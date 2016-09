Majoituspalvelu Airbnb muuttaa käytäntöjään rasismisyytösten vuoksi – asiakkaiden valikointia rajoitetaan

Majoituspalvelu Airbnb aikoo muuttaa käytäntöjään laannuttaakseen palveluunsa kohdistuvia rasismisyytöksiä.

Amerikkalaisyhtiö kertoi torstaina, että kaikkien Airbnb:n kautta asuntoa vuokraavien henkilöiden pitää sitoutua syrjinnän vastaiseen julkilausumaan.

Lisäksi yhtiö ottaa ensi vuonna käyttöön uuden järjestelmän, joka rajoittaa asunnon tarjoajan mahdollisuutta valita asiakkaansa. Jos asunnon tarjoaja hylkää asiakkaan sillä perusteella, että asunto ei ole tämän haluamina päivinä vapaana, tarjoaja ei pysty vuokraamaan asuntoaan muillekaan näinä kyseisinä päivinä.

Tällä yritetään estää sitä, että asunnon tarjoajat valikoivat asiakkaitaan etnisen taustan, iän tai sukupuolen perusteella.

Vuonna 2008 perustettu Airbnb toimii nykyisin 191 maassa ja 34 000 kaupungissa. Palvelun kautta ihmiset voivat oman asuntonsa tai huoneensa lyhytaikaisesti vuokrattavaksi. Se kilpailee suoraan hotellien kanssa.

Airbnb-yhtiöön kohdistuva rasismikohu alkoi joulukuussa 2015, kun Harvardin yliopiston tutkijat julkaisivat selvityksen, jonka mukaan afroamerikkalaisten on huomattavasti vaikeampi vuokrata asuntoa yhtiön kautta kuin valkoisten. Selvityksen julkaisemisen jälkeen monet yksittäiset Airbnb-asiakkaat ovat kertoneet heihin kohdistuneesta syrjinnästä.

Talouslehti Forbesin mukaan afroamerikkalainen Gregory Selden nosti toukokuussa kanteen asiasta Airbnb:tä vastaan.

Selden oli yrittänyt vuokrata lomamatkaansa varten asuntoa Philadelphiasta. Löydettyään itseään miellyttävän asunnon hän yritti vuokrata sen, mutta vuokraaja hylkäsi pyynnön ja kertoi asunnon olevan varattu.

Airbnb:n käytännön mukaan vuokraajan kasvokuva näkyy vuokrauspyynnön yhteydessä, sillä palvelu toimii muun muassa Facebookin kautta.

Pian sen jälkeen Selden havaitsi, että asunto oli uudelleenlistattu vapaaksi samoille päiville. Selden loi itselleen kaksi Airbnb-valeprofiilia, joissa hänen kasvokuvansa oli valkoinen. Nyt vuokranantaja hyväksyi hänen pyyntönsä.

Selden otti yhteyttä Airbnb:hen, mutta yhtiö ei vastannut. Tästä närkästyneenä Selden ryhtyi puimaan asiaa sosiaalisessa mediassa. Twitteriin ja Facebookin on tulvinut hashtagilla #AirbnbWhileBlack paljon kertomuksia ihmisten kokemasta syrjinnästä.

Kohu paisui niin suureksi, että se alkoi vaikuttaa jo Airbnb:n liiketoimintaan. Se perusti alkukesästä selvitysryhmän, jonka piti perehtyä ongelmaan. Ryhmään kuului muun muassa Yhdysvaltain entinen oikeusministeri Eric H. Holder. Raportti julkaistiin torstaina.

Amerikkalaiset ihmisoikeusjärjestöt olivat toivoneet, että Airbnb olisi luopunut kokonaan asiakkaiden valokuvien käytöstä.

”Valokuvat ovat kuin kutsu syrjintään”, totesi Kristen Clarke New York Timesissa. Clarke on Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law -järjestön puheenjohtaja. Järjestö konsultoi Airbnb:tä syrjinnän vastaisessa linjauksessa.

Airbnb ei kuitenkaan suostunut luopumaan valokuvien käytöstä. Tätä se perusteli sillä, että kuvat ovat merkittävä osa palvelun sosiaalista ulottuvuutta.

Yhtiö kertoi kuitenkin, että se aikoo vähentää asiakkaiden valokuvien merkitystä. Se ottaa käyttöön muun muassa uudenlaisen varauspalvelun, jossa asunnon etsijä saa asunnon ilman isännän erillistä hyväksyntää.