miljoonaa puhelinta, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi aiemmin vastaavana ajanjaksona. Yhtiön puhelimien myynti väheni toisensa peräkkäisenä vuosineljänneksenä.

Markkinatutkimusyhtiö Strategy Analyticsin analyytikko Neil Mawston kuitenkin arvioi, että Applen iPhone-uutuudet ovat riittävän hyviä, jotta yhtiö pitää pintansa kilpailijoitaan – kuten eteläkorealaista Samsungia ja kiinalaista Huaweita – vastaan. Miksikään Huawein ja Samsungin tappajiksi Applen tuoreimmista uutuuksista ei sentään ole, Mawston sanoo sähköpostissaan HS:lle. Hän luonnehtii, että uusi iPhone 7 edustaa evoluutiota, ei vallankumousta.

Mawston myös huomauttaa, että tänä päivänä noin 500 miljoonaa ihmistä maailmassa omistaa Applen iPhonen. ”Joukossa on kymmeniä miljoonia Apple-faneja, jotka haluavat innokkaasti vaihtaa puhelimensa uuteen iPhone 7:ään seuraavien kuukausien aikana.”

”Applella oli älypuhelimien maailmanmarkkinoista 12 prosentin osuus tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 14 prosenttia.”

Samaan aikaan kun Applen toimittamien puhelimien määrä pieneni, Samsungin toimitusten määrä kasvoi. Eteläkorealaisen Samsungin markkinaosuus kasvoi toisella vuosineljänneksellä vajaaseen 23 prosenttiin viime vuoden vastaavan ajan vähän yli 21 prosentista.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan sijoittajien parissa kasvaa huoli, että Apple-yhtiön innovointitahti hidastuu. Uusissa iPhone 7 -puhelimissa on vanhaan malliin nähden parempi kamera, nopeampi prosessori, pitempään kestävät akut ja ne ovat vedenkestäviä, Bloomberg listaa uutuuden tuomia edistysaskelia.