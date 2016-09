Putkimieskin on pian startupissa töissä – konkarisijoittaja uskoo seuraavan murroksen tulevan kiinteistöalalle

Kuka? Samuli Sirén, 43 Aloitti opinnot Berliinin teknillisessä yliopistossa (TU) vuonna 1994. Perusti muiden kanssa ensimmäisen startup-yrityksensä vuonna 1996. Se myi muun muassa television uutiskanaville talousdatapaketteja. Lisäksi kaksi yritystä 2000-luvun alkupuolella: toinen teki ohjelmistoja ja toinen teknisiä sovelluksia mobiililaitteille. Perusti yhtiökumppanin kanssa investointipankki Finfortecin, jossa oli mukana vuosina 2005–2011. ”Se opetti kaikki sijoittamisen työkalut.” Vuonna 2011 Saksan toiseksi suurin postimyyntikonserni Klingel pestasi Sirénin luomaan yhtiön verkkomarkkinointi- ja teknologiatoiminnot. Lisäksi hän sijoitti konsernin nimissä teknologiayrityksiin. Perusti nykyisen teknologiarahastojen hallinta- ja sijoitusyhtiön Redstone Digitalin helmikuussa 2014.

Startup-maailmassa menestyy se, joka osaa aavistaa – tai luoda itse – seuraavan kuuman alan. Euroopan suurimmassa kasvuyritysten kaupungissa Berliinissä ovat vuorotellen nousseet verkkokauppa, verkkomarkkinointi ja viimeksi finanssiteknologia.

Mutta se seuraava?

”Kiinteistöala. Siellä on tulossa eniten asioita. Kaikki, mikä liittyy taloihin, asumiseen, kiinteistönhuoltoon ja niihin liittyvään arvoketjuun”, sanoo Samuli Sirén, joka on digitaalisen teknologian kasvuyrityksiin sijoittavan Redstone Digitalin perustaja.

Hän on 22 Berliinin-vuotensa aikana nähnyt sen, mitä kaupungin startup-maailmassa tapahtuu. Berliinissä arvioidaan olevan yli puolet koko Saksan digitaalisesta liiketoiminnasta. Nyt Sirén käyttää tietojaan pääomana, josta Volkswagenin, Siemensin tai Lufthansan ylin johto on valmis maksamaan.

Vuonna 2014 perustettu Redstone Digital on yksi Berliinin ja myös Saksan suurimmista digitaaliseen teknologiaan erikoistuneista rahastonhoitoyrityksistä. Se hoitaa muiden omistamia rahastoja ja tekee niistä sijoituksia yrityksiin maailmanlaajuisesti. Kuuden rahaston arvo mitataan sadoissa miljoonissa euroissa. Yrityksen tiimi käy läpi tuhansia startup-yrityksiä vuodessa ja seuraa niiden kehitystä.

Samuli Sirén näkee maailmanlaajuisia merkkejä kiinteistöbisneksen suuresta digitalisaatiosta.

”Ala on erittäin pirstoutunut, ja se on olemassa kaikkialla. Se on kuusi kertaa suurempi kuin logistiikkasektori. Ei ole mitään maailmanlaajuista markkinajohtajaa kuten esimerkiksi autoteollisuudessa”, Sirén sanoo.

Tärkeää on myös, että kiinteistöbisneksessä on valtavasti tilaa uusille pelaajille ja ala on niin vanhentunut, että siihen pystytään tekemään suuria parannuksia.

Sirén ihmettelee, miksei lähintä putkimiestä voisi kutsua samaan tapaan kuin nyt tilataan verkon välityksellä ruokaa kotiin.

”Miksi nyt täytyy soittaa kaverille, joka tuntee hyvän putkimiehen, joka tulee neljän viikon päästä?”

Tilaa on myös turvallisuudessa. Vartijoita tarvitaan yhä vähemmän, koska on olemassa liikkeentunnistimet ja kamerat. Siivoamisen tekevät tulevaisuudessa robotit.

Useita kertoja kuukaudessa Sirén istuu Berliinin-toimiston sinisen pingispöydän ääressä seuranaan toimitusjohtaja jostain Saksan suurimmista pörssiyhtiöistä.

”Suurkonserneja ajaa se kysymys, kuinka tämä vaikuttaa heidän liiketoimintaansa ja kuinka nopeasti. Volkswagen ei tule paikalle ja sano, että me olemme rakentaneet autoja niin kauan, etteivät startupit kiinnosta. Ylin johto on ymmärtänyt, että käynnissä on heidän liiketoimintaansa riskeeraavia asioita”, Sirén sanoo.

Myös Saksan talouden kivijalka, keskisuuret yritykset, on kiinnostunut startupeista.

Berliini on kymmenien yrityshautomoiden ja -laboratorioiden kultainen keskus. Moni tulevaisuudestaan huolestunut yhtiö on perustanut sellaisen, uusimpana tulijana juuri Volkswagen. Sirén ei pidä hautomoita ihmelääkkeenä – eikä liioin ylimmän johdon pikaisia opintomatkoja Berliiniin.

”Ymmärrys ei synny siitä, että käydään Soundcloudilla, Grouponilla ja vaikka moikataan minua. Sitten elvistellään lauantaiaamuna golfkentällä Düsseldorfissa, että olinpa Berliinissä ja söin autotallissa lounasta.”

Sirén kehottaa yrityksiä ymmärtämään, että sijoittaminen on pitkä projekti. Markkina täytyy tutkia kunnolla.

”Big data oli pari vuotta sitten kuin teiniseksi: kaikki puhuivat siitä, kaikki väittivät sitä tehneensä, ja lopulta kukaan ei ollut tehnyt mitään. Kävimme läpi melkein 300 big data -startup-firmaa, eikä niillä millään ollut osaamista, jota voisi käyttää suuryritystasolla. Siitä ala on tietenkin kehittynyt”, Samuli Sirén kertoo.

Samalla kun suuryritykset nivovat startupeja mukaan strategiaansa, voi kysyä, miten syntyy hyvä kasvuyritys.

”Täytyy olla vahva usko itseensä ja intohimoa. Menestyt vain, jos perustat startupin aiheesta, josta olet itse innostunut, et sen takia, että se on cool. Myös tiimin täytyy olla harmoninen”, Sirén sanoo.

Hän antaa esimerkiksi Berliinistä lähteneen musiikkitallennuspalvelun Soundcloudin.

”Perustajat olivat itse musiikin tuottajia, ja he loivat tuotteen omaan tarpeeseensa.”

Rahastovarojen sijoittajakin tekee virheitä. Virhe ei ole kuitenkaan se, että kasvuyritys tekisi kahden vuoden päästä jotain muuta kuin suunnitelmassa luki.

”Jos annan jollekin tiimille kaksi miljoonaa euroa rahaa, alkuperäinen suunnitelma ei toteudu ikinä. Jos tiimi on hyvä, se tekee sillä kahdella miljoonalla jotakin hyvää. He osaavat muokata juttunsa niin moneen kertaan, että se lopulta onnistuu”, Sirén sanoo.