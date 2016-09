Lauri Veijalainen nimitettiin Stockmannin uudeksi toimitusjohtajaksi

Tavarataloyhtiö Stockmann tiedotti maanantaina yhtiön hallituksen nimittäneen Lauri Veijalaisen Stockmannin uudeksi toimitusjohtajaksi.

Veijalainen on toiminut Stockmannin vt. toimitusjohtajana keväästä lähtien. Sitä ennen hän toimi yhtiön talousjohtajana. Stockmannin palvelukseen hän tuli vuonna 2010. Veijalainen on syntynyt vuonna 1968.

Veijalainen kertoo tiedotteessa tavoitteekseen kääntää yhtiön tavaratalotoiminta voitolliseksi vuoteen 2018 mennessä.

”Stockmannilla on liiketilat Suomen ja Baltian parhailla paikoilla, intohimoja herättävä brändi ja uusi selkeä fokus”, Veijalainen listaa yhtiön vahvuuksia.

Stockmannin hallituksen puheenjohtajan Jukka Hienosen mukaan yhtiä keskittyy tavaratalojen ostoskokemuksen, myynnin ja kannattavuuden parantamiseen.

”Lauri Veijalaisella on parhaat edellytykset tähän tehtävään. Hänellä on monipuolinen kokemus vähittäiskaupasta ja kiinteistöliiketoiminnasta, vahva talousosaaminen, ja hän on viime kuukausien aikana osoittanut kykynsä merkittävien muutostentoteuttamiseen Stockmannilla”, Hienonen sanoo tiedotteessa.