Ruotsin talous yhä kovassa kasvussa – miljardipanostukset hyvinvointiin

Ruotsin kasvu yhä selvästi nopeampaa kuin Suomen Bruttokansantuotteen kasvu 2016, % Ruotsi:3,5 Suomi: 1,1 Julkisen talouden alijäämä 2016 suhteessa bkt:hen, % Ruotsi: -0,2 Suomi:-2,4 Julkisen talouden velka 2016 suhteessa bkt:hen, % Ruotsi: 42 Suomi: 64,3 Työttömyysaste, % 15–74-vuotiaat: Ruotsi: 6,8 Suomi: 9,0 Lähde: Maiden valtiovarainministeriöiden ennusteet

Ruotsin talouskasvu hidastuu lähivuosina, mutta on yhä ripeää. Hallitus odottaa, että kasvu yltää tänä vuonna 3,5 prosenttiin ja ensi vuonnakin 2,3 prosenttiin, kun Suomen talouden odotetaan junnaavan prosentin kasvuvauhtia.

Luvut käyvät ilmi tiistaina esitellyn syysbudjetin talousennusteesta.

Kasvuvauhti Ruotsissa on yhä selvästi nopeampaa kuin keskimäärin euroalueella, missä Eurostat odottaa talouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 1,5 prosentin vauhtia.

”Kuljemme vuoden 2015 äärimmäisen kasvun ajasta kohti tavanomaisempaa vakaata tasoa”, luonnehti valtiovarainministeri Magdalena Andersson lehdistötilaisuudessa Tukholmassa.

Ruotsin julkisen talouden velka ja alijäämä ovat ennusteen mukaan tänä ja ensi vuonna hiukan pienempiä kuin laskettiin vielä keväällä. Talouden tasapaino saavutetaan vuonna 2018, mikä on aiemmin arvioitua nopeammin.

”Olemme matkalla kohti talouden tasapainoa ja huomattavaa ylijäämää”, Andersson sanoi.

Myös Ruotsin työttömyys jatkaa pienenemistään suuresta turvapaikanhakijamäärästä huolimatta. Työttömyysasteen odotetaan supistuvan viime vuoden 7,4 prosentista 6,8 prosenttiin tänä vuonna ja 6,3 prosenttiin ensi vuonna.

Työllisyysaste on korkein koko EU:ssa, Andersson kerskui. Taso on myös korkein, jonka Eurostat on koskaan mitannut, hän lisäsi.

Ruotsissa arvostelun aiheet ovat talouden hyvän vedon mukaisia: kritiikkiä kuuluu muun muassa siitä, ettei hallitus näytä yltävän tavoitteeseensa, jonka mukaan työttömyysasteen pitäisi olla alhaisin koko EU:ssa hallituskauden aikana.

Andersson sai vastata lehdistötilaisuudessa muun muassa siihen, oliko tavoite liian kova. Esimerkiksi Maltalla kun menee paremmin kuin Ruotsissa.

”Olemme huomattavasti lähempänä tätä tavoitta kuin valtaan astuessamme pari vuotta sitten”, Andersson totesi.

Oppositiossa kaivattiin niin ikään lisää panostuksia työllisyyteen. Suurimman oppositiopuolueen maltillisen kokoomuksen talouspoliittinen edustaja Ulf Kristersso n totesi TT:lle, että hallituksen ennusteet työllisyyskehityksen osalta ovat positiivisempia kuin monen muun ennustajan. Hallitus aliarvioi turvapaikanhakijoiden kotouttamisen haasteet, hän katsoi.

Syysbudjetin suurin yksittäinen panostus on jo ennalta tunnettu kymmenen miljardin kruunun eli runsaan miljardin euron potti, jonka hallitus osoittaa kunnille hyvinvointipalveluiden turvaamiseen suuren turvapaikanhakijamäärän seurauksena.

Verotuksessa sekä alkoholivero, bensiinivero että tietyt kemikaaliverot kiristyvät ja valtion verotuksen piiriin tulee lisää ihmisiä. Datakeskuksien energiavero lasketaan muun teollisuuden tasolle. Säästöjä tehdään muun muassa yksin Ruotsiin tulleiden turvapaikanhakijalasten kuluista.

Kaiken kaikkiaan turvapaikkapolitiikan ja kotouttamisen kustannusten odotetaan pienenevän ensi vuonna noin kymmenen miljardia kruunua aiempaan ennusteeseen verrattuna muun muassa pienentyneen turvapaikanhakijamäärään seurauksena.

Samaan aikaan Ruotsi haluaa kasvattaa kiintiöpakolaisten ottamista. Vuoden 2016 kiintiö on 1 900. Vuodelle 2017 Ruotsi haluaa ottaa 3 400 kiintiöpakolaista ja vuonna 2018 5 000.