Jos sokeri on vaarallista, miksi makeisvero poistetaan? Näin poliitikot ja asiantuntijat vastaavat

Hallitus antaa torstaina esityksensä makeisten ja jäätelöveron poistosta ensi vuoden alusta lukien. Se pienentää valtion verotuottoja 110 miljoonaa euroa. Veromenetyksen paikkaamiseksi korotettiin polttoaineveroja.

The New York Times kertoi tällä viikolla, että amerikkalaistutkijat olivat paljastaneet sokeriteollisuuden salaliiton. Yhdysvaltalaisen sokeriteollisuuden edustajat rahoittivat 1960-luvulla tutkimusta, jonka avulla yleisön huomio saatiin siirrettyä pois sokerin haittavaikutuksista. Tutkimus vaikuttaa yhä yhdysvaltalaisiin ruokasuosituksiin.

Liika sokerin käyttö siis tiedetään terveydelle haitalliseksi, mutta silti makeisvero ollaan poistamassa. Mitä mieltä tästä pitäisi olla, ja miten yhdysvaltalaiseen paljastukseen pitäisi Suomessa suhtautua?

Kysyimme arvioita verosta kahdelta keskeiseltä ministeriltä, valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok), sosiaali-ja terveysministeri Pirkko Mattilalta (ps) ja Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajalta Heikki Juutiselta. Kysymyksiin sokerin terveysvaikutuksista vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimusprofessori ja ravitsemusyksikön päällikkö Suvi Virtanen.

Miksi makeisten ja jäätelön verot alenevat?

Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja Heikki Juutinen: ”Teimme EU-komissiolle kantelun, että vero on syrjivä, kilpailua vääristävä ja se sisältää kiellettyä valtiontukea. Komissio oli asiasta samaa mieltä. Se oli syrjivä siksi, että esimerkiksi jäätelöllä oli vero, mutta jäätelökakulla ei, suklaalla oli vero, mutta suklaakeksillä ei”, Juutinen sanoo.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo: ”Komissio on ilmoittanut, että makeisten ja jäätelön vero saattaa sisältää kiellettyä verotukea (valtiontukea) niille makeisten ja jäätelön kanssa kilpaileville tuotteille, jotka eivät ole veron piirissä (kuten keksit ja vanukkaat). Mikäli Suomi ei olisi ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin, olisi syntynyt suuri riski, että komissio olisi määrännyt valtiontuen perittäväksi pois takautuvasti niiltä tuotteilta, joita vero ei nykyisellään koske.”

”Vaihtoehtona verosta luopumiselle harkittiin myös veropohjan laajentamista nyt veron ulkopuolella oleviin tuotteisiin. Se olisi kuitenkin lisännyt merkittävästi verovelvollisten hallinnollista taakkaa ja asettanut valtiontukiongelman taas uuteen rajapintaan.”

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila: ”Brysselin kortti ratkaisi.”

Markus Jokela / HS

Miten paljon makeiset ja jäätelö halpenevat?

Orpo: ”Veron suuruus on kiinteä 0,95 euroa kilolta. Jos veron poistumisen vaikutus menee suoraan hintoihin, hinta alenee arvonlisävero huomioon ottaen 1,083 euroa kilolta.”

Mattila: ”Kyllä helposti yli kymmenen prosentin pudotuksista puhutaan eri tuotelajeista riippuen. Teollisuus ja kauppa ratkaisevat.”

Juutinen: ”Kauppa ratkaisee, kuinka paljon hinnat putoavat. Joka tuotteelle hinnan lasku on erilainen, kun tuotteetkin ovat erilaisia.”

Mitä mieltä THL on hallituksen esityksestä poistaa makeisvero?

Suvi Virtanen: ”THL ei kannata makeisveron poistamista vaan sen muuttamista terveysperustaiseksi. THL on antanut tästä lausunnon, jossa esitetään, että nykyinen valmistevero muutettaisiin terveysperustaiseksi veroksi. Tällä hetkellä vero on talouteen perustuva, mitä EU ei hyväksynyt. Terveysperustainen vero sen sijaan olisi mahdollinen. Makeisverolla voidaan vähentää makeisten kulutusta. Makeisista, suklaasta ja jäätelöstä saa helposti ylimääräistä energiaa, sokeria ja myös tyydyttynyttä rasvaa.”

Onko olemassa vaihtoehtoja, joilla sokerituotteiden hintoja voisi nostaa?

Orpo: ”Sokeriveron käyttöönottoa on myös laajasti selvitetty. Veron käyttöönotto tarkoittaisi EU-oikeudellisista syistä, että kaikkien elintarvikkeiden sisältämää sokeria tulisi verottaa tasapuolisesti. Tämä olisi hallinnollisesti erittäin työlästä sekä tietopohjapuutteiden, että veron ilmoittamiseen liittyvän työn takia, jopa siinä määrin, että iso osa verotuotoista kuluisi veronkantokustannuksiin. Tanskassa kokeiltiin rasvaveroa, mutta sielläkin verosta jouduttiin luopumaan.”

Mattila: ”Pidän järkevänä terveysperusteista veroa, joka kannustaisi terveyden edistämiseen. Kunhan vain löytyisi järkevä ja toimiva malli. En kuullut kauheasti tupinaakaan makeis- ja jäätelöveroakaan vastaan”, Mattila sanoo.

Juutinen: ”Kyse on niin monimutkaisesta tuotepaletista ja sokerien koostumuksesta, että ei ole rakennettavissa järkevää valmisteverojärjestelmää. ”

Onko järkeä, että sokerisia tuotteita halvennetaan, kun sokerin vaarallisuudesta on selvää tietoa?

Orpo: ”Tilanne ei varmasti ole ideaali. Hallituksen tavoitteena on siirtää verotuksen painopistettä työn ja yrittäjyyden veroista kulutus- ja haittaverotukseen. Syytä on muistaa, ettei makeisten ja jäätelön vero ole ollut rakenteeltaan terveysperusteinen, vaan veroa on kannettu fiskaalisista syistä, valtion tulojen kerryttämiseksi.”

Mattila: ”EU-komissio antoi tulkintansa. Sitä voi kyllä arvostella terveysnäkökulmasta.”

Juutinen: ”Ei tässä ole kyse vaarallisuudesta, koska tällä veroratkaisulla vaikutetaan vain kilpailun tasapuolisuuteen. Karkkien käyttömäärä on jokaisen kuluttajan omalla vastuulla. Sitä paitsi markkinoille on tullut myös paljon sokerittomia tuotteita.”

Mikä on suositus päivittäiselle sokerinkulutukselle?

Suvi Virtanen: ”Valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimien valtakunnallisten ravitsemussuositusten mukaan lisätyn sokerin osuus päivittäisestä energiansaannista saisi olla korkeintaan 10 prosenttia.”

Ketkä Suomessa syövät sokeria? Korostuuko jokin tietty ihmis- tai ikäryhmä?

Virtanen: ”Lapset ja nuoret näyttävät kuluttavan sokeria suosituksia enemmän. Tämä on nähtävissä jo kaksivuotiaiden lasten kohdalla. Suomessa lasten ruokakulttuuriin kuuluu enemmän makeisia ja makeita juomia kuin aikuisilla. Suomalaisten aikuisten sokerinkulutus on keskimäärin suositusten rajoissa. Naiset kuluttavat sokeria hieman enemmän kuin miehet.”

Miten suomalaisten sokerinkulutus suhteutuu EU:n keskiarvoon?

Virtanen: ”Suomalaiset syövät hieman vähemmän sokeria ja makeisia kuin eurooppalaiset keskimäärin. Yhdysvalloissa syödään sokeria kaksi kertaa enemmän kuin Suomessa.”

Ovatko 2010-luvun ruokavaliotrendit, kuten hiilihydraattien välttely, vähentynyt alkoholinkulutus tai kasvispainotteinen ruokavalio vähentäneet suomalaisten sokerinkulutusta?

Virtanen: ”Tästä ei ole tutkittua tietoa.”

Miksi prosessoitu sokeri on niin haitallista terveydelle? Mitä se aiheuttaa?

Virtanen: ”Ruokavalio on kokonaisuus, ja kokonaisuus on se, mikä ratkaisee. Sokerilla näyttää selvästi olevan yhteyttä ylipainon kehittymiseen. Ylipaino puolestaan on merkittävä tekijä esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen kehittymisessä. Etenkin sokeripitoisten juomien osuus ylipainoon on osoitettu tutkimuksissa. Jos sokeria nauttii nestemäisessä muodossa, kylläisyysrefleksit eivät ehdi toimia ajoissa, ja tulee helposti saatua liikaa energiaa. Jos syö paljon sokeria, ruokavalio köyhtyy, koska sokerissa ei ole vitamiineja ja kivennäisaineita.”

Millä keinoilla sokerinkulutuksen saisi käännettyä laskuun?

Virtanen: ”Hintapolitiikka ja verotus on yksi keino. Myös annoskoolla voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon sokeria syödään. Sokeripitoisten tuotteiden saatavuudella ja sijoittelulla kaupoissa on merkitystä. Keskeisessä roolissa on myös valistus ja varhaiskasvatus päiväkodeissa ja kouluissa. Koulujen karkki- ja limsa-automaatit ovat vähentyneet, mikä on hyvä asia.”

”Myös perheiden ruokailutottumuksilla on merkitystä sokerinkulutuksen vähentämisessä, koska lapset matkivat aikuisten syömistä. Lapsen makumieltymykset ja -tottumukset alkavat kehittyä hyvin varhain. Mieltymys makeaan on synnynnäinen, mutta perheet voivat vaikuttaa siihen, kuinka makeaan ruokaan lapsi tottuu. Jo se, mitä äiti syö raskauden aikana, näyttäisi vaikuttavan lapsen makumieltymyksiin. Jos lapsi oppii pitämään terveellisestä ruuasta, sillä on vaikutuksia pitkälle elämään.”

Miten kommentoisitte Yhdysvalloissa paljastunutta sokeriteollisuuden salaliittoa?

Virtanen: ”Asiasta Yhdysvaltojen lääkärilehdessä (JAMA) julkaistu artikkeli on keskustelua herättävä, vaikka kirjoittajat myöntävätkin, että varmoja todisteita salaliitosta ei ole. Nykyään, kun tutkimuksia julkaistaan, niissä käydään hyvin tarkkaan läpi rahoittajatahot. Jääviyskysymykset ovat aiempaa paremmin esillä.”