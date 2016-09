Oletko kyllästynyt työhösi? Näin löydät työn imun

Onko sinun vaikea innostua työstäsi? Onko mielenkiintoinen työ jostain syystä muuttunut tylsäksi puurtamiseksi?

Tilanteeseen kannattaa havahtua sen sijaan, että jää yksin jupisemaan ongelmiaan. Jos työ tuntuu ikävältä, se lisää kuormittavaa stressiä ja voi aiheuttaa jopa sairauksia.

”Tutkimusten mukaan suurimpia syitä leipiintymiseen on se, että työ ei tarjoa riittävästi mielekkäitä haasteita tai että työtä ei voi tehdä mielekkäällä tavalla”, tutkija Lotta Harju Työterveyslaitokselta sanoo.

”Työntekijät turhautuvat, jos he eivät pääse käyttämään kaikkia kykyjään työssä.”

Työntekijä on aina itse paras asiantuntija arvioimaan, miksi työ ei enää maistu.

”Ongelman analyysi lähtee työntekijästä itsestään. Ulkopuolisen on hyvin vaikea sanoa, mikä mättää”, Harju sanoo.

On hyvä pysähtyä välillä miettimään, millaista työtä haluaa tehdä. Miksi työ on muuttunut niin, että sen mielekkyys on kadonnut?

”Työn imusta voi huolehtia vaalimalla itselle tärkeitä asioita työssä. Jos sinulle on tärkeää auttaa muita ihmisiä, mieti miten voit toteuttaa sitä”, sanoo Työterveyslaitoksen tutkija Piia Seppälä.

Lotta Harjun mukaan usein leipiintymistä kokevat nuoret työntekijät, jotka eivät saa riittävän isoja haasteita työssään. ”Työuran alussa käy helposti niin, että odotukset eivät kohtaa todellisuuden kanssa. Jokaisella pitäisi kuitenkin olla mahdollisuus kehittyä työssään.”

Kun on selvittänyt itselleen leipiintymisensä syyt, voi kertoa esimiehelleen, miten toivoisi työtään muutettavan.

Joskus pienikin muutos tavassa tehdä työtä voi auttaa.

”Esimiehen liika kontrolli voi tappaa työintoa. On hyvä luottaa työntekijöihin ja antaa vapaus tehdä työtä omannäköisellä tavalla. Se ruokkii työhyvinvointia”, Harju sanoo.

Tutkijoiden Lotta Harju ja Piia Seppälä vinkit työntekijälle:

1. Jos työsi tympäisee, pysähdy miettimään mistä se johtuu.

2. Tee tilanneanalyysi: Tarjoaako työ riittävästi haasteita ja mahdollisuuden oppia uutta? Millaista työtä haluat tehdä? Mikä nykyisessä työssä innostaa? Vastaako työ omaa osaamista ja tulevatko kaikki kykysi käyttöön?

3. Mikä korjaisi tilanteen? Oletko tehnyt samaa työtä liian kauan ja tarvitsetko vaihtelua? Vai pitäisikö vaihtaa alaa?

4. Miten voisit muuttaa työtä ja työolosuhteita niin, että esimerkiksi keskittymisrauha paranee?

5. Huolla ja ylläpidä työn imua. Mikä työssäsi antaa energiaa, mikä motivoi ja innostaa? Vaali näitä voimavaroja.

6. Pidä huolta siitä, että työn kuormittavat vaatimukset ja kannattelevat voimavarat ovat tasapainossa. Työssä on oltava sopivasti haasteita.

Vinkit esimiehelle ja työnantajalle:

1. Luota siihen, että työntekijät pyrkivät lähtökohtaisesti tekemään työnsä hyvin. Älä kontrolloi liikaa työn tekemisen tapoja. Luottamus lisää työhyvinvointia.

2. Huolehdi siitä, että työpaikalla on hyvä ilmapiiri. Silloin työntekijät uskaltavat ottaa epäkohtia puheeksi esimiehen kanssa.

3. Muista, että jokaisella työntekijällä on erilaisia vahvuuksia ja ominaisuuksia sekä yksilöllisiä tarpeita. Hyvä ihmistuntemus ja vuorovaikutustaidot auttavat näkemään ne.