Financial Times kehuu arviossaan Jorma Ollilan elämäkertaa – verrataan Aki Kaurismäen ”ilmeettömään huumoriin”

Talouslehti Financial Times kehuu Nokian entisen pääjohtajan Jorma Ollilan elämäkertaa. Ollilan ja viestintäkonsultti, ex-toimittaja Harri Saukkomaan yhdessä kirjoittama Mahdoton menestys -kirja ilmestyi suomeksi vuonna 2013.

Ensi viikolla kirja julkaistaan Yhdysvalloissa. Englanniksi kirjan nimi on Against All Odds: Leading Nokia from near catastrophe to global success.

”Against All Odds on ainutlaatuinen tarina. Ja tapa, jolla Ollila kertoo sen, on yhtä lailla poikkeuksellinen”, FT:n arviossa todetaan.

FT:n arviossa hehkutetaan Nokian huimaa nousua vakavissa talousvaikeuksissa rypeneestä monialayhtiöstä globaaliksi kännykkäjättiläiseksi. ”Ei voi yliarvioida sitä asemaa, johon Nokia onnistui nousemaan matkapuhelinmarkkinoilla Applen iPhonea edeltävänä aikana.”

FT:n mukaan Ollilan tarina on ”yksi kiehtovimmista menestystarinoista teknologiateollisuuden historiassa”.

Kirjan sävy kuitenkin yllättää lehden arvioijan. Se ei ole suuri sankaritarina siitä, miten suomalaiset valloittavat maailman. ”Kyseessä on pikemminkin opettavainen tarina”, arviossa todetaan.

Nokian matkapuhelinbisnes ajautui Applen iPhonen puristuksessa vaikeuksiin ja myytiin lopulta Microsoftille. FT:n mukaan Ollila ei ”säästele sanojaan” kuvatessaan vaikeuksien syitä. Toista entistä toimitusjohtajaa Stephen Elopia hän kuitenkin kohtelee varovasti. Ollila oli Nokian hallituksen puheenjohtajana valitsemassa Elopia Nokian johtoon.

Ollilan kirja alkaa lauseella: ”Kukaan ei ollut tyytyväinen”. Tämä lause kuvaa tilannetta, jossa Ollila nousi yhtiön toimitusjohtajaksi 1992. Kirjassa käydäänkin läpi Nokian historian erinäisiä vaikeuksia sekä finanssikriisiä.

Kirjan arvioinutta Nic Fildesiä viehättää myös Ollilan kerrontatapa. ”Suomalainen huumorintaju näkyy tekstissä”, arviossa todetaan.

Arvion mukaan Ollilan tapa ilmaista asiat muistuttaa suomalaisen elokuvaohjaajan Aki Kaurismäen ”ilmeetöntä huumoria”.

Tästä esimerkkinä kirjassa mainitaan kuvaus eräästä tärkeästä neuvottelusta. Kirjassa kuvataan neuvotteluhuoneen ikkunasta näkyvää näkymää: ”Kauan sitten ruttoon kuolleiden ihmisten hautakivet loivat tummia varjoja maahan. Puut näyttivät vielä tummemmilta ja jopa uhkaavilta. Näkymä oli säkenöivä sillä tavalla kuin vain syvän suomalainen talvi voi olla.”

Helsingin Sanomat arvioi Mahdoton menestys -kirjan syksyllä 2013.