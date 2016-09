Nordea pudotti rajusti osakesijoittamisen hintaa – Laske HS:n laskurilla, missä itse sijoittaisit halvimmalla

Oletko pohtinut, että olisi kiva ostella itselle tai lapsille vähitellen osakkeita pieneksi pesämunaksi? Samalla jälkikasvua voisi motivoida seuraamaan yritysmaailmaa ja selvittää heille vähän talouden lainalaisuuksia.

Suunnitelma on saattanut tyssätä pienistä osakekaupoista perittäviin suuriin palkkioihin. Yleinen käytäntö on tähän asti ollut, että jokaisesta kaupasta peritään euromääräinen minimipalkkio, joka on useimmilla pankeilla 8–10 euroa. Eli jos aikeena oli ostaa vaikkapa sadalla eurolla kolmea eri osaketta, 300 euron sijoitussummasta menee lähes 30 euroa pelkkiin kuluihin.

Nordea päätti muuttaa pelin. Pankki otti keväällä käyttöön prosentin maksimiveloituksen, mikä tarkoittaa että pienillä sijoitussummilla Nordea on huomattavasti muita pankkeja halvempi osakevälittäjä.

Sadan euron osakekaupasta Nordea perii palkkiota vain euron. OP:n tai Danske Bankin asiakas maksaa samasta kaupasta kahdeksan kertaa enemmän eli kahdeksan euroa.

Vertaa osakesijoittamisen kuluja HS:n laskurilla. Juttu jatkuu laskurin jälkeen.

”Halusimme tuoda itsenäisille piensijoittajille kilpailukykyisen mahdollisuuden sijoittaa suoraan osakkeisiin. Mahdollisuus tuntuu kiinnostavan erityisesti nuoria asiakkaita. Olemme saaneet aiemmin jonkin verran kritiikkiä siitä, että tarjoamme piensijoittajille vain omia rahastojamme”, varainhoidon johtaja Arto Peltokorpi Nordeasta sanoo.

Sijoitussummien kasvaessa kaupankäyntihintojen erot kapenevat. Vielä 500 euron sijoituksessa Nordea on kuitenkin halvin. Tuhannen euron sijoituksessa OP ja Danske tulevat tasoihin.

5 000 euron sijoitussummassa Nordea, OP ja Nordnet ovat halvimpia.

Palkkiotasojen vertailu ei ole täysin yksioikoista. Esimerkiksi Nordnetissä minimipalkkio laskee edellisen kuukauden kauppamäärän mukaan. Jos on tehnyt yhdenkin kaupan, minimipalkkio on seitsemän euroa.

Osakesijoitusten tuottoja syövät myös muut kulut. Osakkeita pitää säilyttää säilytystilillä. Nordealla tili on ilmainen, jos on tehnyt yhdenkin kaupan edellisessä kvartaalissa. Danske Bankilla tili on asiointinsa keskittävälle käytännössä usein ilmainen. Nordnetissä säilytystili on aina ilmainen.

OP:ssa tilistä joutuu maksamaan kaksi ja Aktiassa kolme euroa kuukaudessa.

Toisaalta Nordean halvoista hinnoista voivat hyötyä lähinnä ne, jotka ovat muutenkin pankin asiakkaita. Jotta osakekauppaa voisi käydä, pankkiin pitää perustaa tili ja ottaa verkkotunnukset.

Alle 28-vuotiaalle ne ovat ilmaisia, mutta sitä vanhempi aikuinen maksaa tunnuksista kolme euroa kuukaudessa ja marraskuun alussa myös käyttötilistä kaksi euroa kuukaudessa.

Kilpailijoiden mielestä pienten sijoitussummien kaupankäyntikulujen vertailu ei ole olennaista.

”On hieman harhaanjohtavaa verrata yksittäistä kauppakokoa sellaisenaan. Tottakai seuraamme hintatasoa, mutta ainakaan ihan lähiaikoina tuskin teemme suurempia muutoksia”, sanoo OP-ryhmän osakevälityksestä vastaava johtaja Ari Kiuru.

Danske Bankin varallisuudenhoidon sijoituspäällikön Mikko Kosken mielestä hintavertailuun pitäisi ottaa mukaan myös sijoittajan palvelupaketit, joista asiakas saa luettavakseen yritysanalyysejä.

”Miten ihminen muuten voisi tietää, mihin yhtiöihin kannattaa sijoittaa? Palvelussa voi myös erilaisilla työkaluilla lajitella tietyn tyyppisiä yhtiöitä, esimerkiksi pitkän aikavälin vakaita osingonmaksajia”, Koski sanoo.

Pakettien hinnat vaihtelevat muutamasta eurosta ylöspäin kuukaudessa. Sisältö vaihtelee.

HS:n laskurissa verrataan hintoja, kun pienehköjä summia sijoitetaan kotimaisiin osakkeisiin. Nordealla sama prosentin palkkiomaksimi pätee myös ulkomaisten osakkeiden kaupoissa. Muilla ulkomaisten kauppojen minimipalkkiot ovat harvaan sijoittavalla usein huomattavan korkeita jopa 15–20 euroa.

Nordnetin maajohtaja Niklas Odenwall muistuttaa, että hintojen vertailussa pitää ottaa huomioon myös valuutanvaihdon kustannukset, jos tehdään ostoksia euroalueen ulkopuolella. Niissäkin on eroja.

Joka tapauksessa sijoittajan kannattaa olla nuuka kuluista. Sijoittamisen tarkoituksena on lopulta vain ja ainoastaan tuottaa voittoa. Pieneltäkin tuntuvat kaupankäyntikulujen, sijoitustilien tai palvelupakettien hintaerot kertautuvat pitkän sijoitusajan kuluessa lopulta merkittäväksi tuottoeroksi.