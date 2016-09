EU uudistamassa tekijänoikeuslakia – Google joutuisi maksamaan kustantajille ja YouTube artisteille

EU suunnittelee radikaaleja muutoksia tekijänoikeuslakeihin, EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti keskiviikkona.

Junckerin mukaan tavoitteena on muuttaa tekijänoikeuslaki sopimaan myös digitaaliselle ajalle.

Käytännössä uudistus tarkoittaisi, että esimerkiksi artistit ja levy-yhtiöt voisivat vaatia lisää rahaa videopalvelu YouTubelta. Monet viime kesäkuussa Junckerille kirjelmöineet tähdet valittivat, että YouTube vie tuloja esimerkiksi Spotifyilta.

Samoin nettiportaalit kuten Google ja Reddit joutuisivat alkamaan maksaa lehtikustantajille käyttäessään katkelmia tai pätkiä näiden tuottamasta sisällöstä esimerkiksi Google News -palvelussa.

Käytännössä lehtien kustantajat saisivat samankaltaisen tekijänoikeussuojan kuin äänite- ja elokuvatuottajat.

”Komission suunnitelma luoda Euroopassa uutistenjulkaisijoille tekijänoikeus on merkittävä ja historiallinen askel”, Euroopan sanomalehtikustantajaliiton Enpan johtaja Carlo Perrone sanoi.

”On korkea aika saattaa luovan alan yritykset samalle viivalle. Lehdistö pääsee vihdoin samaan tekijänoikeusasemaan, missä muut tuottajat ovat olleet jo pitkään”, sanoi johtaja Satu Kangas Viestinnän keskusliitosta liiton tiedotteessa.

”Piilaakson jättiläiset hyödyntävät eurooppalaisia sisältöjä omassa liiketoiminnassaan. On hienoa, että komissio haluaa eurooppalaisille yrityksille vahvemman aseman näihin jätteihin nähden. Vero on tässä yhteydessä kylläkin väärä sana, kysymys on oikeuksien myynnistä ja siitä saatavasta tulosta”, Kangas sanoo.

Kangas viittaa hankkeen samaan lempinimeen Google-vero.

Uudistus ei rajoittaisi tavallisten lukijoiden mahdollisuutta jakaa juttuja sosiaalisessa mediassa nykyiseen tapaan.

Junckerin hankkeella on edessään vielä esteitä. Lobbauksesta odotetaan kovaa.

Arvostelijoiden kukaan hanke ei ole hyödyllinen ainakaan pienille kustantajille, eikä välttämättä auta isojakaan.

Kiistaa on myös komission ajatuksesta, että videoalustat, kuten YouTube ja Facebook, joutuisivat alkamaan käyttää teknologiaa, joka etsii tekijänoikeuksien loukkaukset ja poistaa ne.