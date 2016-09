USA:n hallinto vaatii vaikeuksissa olevalta Deutsche Bankilta 14 miljardin dollarin sakkoja

Euroopan suurimman pankin Deutsche Bankin osake lähti jälleen syöksyyn perjantaina, kun talouslehti Wall Street Journal raportoi, että Yhdysvaltain viranomaiset vaativat pankilta 14 miljardin dollarin eli noin 12,5 miljardin euron korvauksia väärinkäytöksistä asuntolainoihin perustuvien arvopaperien myynnissä.

Pankin osake oli yhdentoista aikaan perjantaina lähes seitsemän prosenttia torstain päätöskurssia halvempi. Vuodessa pankin markkina-arvosta on hävinnyt jo yli puolet. Entisen mahtipankin arvo on enää alle puolet huomattavasti pienemmän Nordean arvosta.

Deutsche Bankin johto vakuutti lähettämässään tiedotteessa, ettei se aio maksa vaadittua summaa.

”Neuvottelut ovat vasta alussa. Pankki odottaa, että niiden lopputulos on samankaltainen kuin muiden pankkien tekemät sovinnot eli huomattavasti alkuperäistä vaatimusta pienempi.”

Wall Street Journalin mukaan esimerkiksi Goldman Sachsilta vaadittiin alun perin 15 miljardin dollarin korvauksia, mutta pankki maksoi lopulta noin viisi miljardia dollaria tänä vuonna saavutetussa sovintoratkaisussa.

Deutsche Bankin tilanne on hyvin räjähdysherkkä. Pankilla on vaikeuksia saavuttaa pian täydellä voimalla voimaan tulevat vakavaraisuusvaatimukset ja pankin tuloskunto on heikko. Viime vuonna pankki teki seitsemän miljardia euroa tappiota. Tänä vuonna tulokset ovat olleet vain niukasti voiton puolella.

WSJ:n haastattelema analyytikko James Chappel arvioi, että kahdeksan miljardin euron korvaussumma pudottaisi pankin ydinvakavaraisuuden lähelle kymmentä prosenttia, kun se oli heinäkuussa 10,8 prosenttia. Pankin pitäisi saada hilattua luku vähintään 12,5 prosenttiin vuoteen 2019 mennessä.

Esimerkiksi Nordean ydinvakavaraisuus oli heinäkuussa jo 16,8 prosenttia. Myös muiden suurten eurooppalaispankin vakavaraisuudet ovat Italiaa lukuun ottamatta huomattavasti Deutsche Bankia paremmalla tolalla.

Deutsche Bankilta odotetaankin jälleen uutta osakeantia. Kaksi vuotta sitten sen omistajat pumppasivat pankkiin jo kahdeksan miljardia euroa uutta pääomaa. Pankki on ilmoittanut lopettavansa osingonmaksun kahdeksi vuodeksi.

Pankki on maksanut hyvin kalliisti sääntöjen ja lakien rikkomisesta. Se on joutunut maksamaan useita miljardeja euroja muun muassa viitekorko- ja valuuttamarkkinoinnin manipuloinnista. Nyt käsittelyyn tulevissa epäilyissä on kyse siitä, että pankit myivät maksukyvyttömille amerikkalaisille annetuista asuntoluotoista paketoituja arvopapereita aliarvioiden tarkoituksella niiden riskejä.

Huolestuttavinta on se, ettei pankki siistinyt tapojaan edes näiden epäilysten tultua julki jo vuosia sitten. Sen Moskovan-konttoria epäillään vakavista väärinkäytöksistä Venäjän-pakotteiden toimeenpanossa. Epäilyjen mukaan Venäjän valtaeliitti olisi onnistunut siirtämään jopa 10 miljardia dollarin arvosta valuuttaa pois Venäjältä Deutsche Bankin kautta.

Deutsche Bank on tehnyt yli viiden miljardin euron varauksen tulevia oikeudenkäyntejä varten, mutta sen ei uskota riittävän alkuunkaan.