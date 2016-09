Fakta Mikä ihmeen puolihitas? Hitasjärjestelmä luotiin tuottamaan kohtuuhintaisia asuntoja Helsinkiin. Rakennuttaja saa kaupungilta käyttöönsä vuokratontin. Vuokra on sama kuin kovan rahan asunnoissakin. Asukkaat maksavat tonttivuokran vastikkeessaan. Rakennuttajan pitää hyväksyttää asuntojen myyntihinta ennen rakentamista hitas-työryhmällä. Hinta on saatujen tarjousten perusteella lasketut rakennuskustannukset lisättynä 10 prosentin katteella. Kaupunki valvoo myös, että asuntojen laatu vastaa määritettyä hintaa. Asuntojen ostajat arvotaan, koska yleensä halukkaita on enemmän kuin asuntoja. Hitas-asunnon jälleenmyyntihinta on rajoitettu 30 vuoden ajan talon valmistumisesta. Kaupunki määrittää enimmäismyyntihinnan laskukaavalla. Hintasääntelyä on vuosien varrella sopeutettu moneen kertaan. Puolihitas toimii muuten samoin kuin hitas, mutta asunnon jälleenmyyntihintaa ei ole rajoitettu. Kaupunki antaa puolihitastontteja alueilta, joissa rakennuskustannukset ovat lähellä asuntojen markkinahintaa. Näin asuntojen ensimmäisille ostajille ei pitäisi muodostua mahdollisuutta tehdä pikavoittoja.

Hitas-hinnoiteltu asunto ilman myyntihintarajoitusta. Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.

Rakennuskonserni Lehto Group markkinoi nyt Helsingin Siltamäessä asuntoja, jotka on rakennettu niin sanotulla puolihitasjärjestelmällä. Se tarkoittaa, että tontti on kaupungilta vuokralla, ja asuntojen ensimyyntihinta on kaupungin rajoittama. Ostajat valitaan arvalla halukkaiden joukosta.

Mutta ostajat saavat myydä asunnot eteenpäin vapaasti ilman hitas-järjestelmän normaalia 30 vuoden hintarajoitusaikaa. Eikö se tarkoita ostajille lottovoittoa? Yleensä hitakset ovat huomattavasti markkinahintoja halvempia.

Lehto Group mainostaa, että Siltamäen puolihitasasunnot ovat jopa 25 prosenttia halvempia kuin alueen yleinen hintataso. Väitettä on vaikea osoittaa todeksi tai vääräksi, koska alueelta on myynnissä ainakin kaksioiden markkinoilla lähinnä rankkoja remonttikohteita. Monissa Siltamäen 1970-luvun betonielementtitaloissa on edessä sekä julkisivu- että putkiremontti.

Nämä asunnot ovat luonnollisesti huomattavasti Lehdon uusia asuntoja halvempia. Lehdon rakentamissa taloissa 43,5 neliön kaksiot maksavat 170 000 eurosta ylöspäin. Toisaalta yhtä kaukana Helsingin keskustasta, Hakuninmaan ja Kaivokselan välissä YIT:n markkinoimat kovan rahan kaksiot ovat vain hitusen kalliimpia.

Sekä YIT:n että Lehdon talot ovat vuokratontilla ja asukkaat joutuvat maksamaan vastikkeissa myös tonttivuokran.

Helsingin kaupungin tonttiosaston osastopäällikön Sami Haapasen mukaan puolihitas on tarkoitettu juuri Helsingin laita-alueille, joissa rakennuskustannukset ovat melko lähellä alueen asuntojen markkinahintoja.

Järki on siinä, että puolihitaksessa kaupunki pääsee säätelemään rakennusyhtiöiden katteita. Asuntojen hinta määritetään urakkatarjousten perusteella lisättynä rakennuttajan kymmenen prosentin katteella. Jos koko hankkeesta vastaa rakennusyhtiö, niin kuin Lehdon tapauksessa, kustannuksista pyydetään ulkopuolinen arvio. Kaupunki myös valvoo, että asuntojen laatu vastaa hinnoittelua.

”Kantakaupungissa, kuten Jätkäsaaressa tai Kalasatamassa, hitaksen hintaero kovan rahan kohteisiin voi olla todella huomattava. Siellä tehdään normaalia hitasta, jossa jälleenmyyntihinta on rajoitettu 30 vuoden ajan. Mutta on paljon alueita, joissa rakentamiskustannukset ovat samalla tasolla kuin alueen markkinahinnat tai jopa korkeammat”, Haapanen sanoo.

Hän ei usko, että Siltamäen asuntojen saajat pääsevät tekemään asunnoillaan pikavoittoja.

”Siltamäki sijoittuu Helsingin asuntojen hinnoissa alueena ihan halvimpaan päähän. Ja jos joku siitä hyötyä saa niin sille ei mahda mitään, eikä oikeastaan pidäkään mahtaa. Järjestelmään ei sinänsä liity mitään yhteiskunnan tukea. Tonttikin on hinnoiteltu sääntelemättömän tuotannon mukaan”, Haapanen sanoo.

Mikä sitten puolihitaksessa kiinnostaa rakennusyhtiötä? Lehto Groupin asuntoliiketoiminnan kaupallisen johtajan Markus Myllymäen mukaan puolihitaskohteen kate on huonompi, kuin jos yhtiö rakentaisi omalle tontille kovan rahan asuntoja. Kate on toisaalta suurempi, kuin jos Lehto urakoisi asuntoja ulkopuoliselle tilaajalle.

”Yksi hyvä puoli on se, että nämä kohteet menevät aina kaupaksi. Aloitimme asuntojen markkinoinnin viikko sitten ja arvontaan on jo ilmoittautunut 250 halukasta. Ainut huono puoli on byrokratia. Tontin luovutuksesta kului vuosi ennen kuin päästään rakentamaan. Se on turhan pitkä aika”, Myllymäki sanoo.

Jos Siltamäkeen pystytään tekemään 170 000 euron kaksioita, miksei sama ole mahdollista kaupungin vuokratonteilla muualla kaupungissa?

”Tässä kohteessa kustannuksia alensi huomattavasti se, että parkkipaikat voitiin rakentaa pihalle, eikä rakenteita muutenkaan tarvinnut viedä maan alle. Myös pohjamaa on hyvälaatuista. Kaupungin tuottovaatimus tontille on myös prosenttiyksiön pienempi kuin vapailla markkinoilla. Se pienentää asukkaiden maksamaa vuokravastiketta”, Myllymäki sanoo.

Siltamäen talojen rakentaminen on vielä alkutekijöissä, mutta jos hyvin käy, rakennuskustannukset voivat jäädä alle etukäteisarvioin. Se jäisi rakennusyhtiön voitoksi. Riskejä on tietysti myös toiseen suuntaan.

”Joka tapauksessa tämä on erittäin hyvä järjestelmä. Jos näitä tehtäisiin enemmän muuallekin kaupunkiin, se tasaisi hintatasoa. Ylimääräiset tilintekomahdollisuudet häviäisivät. Siitähän ne hinnat lähtisivät painumaan”, Myllymäki arvioi.