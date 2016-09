EU-pomot hoputtavat Kreikkaa jättämään ”kesäleirin” ja jouduttamaan talousuudistuksiaan

Bryssel

FRANCOIS LENOIR / Reuters

Euroryhmän maiden puheenjohtaja Jeroen Dijsselbloem ja muut EU-päättäjät hoputtivat perjantaina Kreikkaa panemaan vauhtia talousuudistuksiinsa, jotta pitkässä kurimuksessa olleen maan vuosikausia rakenneltu tukiohjelma pysyisi raiteillaan.

”Paine on jälleen päällä, me tarvitsemme edistystä. Kesä on ohi, pakatkaa leiritarvikkeenne”, patisti Dijsselbloem, joka on Hollannin valtiovarainministeri.

Euroryhmä kokoontui Slovakian pääkaupungissa Bratislavassa ensi kerran kesätauon jälkeen. Suomea kokouksessa edusti valtiovarainministeri Petteri Orpo, joka osallistui ensimmäisen kerran EU-kokoukseen uudessa ministeriroolissaan.

Kreikalta odotetaan esimerkiksi eläke- ja verojärjestelmiensä uudistusten määrätietoista jatkamista, jotta maalle voitaisiin antaa uusi 2,8 miljardin euron lainaerä. Summa on viimeinen osa toukokuussa sovittua 10,3 miljardin lainapakettia, jossa Kreikan tuki on sidottu tarkasti valvottuihin uudistuksiin.

EU-päättäjät osoittivat kasvavaa ärtymystä Kreikkaan, jonka pääministeri Alexis Tsipras järjesti perjantaina seitsemän Välimeren alueen maan kokouksen vaatien ”kasvua tukevaa” politiikkaa. Se tulkittiin uhmaksi tiukkaa talouskuria vaativille euroryhmän maille.

EU-parlamentin suurimman ryhmän, keskustaoikeistolaisen EPP:n, puheenjohtaja Manfred Weber totesi tiedotteessaan, että ”Tsipras on taas palannut tuttuihin temppuihinsa”, jotka kasvattavat juopaa eri EU-maiden välillä.

Weberiä ärsytti, että Ranskan ja Italian johtajat olivat osallistumassa Tsiprasin kokoukseen. Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble puolestaan leimasi kokouksen ”sosialististen puoluejohtajien kokoukseksi”, joista ”ei useimmiten tule mitään älyllistä ulos”, uutistoimisto Reuters kertoi.

Tsipras taas sanoi Euractiv-uutispalvelun haastattelussa, ettei hänen tarkoituksenaan ole hajottaa vaan lujittaa unionia. Hänen mukaansa on virhe tulkita “kasvua tukevaa” eli elvyttävämpää talouspolitiikkaa sellaiseksi, joka kasvattaa julkisen talouden velkaa.

”Välimeren maissa me ymmärrämme yhteisiä ongelmiamme, mahdollisuuksiamme ja näköalojamme. Lisäksi ainakin kaksi osallistujamaata, Ranska ja Italia, kuuluvat Euroopan ‘ytimeen’, mikä on hyvin positiivista meille kaikille”, sanoi Tsipras, joka on myös vasemmistolaisen Syriza-puolueen johtaja.

Talouskomissaari Pierre Moscovici totesi tiedotustilaisuudessa Bratislavassa, että Kreikka on saavuttanut tähän mennessä kaksi tukipaketin edellyttämää virstanpylvästä viidestätoista – ja muissakin on tapahtunut edistystä.

”On totta, että aikaa on hukattu. Mutta virstanpylväät ovat vielä saavutettavissa. Ei pidä dramatisoida tilannetta”, Moscovici totesi ärhentelevästä ilmapiiristä.

Valtiovarainministeriön finanssineuvos Pekka Morén kertoi puhelimessa Bratislavasta, että Kreikan uudistukset ovat jättimäinen ja vaikea tilkkutäkki, jolla on mahdollisuus saada aikaan suurta edistystä maan talouteen.

Hänen mukaansa on hyvä, ettei Kreikalla ole nyt näköpiirissä suuria lainanlyhennystarpeita, jotka voisivat kriisiyttää tilannetta, kuten on usein aiemmin käynyt.

Morénin mukaan erityisen vaikeaa on uudistaa monimutkaista eläkejärjestelmää, saada yksityistämisohjelmat käyntiin ja korjata tehoton verotus. Mutta jos niin onnistutaan tekemään, Kreikan valtiotalous voi kohentua merkittävästi.

Kreikan valtio kerää esimerkiksi vuosittain noin kuusi miljardia euroa vähemmän tuloja arvonlisäverotuksesta (alv) kuin Suomi, vaikka maiden taloudet ovat samaa kokoluokkaa, Morén vertaa.

Alv-tasojen tarkistuksilla ja eri poikkeuksien poistamisella voitaisiin koota noin kahden miljardin lisäpotti, joka olisi noin prosentti Kreikan bruttokansantuotteesta.

”Kaikkea ei voi tehdä yhdessä yössä. Mutta potentiaalia on paljon, kun näitä uudistuksia pannaan riviin”, Morén sanoi.

Morén kertoi ymmärtävänsä euroryhmän puheenjohtajan Dijsselbloem Kreikalle osoittamia hoputusviestejä.

”Kun katsoo historiaa viime 5–6 vuoden ajalta, on tärkeää, ettei tapahdu notkahduksia.”