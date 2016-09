Samsung pyytää palauttamaan miljoona vaarallista matkapuhelintaan Yhdysvalloissa

Matkapuhelinvalmistaja Samsung on pyytänyt asiakkaitaan palauttamaan miljoona myymäänsä Galaxy Note 7 -matkapuhelinta. Samsung korvaa ostajille niiden hinnan tai korvaa ne jollain toisella mallilla.

Takaisinvedon syynä on se, että Samsung on saanut 92 ilmoitusta akkujen ylikuumenemisesta Yhdysvalloissa. Näiden joukossa on 26 ilmoitusta palovammoista ja 55 tapausta omaisuusvahingoista.

Samsungin mukaan se joutuu pyytämään palauttamaan 2,5 miljoonaa puhelinta koko maailmassa. Joidenkin analyytikoiden mukaan tämä voisi lohkaista yhtiön myynnistä jopa viisi miljardia dollaria tänä vuonna.

Samsung kertoo, että se on päätynyt puhelimien palauttamiseen yhdessä Yhdysvaltain kuluttajansuojaviranomaisten kanssa. Viranomaisten mukaan kuluttajien pitäisi välittömästi sammuttaa kyseiset matkapuhelimet ja lopettaa niiden käyttäminen. Yhdysvaltain ilmailuviranomainen on pyytänyt lentomatkustajia sulkemaan Note 7 -puhelimet.

Samsung kertoo, että Note 7 -puhelimen korvaaja tulee myyntiin Yhdysvalloissa viimeistään 21. päivä syyskuuta.

Suomessa puhelimia on ollut ennakkoon tilattavissa operaattoreiden kuten Saunalahden ja DNA:n verkkokaupoissa. Tilaukset ovat kuitenkin viivästyneet.