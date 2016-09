Näin saat tervettä liikettä työpäivääsi – ammattiliikuttaja kertoo niksit vireyden lisäämiseen

Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on palkannut kokopäiväisen liikuttajan, jonka tehtävä on innostaa Ilmarisen henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan liikunnan ja ravitsemuksen keinoin. Ilmarisen liikuttaja on 23-vuotias liikunnanohjaaja Elsi Luomi, jonka oma urheiluharrastus on salibandy.

Millainen on tyypillinen liikuttajan työpäivä?

Jokainen päivä on erilainen. Aika paljon on suunnittelutyötä. On päiviä, jolloin on enemmän taukoliikuntoja, ja on päiviä, jolloin on luentoja. Sitten on päiviä, jolloin aikaa menee yksilöohjaukseen.

Voivatko treeninjanoiset ihmiset saada sinulta yksilöllistä ohjausta?

Kyllä voivat. Ohjauksen sisältö määräytyy ihmisen mukaan. Ennen kuin kukaan tulee juttelemaan kanssani, hän täyttää esitietolomakkeen. Suunnittelen lomakkeen pohjalta tapaamisemme. Yleensä tapaamme kuntosalilla. Katsomme, miten laitteet toimivat ja millaisia liikkeitä kannattaa tehdä.

Mitkä ovat parhaat vinkit siihen, että toimistotyön tekijä saa lisää liikettä päiväänsä työpäivän aikana?

Jos tekee työtä sähkötyöpöydän edessä, niin ehdottomasti pitää nostaa pöytä ylös ja nousta seisomaan. Toinen vinkki on rehellinen työn tauottaminen, eli esimerkiksi tunnin välein irtautuu työstä. Voi lähteä pois työpisteeltä tai tehdä työpöydän äärellä pari liikuntaliikettä. Hartioiden pyörittely on hyvä liike. Sillä saa verenkiertoa liikkeelle.

Mitkä ovat parhaat ruokailuun ja ravintoon liittyvät vinkit, joilla voi parantaa päivittäistä vireyttä?

Ateriavälin tsekkaaminen on tärkeintä. Ei kannata antaa työpäivän mittaan tulla yli neljän tunnin mittaisia välejä syömiseen. Pitää muistaa syödä, jotta verensokeri pysyy tasaisena koko päivän. Tärkeää on myös, että kun ruokailee, niin valitsee lautaselle fiksuja vaihtoehtoja.

Mitä asioita kannattaa sellaisen ihmisen ottaa huomioon, jonka liikunta on ollut vähäistä ja joka haluaa lisätä liikuntaa?

Pitää lähteä pikkuhiljaa liikkeelle eikä yrittää muuttaa kaikkea kerralla. Kävely ja lenkkeily ovat hyviä tapoja aloittaa, ja sitten voi lisätä lihaskuntoharjoitteita ja kehonhuoltoa. Kehonhuoltoon sopivat esimerkiksi joogasta tutut liikkeet tai venyttely.

Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio tunnetaan siitä, että hän harrastaa säännöllisesti liikuntaa. Näkyykö Ritakallion liikunnallisuus laajemmin Ilmarisessa?

Kyllä se näkyy. Me olemme mukana Kilometrikisassa, joka on työpaikkoja liikuttava leikkimielinen kilpailu. Siinä työyhteisö polkee polkupyörällä yhteistä kilometrimäärää. Meillä on kisassa mukana runsaat sata henkeä, jotka polkevat ja merkitsevät suorituksiaan. Ritakallio on ollut yksi heistä.