Los Angelesista on tullut Piilaakson hauskempi kilpailija – Snapchat vuokrasi miljoonahuvilan pelkkiä juhlia varten

Venice Beach

Kun kuulee nimen Silicon Beach, ensiksi mieleen tulee plastiikkakirurgia. Sen saavutuksia voi ihailla täällä Los Angelesin rannalla, jossa moni näyttää omalta lapseltaan.

Silicon Beach kääntyy kuitenkin suomeksi Piiranta. Se tarkoittaa niitä ainakin viittäsataa startup-yritystä ja it-jättiä, jotka ovat avanneet toimistonsa Santa Monicasta Playa Vistaan ulottuvalla Los Angelesin rantakaistaleella.

Viime vuosina Piirannasta on tullut halvempi – ja hauskempi – vaihtoehto Pohjois-Kalifornian Piilaaksolle.

”Me päätimme avata toimipisteen Los Angelesiin, koska osaava työvoima ja vuokrat ovat edullisempia täällä kuin Piilaaksossa”, kertoo toimitusjohtaja Antti Pasila verkkomainontayritys Kioskedista.

Sen toimisto sijaitsee Venice Beachilla korttelin päässä hiekkarannasta. Lähistöllä ovat isot yhtiöt Google, Snapchat ja Pinterest.

Venice Beachilla kohtaavat nuoret nörtit ja vanhat hipit. Kun it-väki käy surffaamassa aamulla ennen töitä, he ohittavat kodittomien patjaleirin.

Patjaleirin päivät alkavat kuitenkin olla luetut. Startupit ovat nostaneet alueen hintoja. Viestipalveluyritys Snapchat on vuokrannut Venicesta miljoonahuvilan pelkästään juhlia varten.

”Muutos on ollut iso. 1990-luvulla täällä ei olisi iltaisin uskaltanut kävellä, koska huumekauppaa oli niin paljon”, Pasila sanoo.

Piilaakson hintoihin on silti matkaa. Pasilan mukaan vastavalmistunut it-osaaja voi pyytää Piilaaksossa 100 000 dollarin vuosipalkkaa, täällä kymmenen prosenttia vähemmän. Piilaaksossa vuokrat alkavat 3 000 dollarissa kuukaudessa, Piirannalla Pasila maksaa kaksiostaan 2 000 dollaria.

Edullisuus ei ole ainoa vetonaula. Los Angeles on myös viihdeteollisuuden ja viihdepääoman keskus, Pasila muistuttaa.

”Sisällöntuottajat, julkaisijat ja mainosteknologia ovat kaikki täällä.”

Kun Suomen startupeissa tehdään töitä ”hupparit päällä autotallissa”, Piirannan ammattilaisilla on kokemusta Disneyn tai Foxin kaltaisista viihdeyhtiöistä, Pasila vertaa. Built in LA -yhteisösivuston mukaan Los Angelesin startupit hankkivat 12 viime kuukauden aikana sijoituksia viiden miljardin dollarin arvosta.

Juuri viihteen asiantuntemus on brittiläisen Andrew Stalbow’n mielestä Los Angelesin suurin etu. Stalbow on yhdessä muiden entisten roviolaisten kanssa perustanut peliyritys Seriouslyn, jonka valoisa avokonttori sijaitsee Venice Beachilla lähellä Kioskedia.

Stalbow’n mukaan peliyritys yrittää ”naittaa Helsingin ja Hollywoodin”, teknisen osaamisen ja viihteen.

”Viihdeteollisuudessa on alkamassa samanlainen vallankumous kuin musiikki- ja taksibisneksessä. Väliporras katoaa. Ennen Netflix välitti muiden tuottamia tv-sarjoja, nyt se myös tuottaa omat sarjansa”, Stalbow sanoo.

Mathilda Tennysdotter

Samalla muuttuu kulttuuri.

”Jos ennen pääsi isolle Hollywood-studiolle töihin, sinne jäi. Nyt tuttavani, jotka ovat studioilla töissä, kaipaavat sitä vaikutusvaltaa ja omistautuneisuutta, joita startupit tarjoavat.”

Seriouslyn puhelinpeli on Best Fiends, joka on ladattu 41 miljoonaa kertaa. Sen pohjalta tehdään lyhytelokuvasarjaa nettiin. Seriously koettaakin tehdä ”hollywoodit toisin päin” eli kehittää puhelinsovelluksia, jotka muuttuisivat myöhemmin tv-sarjoiksi tai elokuviksi, kuten Rovion Angry Birdsille tehtiin.

”Yleisö on siirtynyt kännykkään. Sen näkee omasta perheestäni. Emme ole avanneet televisiota enää pitkään aikaan kuin futiksen takia.”

Niin, perhe. Se on yksi syy siihen, miksi Piirantaa pidetään parempana asuinpaikkana kuin Piilaaksoa.

Piilaakso on tunnettu piinkovasta kilpailusta, pitkistä päivistä ja kalpeista nörteistä. Iltaelämä laaksossa on kiihkeää kuin Espoon lähiössä.

Piirannan nörtit taas ovat ruskettuneita ja rentoja. Monet harrastavat surffauksen lisäksi vaeltamista Santa Monican vuorilla. He siis poistuvat konttorilta.

”Täällä on helpompi sovittaa perhe ja työelämä yhteen kuin Piilaaksossa, eikä täällä tarvitse käyttää kravattia kuin New Yorkissa”, Antti Pasila sanoo. ”Ja aurinko paistaa aina.”

Töissä ei pukeuduta pukuun, vaan sortseihin tai farkkuihin. Yhtälöön kuuluvat joogastudiot ja luomuruoka.

Paikallinen trendijuoma, Bulletproof-kahvi, syntyy sekoittamalla kahviin kookosöljyä ja suolatonta voita. Ekologiset Pohjoismaat ovat Piirannalla niin kovassa huudossa, että skandinaavinen sisustuskauppa myy ruotsalaista vessaharjaa 62 dollarilla.

Rentouden kääntöpuoli on se, että ulkomaalaisen on joskus vaikea päästä perille, mitä sovittiin – vai sovittiinko mitään.

”Kun muutin tänne, kollega sanoi, että Antti, täällä ei ole huonoja bisnestapaamisia”, Pasila kertoo.

”Kukaan ei ikinä sano suoraan ei, koska kaikki haluavat pitää mahdollisuudet avoimena. Kuka tahansahan voi olla uusi [Facebookin perustaja] Mark Zuckerberg.”

Myös Stalbow’lla meni pari vuotta oppia puhumaan hollywoodia.

”Miten ihmiset Hollywoodissa sanovat ei? He sanovat kyllä”, hän kertoo.

Toinen kääntöpuoli on se, että enkelten kaupungissa on vaikea liikkua ilman siipiä. Ruuhkat ovat hirveät ja kaupunki valtava.

”Voi ajaa kuin Helsingistä Hankoon ja olla silti edelleen kaupungissa”, Pasila sanoo.

Mutta melkein päivittäin liikenteen seassa huomaa itsekseen ajavia autoja, Pasila kertoo.

”Se on kuin näkisi tulevaisuuteen. Täällä on paljon helpompi kuin Suomessa kuvitella, millainen se on.”