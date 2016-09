Helsinkiläisestä ohjelmistotalosta tuli muutamassa vuodessa autojen graafisten mittaristojen huipputekijä – ”Pitää uskoa omaan visioon”

Fakta Muutakin kuin autotehdas Suomen autoteollisuus oli pitkään yhtä kuin Uudenkaupungin autotehdas, joka on menestynyt laatuautojen ankarasti kilpaillussa sopimusvalmistuksessa, vaikka sen ei pitäisi olla Suomessa mahdollista. Autot alkavat olla yhä suuremmassa määrin tietokoneita ja ohjelmistoja. Tästä osaamisesta on pikku hiljaa syntynyt Suomen muu autoklusteri. Rightware on oman alansa huippuja. Vaikka yritys on pieni, kasvu on kovaa ja työpaikat ovat korkean osaamisen ja lisäarvon työpaikkoja. Ohjelmistotalot Siili, Symbio ja Tietokin ovat haistaneet autoteollisuuden mahdollisuudet. Ne tekevät ohjelmistotöitä autofirmojen isoille alihankkijoille. Elektrobit teki myös onnistuneen siirtymän matkapuhelinohjelmistoista autojen ohjelmistojen kehittämiseen. Työpaikat tosin syntyivät Saksaan ja sittemmin koko firmakin myytiin pois Suomesta.

Helsinkiläisen Rightwaren piti myydä työkaluja Android-kännyköiden käyttöliittymien suunnitteluun. Firmasta tulikin yksi maailman johtavista autojen graafisiin mittaristoihin tarvittavien ohjelmistojen tekijöistä.

Melkein kaikkien uusien Audien mittaristot on suunniteltu Rightwaren ohjelmistoilla, ja niillä myös pyöritetään käyttöliittymää. Torstaina kerrottiin, että Rightware toteuttaa myös urheiluauto Karman mittariston.

Muista asiakkaista toimitusjohtaja Jonas Geustilla ei ole lupaa kertoa, mutta muutaman seuraavan vuoden kuluessa Rightwaren Kanzi-työkalut pyörivät yhteensä jo yli 20 miljoonan auton kojelaudan taustalla.

Miten tässä näin kävi?

”Rightwaren tarina on opettanut ainakin sen, että pitää päättäväisesti uskoa omaan visioon. Olla valmis hakkaamaan päätä seinään aika kauan. Mutta sitten jos sen seinän läpi tai ympäri ei kerta kaikkiaan pääse, pitää myös olla valmis muuttamaan suuntaa”, Geust sanoo.

Android-puhelinten käyttöliittymien räätälöinnistä ei ollut liiketoiminnaksi, vaikka juuri kännykkäalan Nokian älypuhelinyksikköäkin aikanaan vetänyt Geust tuntee.

”Nyt on helppo nähdä, että vetäytyminen oli järkevää. Se on niin raa’asti kilpailtu ala, että siellä ei ole rahaa jaettavaksi. Vaikeus on tietää, missä vaiheessa pitää luovuttaa. Missä vaiheessa järki voittaa jääräpäisyyden”, hän sanoo.

Graafinen mittaristo elää tilanteen mukaan

Rightware tekee autoyrityksille myös paljon konseptisuunnittelmia. Niissä kehitellään ideoita siitä, minkälainen auton graafisen mittariston design voisi olla. Tässä videossa pyörii yhdessä ohjelmistoyritys QNX:n kanssa tehty Maserati Quattroporte -urheiluauton kojelautaan suunniteltu mittaristo. Kyseessä ei siis ole Maseratin oikea mittaristo, vaan suunnitelma siitä, minkälainen se voisi olla.

Rightwaren menestys juontaa juurensa Suomessa 1990-luvulla syntyneeseen 3d-grafiikkaosaamiseen, jota monissa pelifirmoissakin on menestyksellä sovellettu. Rigthware oli ensin osa Futuremarkia, joka tekee tietokoneiden ja kännyköiden komponenttien ja suorituskyvyn testausohjelmistoja.

Jo ennen kuin Rightware vuonna 2009 syntyi, Audi pyysi Futuremarkia mukaan projektiin, jossa kehitettiin ideoita autojen graafisen käyttöliittymän kehittämiseen.

Graafisuus tarkoittaa sitä, että perinteisen fyysisen mittariston tilalla on näyttö, johon mittarit, kartat ja muu informaatio luodaan sähköisesti. Se antaa paljon vapauksia. Näkymä voi esimerkiksi muutta muotoa sen mukaan, mikä hallintatieto kulloinkin on tärkeä.

Näytölle voi kurvata kolmiulotteinen animaatio autosta, joka kertoo, että ovi on auki tai polttimo rikki.

Audi tykkäsi Futuremarkin ideoista. Yrityksessä pääteltiin, että tästä voisi syntyä liiketoimintaa kännyköiden käyttöliittymien räätälöinnin rinnalle. Rightware perustettiin tekemään näitä molempia.

Yhteistyö Audin kanssa eteni pikku hiljaa. Vuonna 2012 Audi julkisti ensimmäisen automallin, jonka käyttöliittymän suunnitteluun ja pyörittämiseen käytettiin Rightwaren työkaluja. Niihin kuuluu ohjelmisto, jolla asiakas voi suunnitella käyttöliittymän toiminnot kaikkine yksityiskohtineen. Sitä myydään 11 500 euron hintaisena ohjelmistolisenssinä.

Lisäksi käyttöliittymän pyörittämiseen tarvitaan jokaiseen autoon Kanzi engine -ohjelmisto. Siitä Rightware saa rojaltia runsaan euron jokaisesta myydystä autosta. Jos autossa on kaksi tai useampia näyttöjä, palkkio kertautuu.

Rigthwaren johto ja omistajat päättivät ottaa riskin.

”Aloimme uskoa, että jos Audi on menossa tähän suuntaan niin muut autonvalmistajat seuraisivat perässä. Samaan aikaan nähtiin, että kännyköistä ei synny liiketoimintaa, vaikka kuinka teimme töitä. Päätimme keskittyä autoteollisuuteen”, Geust sanoo.

Se tarkoitti muun muassa markkinointistrategian muuttamista. Autofirmat ovat maailman suurimpia yrityksiä, jotka edellyttävät nöyrää asennetta. Myynnin pitää olla läsnä asiakkaiden luona Etelä-Saksassa, Detroitissa, Koreassa, Japanissa.

Rightwaren varsinaisia asiakkaita ovat yleensä autotehtaiden alihankkijat, jotka tekevät autojen elektroniikkamoduulit. Tarve ja kysyntä pitää kuitenkin luoda autotehtaiden johdon kautta.

”Kilpailemme käytännössä usein alihankkijoiden omien ajotietokoneratkaisujen kanssa. Meidän pitää näyttää autotehtaille, miten helppo meidän työkaluilla on luoda ihan omanlainen erottuva käyttöliittymä. Ja miten helppo kerran tehtyä työtä on muunnella eri malleihin sopivaksi”, Geust sanoo.

Urheilumalleihin voi lisätä vaikka g-voima-antureita tai tehdä suuremman kierroslukumittarin. Muuntelu on helppoa ja nopeaa.

Miksi juuri Rightware on lyönyt läpi?

”Meillä on sekä asenteellisesti että osaamiselta maailman parasta jengiä töissä sekä grafiikka- että ohjelmistopuolella. Lähdimme tekemään tätä asenteella, että meidän pitää olla maailman paras. Se on vähän eri asia kuin se, että välttämättä kaikessa oltaisiin sitä. Mutta se asenne pitää olla”, Geust sanoo.

Olennaista on myös päästä auteteollisuuden keskustelukumppaniksi.

”Meidän pitää olla se, jonka puoleen käännytään kun halutaan keskustella tulevaisuuden ratkaisuista. Meillä pitää olla oma visio ja näkemys, intellectual leadership”, Geust sanoo.

Geustin viimeinen oppi on, että vaikka kuinka ollaan teknologiabisneksessä niin ihmiset ja toimiva porukka ovat tärkeintä. Myyntiä lukuunottamatta Rightwaren kaikki eli 45 työntekijää istuvat Helsingissä samassa konttorissa.

Firman kasvu on sen verran kovaa, että joka kuukausi palkataan pari ihmistä lisää, mutta kasvu yritetään pitää hallittuna. Liikevaihto on tänä vuonna tuplaantunut 7,5 miljoonaan euroon. Ja sama tahti tulee jatkumaan. Toistaiseksi tuotot on investoitu tuotekehitykseen, mutta ensi vuonna tuloskin on jo plussalla.

Rightwaren suurimmat omistajat ovat kotimaiset pääomasijoittajat Nexit Ventures ja Inventure sekä valtion Teollisuussijoitus, jotka omistavat yhteensä 80 prosenttia yhtiöstä. Loput osakkeista ovat perustaja Sarkkisen ja muiden henkilöomistajien hallussa. Geustkin omistaa osuuden.

”Ja koko ajan mietitään, mitä kaikkea muuta näillä työkaluilla voisi tehdä. Nälkä kasvaa.”