Twitter pidentää viestiensä mittaa yli 140 merkkiin

Lyhytviestipalvelu Twitter ilmoitti maanantaina pidentävänsä viestiensä mittaa. Tähän asti viestit ovat saaneet olla korkeintaan 140-merkkisiä.

Twitter kertoi, että jatkossa viestin 140 merkin pituuteen ei enää lasketa mukaan valokuvia, videoita, GIF-pienoisanimaatioita, kyselyitä tai muiden lähettämien tviittien siteerauksia.

Sen sijaan internetlinkit vaikuttavat edelleen merkkimäärään.

Yhtiö kertoi uudistuksesta tietenkin Twitterissä:

Say more about what's happening! Rolling out now: photos, videos, GIFs, polls, and Quote Tweets no longer count toward your 140 characters. pic.twitter.com/I9pUC0NdZC