Selvitys: Panama-kohusta kärsinyt Nordea joutui huonomaineisten yritysten listalle – OP:n maine parani

Fakta Kahdeksan kriteeriä Tutkimus tehtiin kesä–heinäkuussa verkossa paneelitutkimuksena. Vastaajia oli 4 264. He edustavat 15-64-vuotiaita suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Yrityksiä arvioitiin kahdeksalla osa-alueella: hallinto, talous, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, työpaikka, vastuullisuus, tuotteet ja palvelut. Selvitystä tehtiin neljättä vuotta nykyisellä konseptilla. Kaikkiaan T-Media on tehnyt tukimusta kymmenen vuoden ajan.

Pankkikonserni Nordean yrityskuva kärsi suomalaisten silmissä Panama-kohusta, voi päätellä kesä–heinäkuussa tehdyn yritysten maineselvityksen tuloksista.

T-Median vuosittaisessa Luottamus & maine -selvityksessä Nordea on pudonnut huonomaineisimpien yritysten listalla sijalle kuusi. Huonoin maine on kaivosyhtiö Talvivaaralla. Toisena listalla on maksunkorotuksista kertonut sähkönsiirtoyhtiö Caruna ja kolmantena Posti.

”Nordea joutui poikkeuksellisen pitkään ja kovaan mediakäsittelyyn Panama-papereiden julkitulon aikoihin. Yleisön kuva yrityksen avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä ja sen mukana luottamus heikkeni”, arvioi T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka.

Pankkisektorilla on Leinikan mukaan poikkeuksellinen tilanne, sillä samalla, kun Nordean sija on laskenut, on OP-ryhmän sijoitus parantunut. OP:n maine on viidenneksi paras.

”Sijoitusten eriytyminen toimialan sisällä tällä tavoin on poikkeuksellista, sillä yleensä toimialan yritykset liikkuvat samaan suuntaan. Nyt esimerkiksi aiemmin paljon parjatut metsäteollisuuden yritykset UPM ja Stora Enso ovat nousseet pois huonomaineisten listalta.”

Nordean ja Carunan kohdalla Leinikka arvelee käyneen niin, että yritykset eivät ole pysyneet ihmisten arvojen muutosten tahdissa. Ne ovat katsoneet toimivansa lain kirjaimen mukaan, mutta maineen kannalta se ei välttämättä riitä.

Myös Nokia löytyy huonomaineisten listalta. Leinikka arvioi sen johtuvan mittavista irtisanomisista.

”Vaikka yhtiö on hoitanut väen vähentämisen huomattavan mallikkaasti, ne painavat yrityskuvaa.”

Mainelistan kärjessä on toista vuotta peräkkäin hissiyhtiö Kone. Sitä seuraavat peliyhtiö Supercell ja elintarvikeyhtiö Fazer.

Leinikan mielestä kärkiyhtiöiden lista kertoo, että suomalaiset arvostavat kasvollista omistajuutta ja perheyrityksiä sekä osuustoiminnallisuutta. OP-ryhmä, Valio ja S-ryhmä löytyvät hyvämaineisten listalla sijoilta 5–7.

Perinteisesti myös kotimaisuutta arvostetaan. Hyvämaineisten kymmenen parhaan joukossa on vain yksi ulkomaalainen yritys, Lidl. Huonomaineisimpien joukosta löytyy kolme ulkomaista yritystä.